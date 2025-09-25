Η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρη Ρούπο, μετά από σάτιρα που ενόχλησε ακροδεξιούς

Σε μια απόφαση που εγείρει ερωτήματα για την ελευθερία του λόγου, προχώρησε η εταιρεία Pizza Fan, η οποία απέλυσε τον stand up κωμικό, Πάρη Ρούπο, με τον οποίο συνεργαζόταν για προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση της εταιρείας ήρθε μετά από σατιρικά σχόλια του κωμικού κατά τη διάρκεια παράστασής του, τα οποία προκάλεσαν οργισμένες τοποθετήσεις και πιέσεις ακροδεξιών χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσά τους και πολιτικοί. Μια παράσταση, όμως, που δεν έχει καμία σχέση με την συγκεκριμένη εταιρεία.

Η Pizza Fan δηλώνει στην ανακοίνωσή της πως η παράσταση ήταν ανεξάρτητη από τις δραστηριότητές της, ενώ τόνισε πως η απόφαση ελήφθη για να προστατευτεί η φήμη της και να αποφευχθούν εντάσεις με το κοινό της.

Προβληματισμό, εξάλλου, προκαλεί και η αναφορά της εταιρείας ότι οποιοσδήποτε την εκπροσωπεί πρέπει να σέβεται τον κόσμο της και να μην την εκθέτει με προσωπικές θέσεις ή σχόλια...

Την ίδια ώρα, ένα κύμα συμπαράστασης προς τον stand up κωμικό έχει ξεσπάσει, με πολλούς χρήστες των social media να καταδικάζουν την άδικη απόλυσή του.