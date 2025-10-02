«Βραβείο αξίζουν οι δημοσιογράφοι της Γάζας»

Συγκινητικός, ανθρωπιστής, με ορθό λόγο, ιστορική αντίληψη, ρεαλισμό και όραμα. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος της εφημερίδας «Haaretz» και συγγραφέας Γκίντεον Λεβί απηύθυνε χθες στην Αθήνα ομιλία-συνηγορία υπέρ της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας τη γενοκτονία των Παλαιστινίων με θύτη την ίδια του την πατρίδα.

Ηταν κατάμεστο το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» για την τελετή απονομής του «Βραβείου Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2025» στον 72χρονο Λεβί. Το βραβείο απένειμε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε πλαίσιο συνδιοργάνωσης με το «Athens Democracy Forum».

Για τη «σημαντικότερη διάκριση της ζωής μου» μίλησε ο τιμηθείς. Αλλά έσπευσε να αποδώσει με τη σειρά του την τιμή σε άλλους. «Αφιερώνω το βραβείο σε αυτούς που πραγματικά το αξίζουν: στους δημοσιογράφους της Γάζας. Είναι οι πιο θαρραλέοι δημοσιογράφοι στον κόσμο σήμερα» είπε καταχειροκροτούμενος.

«Λες και η Γάζα έχει 20 κατοίκους»

Με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση στο Ισραήλ. «Η χώρα μου έχει βυθιστεί σε ένα πολύ πυκνό σύννεφο μετά την 7η Οκτωβρίου 2023» ανέφερε. «Οι Ισραηλινοί δεν θέλουν να ξέρουν τι κάνουν οι γιοι των φίλων τους και οι φίλοι των γιων τους στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή νομίζουν πως η Γάζα έχει μόνο 20 κατοίκους, τους 20 ζωντανούς ομήρους της Χαμάς. Τα ΜΜΕ δεν τους δείχνουν την αλήθεια. Οταν τους δείχνεις βίντεο με παιδιά που λιμοκτονούν λένε “είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης”. Οταν επικαλείσαι πρωτογενείς μαρτυρίες, από γιατρούς και νοσοκόμους, λένε “είναι προπαγάνδα της Χαμάς”».

Χωρίς να προτείνει συγκεκριμένη λύση για το Παλαιστινιακό (π.χ. ένα μοντέλο όπως η μετά το απαρτχάιντ Νότια Αφρική) ο βετεράνος αρθρογράφος της «Haaretz», με την οποία συνεργάζεται από το 1982, έκανε λόγο για «αμυδρές ελπίδες» που γέννησε το πρόσφατο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας. Εσπευσε όμως να εκφράσει τον προβληματισμό του γιατί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου δεν προσφέρει ούτε πολιτικά δικαιώματα στους Παλαιστίνιους, ούτε την προοπτική ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Περιγράφοντας την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί (και) στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ο Λεβί θυμήθηκε ότι στα νιάτα του ήταν κι αυτός ένας πιστός σιωνιστής που είχε υιοθετήσει την αντίληψη του Ισραήλ ότι «αφού υποστήκαμε το Ολοκαύτωμα, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

«Οταν είδα την αλήθεια»

«Μόνο στα τέλη της δεκαετίας του ’80 είδα την αλήθεια», είπε, «όταν αποφάσισα να επισκεφτώ ο ίδιος τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη στη Δυτική Οχθη. Για να κάνω ρεπορτάζ στην εφημερίδα, ένα ρεπορτάζ για το οποίο δεν ενδιαφερόταν κανείς μέχρι τότε. Είδα και έγραψα για ανθρώπους που οι στρατιώτες μας τούς ξερίζωναν τις ελιές. Σήμερα αυτό το κάνουν κάθε μέρα οι Εβραίοι έποικοι, τότε ήταν πρωτοφανές. Ενα πράγμα κατάλαβα: ότι η κατοχή είναι η αληθινή Ιστορία του Ισραήλ. Γράφοντας για την κατοχή, δεν γράφω τόσο για τους Παλαιστίνιους, γράφω για τους Ισραηλινούς, στους συμπατριώτες μου απευθύνομαι. Και δεν τους αρέσει. Να γιατί ο Ισραηλινός πρεσβευτής στην Αθήνα δεν βρίσκεται εδώ».

«Και εγώ ο ίδιος απέφευγα τη λέξη γενοκτονία μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Ελεγα: ας αποφασίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πώς θα χαρακτηρίσει αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Είναι όμως τέτοιο το μέγεθος της καταστροφής που κάνει το Ισραήλ, που τώρα δεν έχω άλλη λέξη. Κι ας μου είναι δύσκολο να την πω» τόνισε ο Γκίντεον Λεβί.

Συνεχάρη επίσης τον Χάρη Δούκα γιατί δεν έσβησε από τους τοίχους της Αθήνας τα συνθήματα αλληλλεγγύης στους Παλαιστίνιους. «Τα είδα κι εγώ. Μερικά είναι αντισημιτικά, αλλά δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει ότι τα περισσότερα καταγγέλλουν τη γενοκτονία, ότι απαιτούν την ελευθερία. Το “Free Gaza!” είναι ένα δίκαιο σύνθημα» κατέληξε.

Και κάτι τελευταίο. Η χθεσινή βράβευση έδειξε μια καλοδεχούμενη διεθνιστική στροφή του πρώτου δήμου της χώρας μετά τις προκλητικές «δεξιόστροφες» βραβεύσεις επί δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη. Αρκεί να θυμηθούμε ότι το 2023 είχε τιμηθεί ο αλήστου μνημονιακής μνήμης Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.