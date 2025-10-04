«Αγώνας μέχρι τέλους» - Όλοι στους δρόμους για τον απεργό πείνας Π. Ρούτσι

Την τρίτη του εβδομάδα απεργίας πείνας συμπληρώνει αυτήν την Κυριακή ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας που ζητάει το αυτονόητο: να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του. Μια αλήθεια που «χάνεται» μεταξύ κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, οι οποίες πρωταγωνιστούν σε ένα άθλιο «παιχνίδι» εκταφής, αρνούμενες να ικανοποιήσουν το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις, που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Αποφασισμένος να δώσει τον αγώνα του «μέχρι τέλους» ο Πάνος Ρουτσι κλείνει τα αυτιά του στις χυδαιότητες –όπως αυτές που εκστομίζει ακατάπαυστα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης– και ζητά λίγη ανθρωπιά και ενσυναίσθηση από τους βουλευτές της κυβέρνησης.

Την αλληλεγγύη τους και τη στήριξή τους στον Π. Ρούτσι δείχνουν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι. Αυτήν την Κυριακή, λοιπόν, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, με κυρίαρχο σύνθημα να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του απεργού πείνας. Στην Αθήνα η κινητοποίηση θα γίνει στις 5:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε Ιωάννινα (6:30, Περιφέρεια), Θεσσαλονίκη (6:30, Δέντρο της μνήμης) και Πάτρα (6:30, πλατεία Γεωργίου).

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις, η Επιτροπή Αλληλεγγύης αναφέρει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

«Το αίτημα του Πάνου και των άλλων συγγενών είναι νόμιμο, ηθικό και δίκαιο: ζητούν να εξετάσουν από τι πέθαναν τα παιδιά τους, τα πτώματα των οποίων πήραν σε κλειστά φέρετρα, που απαγορεύονταν να ανοίξουν. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη για να συγκαλύψει τα αίτια του εγκλήματος. Ενώ αυταρχικά αρνιόταν οποιαδήποτε συζήτηση για την εκταφή, αναγκάστηκε σε μια πρώτη υποχώρηση, όταν η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την εκταφή του παιδιού του Πάνου και άλλων συγγενών θυμάτων.

»Όμως, η εισαγγελία, με υπόδειξη του υπουργού Δικαιοσύνης, εμπαίζει τον απεργό πείνας και τους συγγενείς των θυμάτων. Η προανάκριση θα είναι χρονοβόρα. Δεν είναι ξεκάθαρο τελικά αν θα απαντηθεί θετικά ή αρνητικά το αίτημα για εκταφή. Αν γίνει δεκτό, αν θα αφορά μόνο ταυτοποίηση DNA και όχι τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να αποδειχθούν τα πραγματικά αίτια του θανάτου του Ντένις. Η συγκάλυψη δεν κρύβεται, ούτε για τα προσχήματα πλέον! Ξέρουν ότι οι πλήρεις εξετάσεις θα άλλαζαν αναγκαστικά το πόρισμα της ντροπής, που βγήκε με fast track διαδικασίες, βγάζοντας «λάδι» όλη την κυβέρνηση και τους ενόχους, αποκρύπτοντας βασικά στοιχεία της υπόθεσης.

»Είναι εξοργιστικό ότι μιλάμε για αυτονόητα δικαιώματα, που αντιμετωπίζουν αρχικά την αλαζονική άρνηση και έπειτα διάφορα νομικίστικα τερτίπια της κυβέρνησης και της «ανεξάρτητης δικαιοσύνης». Οι Μητσοτάκης – Φλωρίδης πετάνε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για να θολώσουν τα νερά, να ολοκληρώσουν τη συγκάλυψη. Όμως δε θα τους περάσει!

»Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!

»Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε πραγματικά τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων. Πλέον η υγειά του απεργού πείνας δυσχεραίνεται, χρειάζεται να βγούμε μαζικά στους δρόμους όπως στις 26/1 και στις 28/2 προκειμένου να δώσουμε ξεκάθαρα το μήνυμα στην κυβέρνηση και την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη ότι δεν θα ανεχτούμε κάτι λιγότερο από την πλήρη δικαίωση του Π. Ρούτσι. Να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις! Να φωνάξουμε: «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ»!»