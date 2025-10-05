Δυναμική συγκέντρωση αλληλεγγύης και αυτή την Κυριακή για τον Πάνο Ρούτσι, που συμπληρώνει σήμερα την 21η ημέρα απεργίας πείνας.
Σκοπός του ίδιου, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών που στέκονται δίπλα του, είναι να ικανοποιηθεί το δίκαιο και απολύτως νόμιμο δικαίωμά του για εκταφή της σορού του Ντένις, ενός εκ των 57 θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη, με σκοπό να μάθει από τι πέθανε ο γιος του.
Οι συγκεντρωμένοι φωνάζουν συνθήματα όπως «και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί ο Πάνος Ρούτσι θα δικαιωθεί», ενώ στο άτυπο μνημείο των 57 θυμάτων πηγαίνει συνεχώς κόσμος που χαιρετά τον απεργό πείνας.
Παράλληλα, η ουρά που έχει δημιουργηθεί με σκοπό οι πολίτες να γράψουν μηνύματα αλληλεγγύης στον αγώνα του Π. Ρούτσι, ολοένα και μεγαλώνει.
Για τις 8.30 το απόγευμα υπάρχει μουσικό κάλεσμα από την ομάδα «Μέχρι Τέλους», ενώ χιλιάδες κόσμου που ξεκίνησαν από τα Προπύλαια με πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, έφτασαν στο Σύνταγμα και παραμένουν στο σημείο, δίπλα στον «πατέρα όλων».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Επιτροπής Αλληλεγγύης», ο αγώνας του έχει εξελιχθεί σε σύμβολο κοινωνικής απαίτησης για διαφάνεια και δικαιοσύνη, με το κύμα συμπαράστασης να μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.
«Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει οξυγόνο. Αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.
⇒ Σημειώνεται πως την Τετάρτη, οι πολίτες καλούν σε νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 5:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα.
