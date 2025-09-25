Η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρη Ρούπο, μετά από σάτιρα που ενόχλησε ακροδεξιούς

Σε μια απόφαση που εγείρει ερωτήματα για την ελευθερία του λόγου, προχώρησε η εταιρεία Pizza Fan, η οποία απέλυσε τον stand up κωμικό, Πάρη Ρούπο, με τον οποίο συνεργαζόταν για προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η απόφαση της εταιρείας ήρθε μετά από σατιρικά σχόλια του κωμικού κατά τη διάρκεια παράστασής του, τα οποία προκάλεσαν οργισμένες τοποθετήσεις και πιέσεις ακροδεξιών χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσά τους και πολιτικοί. Μια παράσταση, όμως, που δεν έχει καμία σχέση με την συγκεκριμένη εταιρεία.
Η Pizza Fan δηλώνει στην ανακοίνωσή της πως η παράσταση ήταν ανεξάρτητη από τις δραστηριότητές της, ενώ τόνισε πως η απόφαση ελήφθη για να προστατευτεί η φήμη της και να αποφευχθούν εντάσεις με το κοινό της.
Προβληματισμό, εξάλλου, προκαλεί και η αναφορά της εταιρείας ότι οποιοσδήποτε την εκπροσωπεί πρέπει να σέβεται τον κόσμο της και να μην την εκθέτει με προσωπικές θέσεις ή σχόλια...
Την ίδια ώρα, ένα κύμα συμπαράστασης προς τον stand up κωμικό έχει ξεσπάσει, με πολλούς χρήστες των social media να καταδικάζουν την άδικη απόλυσή του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας
«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:
Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε
και εμείς από τα MME.
Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.
Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του.»
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας