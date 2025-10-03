Πλακιάς κατά Γεωργιάδη: Θεωρώ και εσάς ένοχο για τη δολοφονία των παιδιών μου

Πληρωμένη απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά στον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που χρησιμοποιούν κατά το δοκούν τις δηλώσεις του Νίκου Πλακιά, έδωσε ο ίδιος ο πατέρας των δύο κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Η σχετική ανάρτηση του Ν. Πλακιά έρχεται τη στιγμή που ο Άδωνις Γεωργιάδης προβαίνει σε συνεχείς χυδαιότητες στοχεύοντας στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, και την ίδια στιγμή κάνει επαναλαμβανόμενες αναφορές στις αναρτήσεις του Ν. Πλακιά.

Χρησιμοποιώντας πολύ αυστηρό ύφος και βαριές εκφράσεις, ο Ν. Πλακιάς δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι ο υπουργός και η υπόλοιπη κυβέρνηση είναι ένοχοι και υπεύθυνοι για τη «δολοφονία» των παιδιών του. Παράλληλα, θύμισε ότι ο Άδ. Γεωργιάδης στήριξε «ξεδιάντροπα τον Καραμανλή τον Τριαντοπουλο και όλους τους άλλους μαζί και τον εαυτό σας» και τον κατηγόρησε ότι επίτηδες προσπάθησε να δημιουργήσει διαμάχη μεταξύ των συγγενών των θυμάτων.

Βλέπω @AdonisGeorgiadi ότι αναδημοσιεύετε συχνά αναρτήσεις μου.

Βέβαια όλο αυτό το διάστημα ότι σας βολεύει και μόνο ότι έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο θέμα .

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έπαψα ποτέ από την πρώτη ημέρα να σας θεωρώ και εσάς όπως και τους υπόλοιπους της… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 3, 2025

«Είμαι απλά ένας Πατέρας που το κράτος του δολοφόνησε ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ !!! Ένα Κράτος που και εσείς είσαστε ένα κομμάτι αυτουνού», υπογράμμισε καταλήγοντας ο Ν. Πλακιάς.

Πάντως, ο υπουργός δεν... πτοήθηκε από την σκληρή επίθεση, και με ανάρτησή του απάντησε στον Ν. Πλακιά, βγαίνοντας μάλιστα και στην αντεπίθεση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δεν έχω κανένα λόγο να διαστρεβλώσω τις θέσεις σας, σέβομαι τον αγώνα σας και όλα όσα περνάτε. Απλά επισημαίνω ότι δεν είναι όλοι οι γονείς υπέρ των θεωριών ξυλολίου όπως συχνά παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ. Κάνω λάθος;».

Αξιότιμε κύριε Πλακιά αναδημοσιεύω και αυτό το μήνυμα σας καθώς και στην εκπομπή του @GiorgosLiagas σήμερα είπα ότι ασκείτε τεράστια κριτική προς την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς της και όλους μας συνολικά. Δεν έχω κανένα λόγο να διαστρεβλώσω τις θέσεις σας, σέβομαι τον αγώνα σας… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 3, 2025