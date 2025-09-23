«Οχι στο όνομά μας!»

«Είμαστε φοιτητές από όλη τη χώρα. Και αρνούμαστε να βλέπουμε με απάθεια τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας χωρίς να παίρνουμε θέση. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Δεν έχει κανείς αυτό το δικαίωμα», τονίζει στο κείμενο αυτοπαρουσίασής της η πρωτοβουλία Students For Gaza Greece, μια φοιτητική κίνηση που έρχεται να ενώσει τη φωνή της με τους διεθνείς αγώνες για καταδίκη της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα και να διατρανώσει την αλληλεγγύη της στον παλαιστινιακό λαό.

Το Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτο τη συστηματική επιχείρηση εξόντωσης των Παλαιστινίων σε live μετάδοση, με τους νεκρούς να ανέρχονται πλέον σε πάνω από 60.000. Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί στη Γάζα είναι καθημερινοί, ειδικά μετά την εφαρμογή του γενοκτονικού σχεδίου «Αρματα του Γεδεών», όπως επίσης και η εξόντωση των Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη και η αρπαγή των σπιτιών τους από Ισραηλινούς εποίκους.

Οι φοιτητές στην ανακοίνωσή τους καταδικάζουν τη συμμετοχή και συνενοχή του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι συνεχίζουν έμπρακτα την αγαστή συνεργασία τους με το Ισραήλ. Καταγγέλλουν επίσης την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική συνεργασία του ελληνικού κράτους με το Ισραήλ.

«Είναι εξοργιστική η συνεργασία των ελληνικών Πανεπιστημίων με το Ισραήλ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει κοινό πρόγραμμα με το υπουργείο Αμυνας του Ισραήλ. Το Τμήμα Θετικών Επιστημών συνεργαζόταν με τον κολοσσό οπλικών συστημάτων, τη Lockheed Martin, ευτυχώς όμως καταφέραμε με κινητοποιήσεις να το μπλοκάρουμε. Η σχολή μου έχει συνεργασία με το ισραηλινό Ινστιτούτο Weissmann. Και πολλά ακόμα. Δεν ανεχόμαστε οι χώροι που σπουδάζουμε να συναινούν σε μια γενοκτονία. Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, χρειάζονται δράσεις», τονίζει ο Γιάννης, μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού και του Students for Gaza Greece.

Οι φοιτητές εκφράζουν την αμέριστη υποστήριξή τους στον στόλο ελευθερίας Global Sumud Flotilla, ο οποίος πλέει προς τη Γάζα για να σπάσει τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό, και διατρανώνουν ότι θα δώσουν αγώνα διαρκείας εμπνεόμενο από τις καταλήψεις σε Πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης, σε περίπτωση που το Ισραήλ μπλοκάρει τον στόλο.

Δηλώνοντας την υποστήριξη των φοιτητών στον στόλο, η Φαίδρα, μέλος του Students For Gaza Greece και φοιτήτρια του Βιολογικού του ΕΚΠΑ, τονίζει πως «όσοι έχουμε μείνει πίσω στις χώρες μας οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο στόλος θα μείνει ασφαλής και ότι οι κυβερνήσεις μας θα πάρουν ξεκάθαρη θέση και δεν θα επιτρέψουν στο Ισραήλ να επιτεθεί στους ανθρώπους που βρίσκονται στα πλοία. Ως φοιτητές, εγγυόμαστε ότι αν το Ισραήλ αγγίξει έστω και ένα από τα πλοία, εμείς θα κλείσουμε τις σχολές μας».

Οι φοιτητές έχουν ήδη ξεκινήσει τη δράση τους με κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ σήμερα πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην Ευελπίδων όπου δικάζεται ο Ισραηλινός φερόμενος ως λοχίας του IDF που επιτέθηκε σε Παλαιστίνιους διαδηλωτές στο Σύνταγμα πριν από μερικές ημέρες.