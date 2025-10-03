Πλακιάς κατά Γεωργιάδη: Θεωρώ και εσάς ένοχο για τη δολοφονία των παιδιών μου

Πληρωμένη απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά στον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που χρησιμοποιούν κατά το δοκούν τις δηλώσεις του Νίκου Πλακιά, έδωσε ο ίδιος ο πατέρας των δύο κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών.
Η σχετική ανάρτηση του Ν. Πλακιά έρχεται τη στιγμή που ο Άδωνις Γεωργιάδης προβαίνει σε συνεχείς χυδαιότητες στοχεύοντας στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, και την ίδια στιγμή κάνει επαναλαμβανόμενες αναφορές στις αναρτήσεις του Ν. Πλακιά.
Χρησιμοποιώντας πολύ αυστηρό ύφος και βαριές εκφράσεις, ο Ν. Πλακιάς δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι ο υπουργός και η υπόλοιπη κυβέρνηση είναι ένοχοι και υπεύθυνοι για τη «δολοφονία» των παιδιών του. Παράλληλα, θύμισε ότι ο Άδ. Γεωργιάδης στήριξε «ξεδιάντροπα τον Καραμανλή τον Τριαντοπουλο και όλους τους άλλους μαζί και τον εαυτό σας» και τον κατηγόρησε ότι επίτηδες προσπάθησε να δημιουργήσει διαμάχη μεταξύ των συγγενών των θυμάτων.
«Είμαι απλά ένας Πατέρας που το κράτος του δολοφόνησε ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ !!! Ένα Κράτος που και εσείς είσαστε ένα κομμάτι αυτουνού», υπογράμμισε καταλήγοντας ο Ν. Πλακιάς.
Πάντως, ο υπουργός δεν... πτοήθηκε από την σκληρή επίθεση, και με ανάρτησή του απάντησε στον Ν. Πλακιά, βγαίνοντας μάλιστα και στην αντεπίθεση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δεν έχω κανένα λόγο να διαστρεβλώσω τις θέσεις σας, σέβομαι τον αγώνα σας και όλα όσα περνάτε. Απλά επισημαίνω ότι δεν είναι όλοι οι γονείς υπέρ των θεωριών ξυλολίου όπως συχνά παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ. Κάνω λάθος;».
Τι αναφέρει ο Ν. Πλακιάς στην ανάρτησή του
Βλέπω
@AdonisGeorgiadi
ότι αναδημοσιεύετε συχνά αναρτήσεις μου.
Βέβαια όλο αυτό το διάστημα ότι σας βολεύει και μόνο ότι έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο θέμα .
Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έπαψα ποτέ από την πρώτη ημέρα να σας θεωρώ και εσάς όπως και τους υπόλοιπους της κυβέρνησης σας ΕΝΟΧΟΥΣ !!!
και υπεύθυνους για την δολοφονία των παιδιών μου .
Ιδίως κατά την διάρκεια των ψηφοφοριών της εξεταστικής της προανακριτικής και ότι άλλο έγινε στην βουλή όλο αυτό το διάστημα δεν σταματήσατε στιγμή να σηκώνετε το χέρι σας και να στηρίζετε ξεδιάντροπα τον Καραμανλή τον Τριαντοπουλο και όλους τους άλλους μαζί και τον εαυτός σας .
Μπορεί να κάνετε τις αναδημοσιεύσεις και επίτηδες για να δημιουργήσετε ένα διπολισμό και μια διαμάχη μεταξύ μας .
Ετσι και αλλιώς το πετύχατε αυτό όλα τα κόμματα μαζί από την πρώτη ημέρα με τον χρωματισμό του τρένου με πολιτικά χρώματα .
Εχει φορτίο αριστερός !!!
Δεν έχει δεξιός !!!
Τα καταφέρατε , και εμείς να μην μπορούμε να υπερασπίσουμε τα παιδιά μας φοβούμενοι τις κομματικές ταμπέλες.
ΕΓΩ !!! Όμως δεν είμαι από εκείνους που θα φοβηθούν να πουν την αλήθεια από όπου και αν προέρχεται από όποιον και αν προέρχεται !!!
Για αυτό σας λέω , σήμερα αναδημοσίευσή αύριο αμφισβήτηση .
Έτσι είναι η πολιτική ,
Όμως εγώ δεν είμαι πολιτικός .
Είμαι απλά ένας Πατέρας που το κράτος του δολοφόνησε ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ !!!
Ένα Κράτος που και εσείς είσαστε ένα κομμάτι αυτουνού.
