«Το άρθρο 86 είναι ένα πλυντήριο που ξεπλένει ποινικές ευθύνες»

«Ποιος ο λόγος να μη γίνουν τοξικολογικές;» • «Η κ. Κοβέσι είχε αναδείξει τις ευθύνες για την 717 αλλά είχε πει ότι "δεν μπορώ να πλησιάσω τους υπουργούς παρ’ όλο που βλέπω ποινικές ευθύνες"», σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού

Ηχηρή ήταν για μία ακόμη φορά η παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού, μετά τις «βόμβες» της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων σε μία σειρά από υποθέσεις και την «ασυλία» που παρέχει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

«Αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία ευρωπαία αξιωματούχος, ότι το Σύνταγμά μας δεν δίνει το δικαίωμα έρευνας υπουργών (…). Το άρθρο 86 είναι ένα πρόβλημα, κάτι το οποίο προστατεύει τους πολιτικούς ακόμη και σε περίπτωση κακουργημάτων, όπως στην υπόθεση των Τεμπών και όχι μόνο», τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023, στο Mega.

«Το θέμα στο Άρθρο 86 είναι πολύ πιο σοβαρό γιατί πραγματικά είναι ένα πλυντήριο που ξεπλένει ποινικές ευθύνες», πρόσθεσε.

«Η κ. Κοβέσι είχε αναδείξει τις ευθύνες για την 717 αλλά είχε πει ότι "δεν μπορώ να πλησιάσω τους υπουργούς παρ’ όλο που βλέπω ποινικές ευθύνες". Εμείς αυτούς τους υπουργούς δεν τους έχουμε ούτε στη φυλακή, ούτε κοντά στη φυλακή, τους έχουμε να κάνουν κανονικά τη ζωή τους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τον αγώνα του για να μάθει την αλήθεια για τον χαμό του γιου του στα Τέμπη, η Μ. Καρυστιανού υπογράμμισε πως «έχουν περάσει 19 μέρες και υπάρχει ένας άνθρωπος που κάνει απεργία πείνας έξω από τη Βουλή για το αναφαίρετο δικαίωμα στην εκταφή. Δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος και δη ο γονέας προς το παιδί του. Μπορείτε να φανταστείτε έναν γονιό που θα του απαγορεύσουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του;»

«Ποιος ο λόγος να μη γίνουν τοξικολογικές; Ποιος είναι αυτός που θα μας στερήσει το δικαίωμα; Ποιο είναι το θέμα, το κόστος; Θα αναλάβουμε εμείς το κόστος…», τόνισε στη συνέχεια, απαντώντας στο ερώτημα για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς.