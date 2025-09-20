Οι μηχανοδηγοί στο πλευρό του απεργού πείνας Π. Ρούτσι

To Σωματείο μας από την πρώτη ημέρα έχει αποκαλύψει την ΑΛΗΘΕΙΑ για τα πραγματικά αίτια του εγκλήματος των Τεμπών, που στοίχισε την ζωή σε 57 συνανθρώπους μας εκ των οποίων 11 συνάδελφοι μας εργαζόμενοι επί των αμαξοστοιχιών.

Το έγκλημα των Τεμπών, δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, ούτε οφείλεται σε ένα μοναδικό ανθρώπινο λάθος, είναι αποτέλεσμα της κρατικής αδιαφορίας, της μακροχρόνιας εγκατάλειψης των υποδομών, της πολιτικής διαφθοράς, των ιδιωτικοποιήσεων της συντήρησης και εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων.

Οι Μηχανοδηγοί ήταν και παραμένουν στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στη προσπάθεια τους να αναζητηθούν οι πραγματικές αιτίες και οι υπεύθυνοι του εγκλήματος, απέναντι στο τείχος σιωπής και συγκάλυψης που ορθώνεται απέναντι τους.

Κρατώντας ζωντανό το αίτημα για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Από τη Δευτέρα 15/9, ο Πάνος Ρούτσι πατέρας τους 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα, ξεκίνησε απεργία πείνας ως ύστατο μέσο, ζητώντας τη εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου του.

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στον αγώνα του, καλώντας με τη σειρά της τους εργαζόμενους να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο Σύνταγμα στο σημείο-μνημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιού του, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή, θα συμπαρασταθούμε και θα στηρίξουμε το αίτημα του απεργού πείνας Π. Ρούτσι.