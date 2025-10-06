Διαμαρτυρίες και χορηγίες

Σε… διπλό ταμπλό παίζουν οι τοπικοί φορείς της Κρήτης, δήμοι και περιφέρεια, προδίδοντας τον αγώνα των κατοίκων και της επιστημονικής κοινότητας για την προστασία του σπουδαίου μνημείου της Παπούρας στην περιοχή όπου κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Από τη μία οι «άσφαιρες» δηλώσεις αντίστασης και οι… «κωλοτούμπες» σε σχέση με την παρουσία σε εκδηλώσεις με κυβερνητικά στελέχη και από την άλλη οι χορηγίες από αυτούς στους οποίους υποτίθεται εναντιώνονται, αφήνουν εκτεθειμένους τους εκπροσώπους του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης.

Το Σάββατο έξω από την Περιφέρεια Κρήτης, όπου θα παρίστατο ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, διοργανώθηκε διαμαρτυρία για την προστασία του λόφου Παπούρα, στην οποία καλούσαν τοπικοί φορείς και συλλογικότητες και συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες. Κεντρικό κάλεσμα για τη διαμαρτυρία είχε απευθύνει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας (όπου βρίσκονται το Καστέλλι και ο λόφος Παπούρα).

Οπως εξήγησε ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, την ίδια μέρα ήταν από καιρό προγραμματισμένη η εκδήλωση για την έναρξη της διοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου Κρήτης, υπό την αιγίδα του δήμου και της περιφέρειας, που έλαβε χώρα στο Αρκαλοχώρι την Κυριακή. Προς έκπληξή τους, οι διαμαρτυρόμενοι για την Παπούρα βρέθηκαν δίπλα δίπλα με τους ανθρώπους του δήμου και της διοργάνωσης, οι οποίοι φορούσαν μπλουζάκια με την αναγραφή του μεγάλου χορηγού του Ημιμαραθωνίου, που δεν ήταν άλλος από την ΤΕΡΝΑ, ενώ μεταξύ των χορηγών ήταν και η ίδια η εταιρεία του νέου διεθνούς αερολιμένα. Δηλαδή το ένα από τα δύο μέρη της κοινοπραξίας κράτους - εταιρειών που κατηγορούνται ότι δεν χρηματοδοτούν μια πλήρη μελέτη για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τα ραντάρ.

Το χρονικό

Ο Νίκος Ταχιάος επισκέφθηκε το Ηράκλειο έχοντας στις αποσκευές του την αδιάλλακτη στάση της κυβέρνησης για την καταστροφή του μνημείου με την τοποθέτηση των δύο θηριωδών εγκαταστάσεων ραντάρ για την εξυπηρέτηση του αεροδρομίου. Επικαλέστηκε, δε, ξανά την προβληματική απόφαση του ΚΑΣ η οποία λήφθηκε με βάση «προμελέτη - τεχνική έκθεση» χωρίς να εξεταστούν όλες οι άλλες πιθανές θέσεις, όπως ψευδώς ισχυρίζονται τα υπουργεία Υποδομών και Πολιτισμού.

Ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου είχε από την πρώτη στιγμή ανακοινώσει πως δεν θα συμμετάσχει στην εκδήλωση με τον κ. Ταχιάο. Στο πλευρό του στάθηκαν αρχικά και οι υπόλοιποι δήμοι της Κρήτης, με την ΠΕΔ (Περιφερειακή Ενωση Δήμων) να αποφασίζει ότι προς ένδειξη συμπαράστασης κανένας από τους δημάρχους δεν θα παρίστατο στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η απόφαση αυτή άλλαξε μέσα σε ένα 24ωρο, με τους δημάρχους της ΠΕΔ να «κρεμάνε» τον συνάδελφό τους του Μινώα Πεδιάδας και να παρίστανται δίπλα στον υπουργό.

