Περίεργη υπόθεση στη Λάρισα με άνδρα εγκλωβισμένο σε σπηλιά - Τι έχει συμβεί

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης • Ομάδα ατόμων είχε στήσει εργοτάξιο στην περιοχή εδώ και έναν χρόνο • Φήμες ότι έψαχναν για κρυμμένες λίρες.

Αναπάντητα ερωτήματα από το θρίλερ που των τελευταίων ωρών στην Λάρισα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός άνδρα, ο οποίος έχει παγιδευτεί μέσα σε μια σπηλιά.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο είχε βρεθεί ομάδα τεσσάρων με πέντε ατόμων με εργαλεία και πραγματοποιούσε εργασίες μέσα στη σπηλιά, όταν δύο από αυτούς εγκλωβίστηκαν μέσα στη σήραγγα. Ο ένας απεγκλωβίστηκε και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος άνδρας παραμένει παγιδευμένος σε βάθος άνω των 20 μέτρων. Η ομάδα ειδοποίησε το 112 καθώς ένα ατύχημα προκάλεσε τον εγκλωβισμό.

Η σπηλιά βρίσκεται στον δρόμο Γόννων-Καλλιπεύκης, ενώ στην περιοχή έχει φτάσει και επιχειρεί κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα, όμως, με τα όσα αναφέρουν κάτοικοι των γύρω χωριών, η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται εδώ και έναν χρόνο να πηγαίνει στο σημείο και να πραγματοποιεί εργασίες στη σπηλιά, ενώ οι φήμες αναφέρουν πως έψαχναν για λίρες.

Εντύπωση, ακόμη, προκαλεί το γεγονός ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που δεν παγιδεύτηκαν έχουν εξαφανιστεί.