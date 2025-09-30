«Αυτό είναι ρατσισμός», Ρομά ετοιμάζουν κινητοποιήσεις μετά τις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τους οικισμούς των Ρομά, την καταστολή και τις αστυνομικές περιπολίες που δημιουργεί συνθήκες «αστυνομοκρατίας» και «γκέτο» σε ολόκληρες περιοχές, αντί να ενσωματώνει αρμονικά τους πληθυσμούς.

«Πρέπει μέσα στους οικισμούς, όπως και μέσα στις συνοικίες, στις πόλεις, παντού σε όλη τη χώρα, να υπάρχουν περιπολούντες αστυνομικοί. Εκεί που εκκολάπτεται η εγκληματικότητα, σε περίπου ένα μήνα, ένστολοι ένοπλοι αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους οικισμούς μέρα και νύχτα. Δεν νοείται διαφορετική πραγματικότητα», υποστήριξε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στο ACTION 24, προσπαθώντας να αιτιολογήσει τις ρατσιστικές πολιτικές.

«Η αστυνομία θα προσλάβει περίπου 50 ένστολους αστυνομικούς, άοπλους, ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι θα είναι κοντά στα Αστυνομικά Τμήματα των περιοχών που ζουν αυτές οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή».

«Σήμερα στην αστυνομία υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά, που πέρασαν με τις πανελλαδικές, άρα, λοιπόν, εάν κάποιοι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτή την ομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα εκπαιδευτούν σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τον ρατσισμό, με τη δημοκρατία και τα δικαιώματα όλα αυτά και θα αποτελούν τον “βοηθό” της αστυνομίας, αλλά και των κατοίκων για τα θέματα που αφορούν στην κοινωνική ειρήνη», πρόσθεσε.

Έτοιμοι για κινητοποιήσεις - «Αυτό είναι ρατσισμός»

Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ένταση στους οικισμούς των Ρομά με φορείς και συλλόγους να ετοιμάζονται να έρθουν στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν.

«Αυτό είναι ρατσισμός προς το πρόσωπό μας και γι’ αυτόν τον λόγο όλοι όσοι διαβιούν σε καταυλισμούς ξεσηκώνονται και είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε λεωφορεία με προορισμό την Αθήνα», σχολίασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ρομά, Κωνσταντίνος Σταντίκογλου στο ThessPost.gr.

Ξεκαθαρίζει πως όλοι επιθυμούν ασφάλεια και αστυνόμευση στις κοινότητές τους, αλλά όχι με τον τρόπο που «αποφασίζει και διατάσσει» η κυβέρνηση.

«Οι αστυνομικοί που συνήθως έχουν καθήκοντα εποπτείας των οικισμών συμπεριφέρονται άσχημα προς τους Ρομά, δείτε τι έγινε τώρα στους Σοφάδες όπου διαβιούν 6.000 άτομα. Στοχοποιούν ανθρώπους με οικογένειες μόνο και μόνο επειδή είναι Ρομά. Εμείς δεν θέλουμε να συμβαίνουν κακά πράγματα», τονίζει.