Αντί για ένταξη των Ρομά, καταστολή με επίλεκτους

Για τη μάστιγα της εγκληματικότητας των Ρομά μίλησε σε χθεσινή του ραδιοφωνική συνέντευξη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που ανέπτυξε περισσότερο το κυβερνητικό σχέδιο για την «αστυνομία Ρομά», επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα αντιμετωπίζει μια ολόκληρη κοινότητα ως δυνάμει «ύποπτη».

Οπως ανέφερε στον «Παραπολιτικά FM», οι συγκεκριμένες επίλεκτες ομάδες θα αποτελούνται τελικά από 70 «οπλισμένους και απολύτως θωρακισμένους με οχήματα» αστυνομικούς, που θα λάβουν ειδική εκπαίδευση και θα βρίσκονται και σε «στέκια» στους καταυλισμούς των Τσιγγάνων ώστε να υπάρχει διάλογος με τον τοπικό πληθυσμό και να τους αναφέρονται τυχόν... προβλήματα.

Η θυμηδία

Το σχέδιο δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια παρερμηνείας, την ώρα που τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής ή για την ενίσχυση των προγραμμάτων ένταξης μένουν στα χαρτιά. Στην ατζέντα της κυβέρνησης, ως μόνο αντίδοτο στην παραβατικότητα των Ρομά φαντάζει μια υπηρεσία που θα στηθεί στα πρότυπα των ΟΠΚΕ και δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως πώς θα στελεχωθεί.

Μάλλον θυμηδία προκαλεί και ότι θα υπάρχουν σημεία «αναφοράς» εντός των καταυλισμών και η δυνατότητα «παραπόνων» στους βαριά οπλισμένους αστυνομικούς που παρουσιάζονται ως «λύση» σε προβλήματα που στην πραγματικότητα πηγάζουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό, την αδιαφορία του κράτους και τη χρόνια εγκατάλειψη των Ρομά.

Βέβαια, αρκετοί από την αντιπολίτευση έως και συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ., αυτοδιοικητικοί και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχολιάζουν ότι το θέμα είναι και πάλι επικοινωνιακό. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Best Καλαμάτας, ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, εξέφρασε αρκετές επιφυλάξεις και ξεκαθάρισε ότι «ο αστυνομικός τούς πολίτες τούς βλέπει όλους με ενιαίο τρόπο.

»Δεν υπάρχει καμία διάκριση είτε φυλής, είτε χρώματος, είτε άσπρους, είτε κίτρινους, είτε μπλε. Η μοναδική διάκριση που γίνεται από πλευράς αστυνομίας είναι για τους παραβάτες του νόμου». Μάλιστα, παρομοίασε την ΕΛ.ΑΣ. με «πενικιλίνη του Φλέμινγκ διά πάσα νόσο», που σήμερα καλείται να λύσει ζητήματα δεκαετιών στους καταυλισμούς των Ρομά.

«Στην πόρτα σας»

Δεν λείπουν όμως και αρκετά επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που κάποιοι προβλέπουν να έχει τη μοίρα της... πανεπιστημιακής αστυνομίας. «Στην αρχή ήταν οι μετανάστες, μετά τα Εξάρχεια, έπειτα οι Ρομά... Σύντομα και στην πόρτα σας», σχολιάζει η Ανοιχτή Συνέλευση Υπεράσπισης του λόφου Στρέφη, που την άνοιξη είχε στοχοποιηθεί από τον υπουργό Προ.Πο. για τη διεξαγωγή... συναυλιών στα Εξάρχεια, οι οποίες απαγορεύτηκαν και μετά επιτράπηκαν εκ νέου.

Ιδιαίτερα καυστική είναι και η χθεσινή ανακοίνωση του Δικτύου Αλληλεγγύης Ρομά «Μπαλαμέ», που κάνει λόγο για καθημερινές περιπολίες αστυνομικών δυνάμεων και drones που ήδη πραγματοποιούνται σε καταυλισμούς, βλέποντας ακόμη την «κήρυξη πολέμου» της κυβέρνησης και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εναντίον των Ρομά.

«Κατά τη διάρκεια του lockdown, στρατός και αστυνομία είχαν εγκατασταθεί στον Ασπρόπυργο γύρω από τσιγγάνικους καταυλισμούς μόνιμα. Απέναντι σε όλα αυτά, οφείλουμε να δημιουργήσουμε τους κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους συνύπαρξης, αλληλεγγύης και αγώνα Ρομά και μπαλαμών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικτύου «Μπαλαμέ».