Και ο ίδιος ο Βασίλης Κεγκέρογλου όμως βρέθηκε τελικά στην εκδήλωση, στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, το μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά ως διαμαρτυρόμενος έχοντας μάλιστα και δημόσια λεκτική αντιπαράθεση με τον κ. Ταχιάο. Ο δήμαρχος επισήμανε σωστά ότι σκοπίμως το υπουργείο Υποδομών, όταν ανακαλύφθηκε το μνημείο στην Παπούρα, αντί να ερευνήσει όλα τα άλλα πιθανά σημεία, ανέθεσε σε αγγλική εταιρεία τη σύνταξη μελέτης για τη σύγκριση μόνο δύο σημείων. Η μελέτη κατέληγε στην ίδια «λύση» που περιφέρουν πλέον ως μοναδική επιλογή η κυβέρνηση και ο κ. Ταχιάος. Ο δήμαρχος τόνισε πως πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη εντοπισμού των εναλλακτικών θέσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια να γίνει σύγκριση για τη βέλτιστη θέση ενώ ζήτησε να ολοκληρωθούν η ανασκαφή του μνημείου και η αρχαιολογική διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να προστατευτεί και να αναδειχτεί ως επισκέψιμος χώρος.

Ο κ. Κεγκέρογλου ανέπτυξε την πρόταση του δήμου για επανασύσταση της αρχικής ομάδας εργασίας με συμμετοχή τεχνικών συμβούλων από τον δήμο αλλά και εκπροσώπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Πρότεινε μάλιστα να θέσει στη διάθεση της ομάδας εργασίας τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα από καθηγητές του ΕΜΠ και του Πολυτεχνείου Κρήτης και αφορούν 11 από τις γύρω κορυφές, από τις οποίες οι επτά δεν έχουν ενδείξεις αρχαίων.

Με τους χορηγούς

Ολα αυτά βέβαια, αν και πολύ σωστά, πήγαν περίπατο, όταν ο δήμαρχος βγήκε έξω από το κτίριο της περιφέρειας όπου τον περίμεναν οι υπάλληλοι του δήμου και οι άνθρωποι της διοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου με τα μπλουζάκια πάνω στα οποία ήταν φαρδιά-πλατιά η υπογραφή της ΤΕΡΝΑ ενώ στο υλικό που μοιράστηκε στους παραβρισκόμενους φιγουράριζαν και άλλοι… «συνήθεις ύποπτοι» ως χορηγοί της δημοτικής διοργάνωσης. Μεταξύ αυτών, η ίδια η εταιρεία του νέου διεθνούς αερολιμένα, η Heraklion International Airport s.a., από το Δ.Σ. της οποίας έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του δημάρχου παρά το ότι προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση. Στη λίστα των χορηγών και η εταιρεία τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ- LAFARGE, που εκτός από τα έργα του αεροδρομίου πιθανώς θα αναλάβει και το τσιμέντωμα της Παπούρας.

Από κοντά και η Περιφέρεια Κρήτης που από τη μία εκδίδει ψηφίσματα συμπαράστασης (αφού πρώτα η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γεωργία Μηλάκη είχε υιοθετήσει πλήρως τις θέσεις του υπουργείου και της ΤΕΡΝΑ) και από την άλλη υποδέχεται ως χορηγό του Ημιμαραθωνίου την ίδια εταιρεία.

Ο Βασίλης Κεγκέρογλου πάντως προανήγγειλε πως αν δεν κάνει πίσω το υπουργείο, τότε... «το κρίμα θα είναι στον λαιμό του κ. Ταχιάου. Θα έχουμε αντιπαράθεση στο πεδίο, στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει το έργο» είπε προαναγγέλλοντας σχετικές προσφυγές. Σε αυτή την περίπτωση θα δούμε για άλλη μια φορά το οξύμωρο σενάριο (που έχουμε ξαναδεί και στη Σητεία) ένας δήμος να είναι αντίδικος στα δικαστήρια με τους… χορηγούς του.