Οπως οι τεράστιες ευθύνες της συνένοχης αδράνειας της Ευρώπης και της ακλόνητης στήριξης των ΗΠΑ στη γενοκτονία των Παλαιστινίων είθισται να αποσιωπώνται από τα κυρίαρχα ενημερωτικά μέσα της Δύσης, έτσι και το επείγον αίτημα να επιτραπεί η ασφαλής πρόσβαση δημοσιογράφων διεθνών οργανισμών στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχει εξέχουσα θέση. Ακόμα και όταν μεταδίδουν τις δολοφονίες Παλαιστίνιων δημοσιογράφων ή όταν δείχνουν κάμερες βαμμένες στο ίδιο τους το αίμα.

Οι δύο πολύνεκρες επιθέσεις στις 11 και 25 Αυγούστου με θύματα ρεπόρτερ και φωτορεπόρτερ έτυχαν μαζικής κάλυψης από ευρωπαϊκά μέσα που παραμένουν κατά κανόνα κατώτερα των περιστάσεων, αλλά έχουν μετατοπιστεί τελευταία από την ακραιφνή υπεράσπιση του «δικαιώματος» του Ισραήλ στην αυτοάμυνα ύστερα από δύο χρόνια παγκόσμιας κοινωνικής κατακραυγής.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ) και δεκάδες ευρωπαϊκά ΜΜΕ συμμετείχαν την 1η Σεπτεμβρίου στη δράση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα με το παρακάτω μήνυμα να δημοσιεύεται σε εβδομήντα χώρες: «Με τον ρυθμό που σκοτώνονται δημοσιογράφοι στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, σύντομα δεν θα μείνει κανείς να σας ενημερώνει».

Η στρατηγική εξόντωσης των επαγγελματιών του Τύπου και εξάλειψης των εγκλημάτων πολέμου από τη δημόσια σφαίρα έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα 251 νεκρούς και 520 τραυματίες στην Παλαιστίνη. Ακόμα τρεις Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στη Γάζα από το Ισραήλ την περασμένη Δευτέρα. Ενας εξ αυτών, ο Mohammed Al-Kwaifi, ο οποίος πέθανε κατά την αεροπορική επιδρομή η οποία στόχευσε μια αυτοσχέδια σκηνή που είχε στήσει η οικογένειά του στην οροφή του σπιτιού τους! Είχε ήδη xάσει τη γυναίκα και τα παιδιά του σε μια προηγούμενη επιδρομή στο διαμέρισμά του, ωστόσο συνέχισε το ρεπορτάζ...

Ολοι σκοτώθηκαν νέοι

Δημοσιογράφοι τοπικών καναλιών, ψηφιακών μέσων και συνεργάτες μέσων του εξωτερικού συνεχίζουν με σθένος να αντιστέκονται κατά τη φάση της «τελικής λύσης», σηκώνοντας το αβάσταχτο βάρος να μαρτυρούν τα εξοργιστικά γεγονότα πίσω από τις εικόνες θανάτου, λιμού και καταστροφής. Να γίνονται τα μάτια του κόσμου προκειμένου να μη θαφτεί η ανθρωπιά στον παλαιστινιακό θύλακα, προκειμένου να αποτραπούν ο θανάσιμος εγκλωβισμός 2,1 εκατομμυρίων αμάχων και τα σχέδια εκτοπισμού των επιζησάντων από τη μελλοντική «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Ζουν μαζί με τους συμπατριώτες τους με την ανάμνηση της Γάζας ανάμεσα στα συντρίμμια της. Οι περισσότεροι μένουν και δουλεύουν σε σκηνές έξω από νοσοκομεία, ώστε να έχουν ρεύμα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Δεν έχουν όμως καμία ασφάλεια, καθώς οι ιατρικές εγκαταστάσεις αποτελούν μόνιμους στόχους των στρατιωτικών δυνάμεων μαζί με σχολικές και άλλες υποδομές.

Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ κουβαλούν τη σορό του συναδέλφου τους, εργαζόμενου στο Associated Press, Ανάς αλ Σαρίφ | AP PHOTO

Τα αίματα στα εκατό σκαλιά του νοσοκομείου Νάσερ της Χας Γιουνίς μαρτυρούν τους φριχτούς θανάτους των ρεπόρτερ και φωτορεπόρτερ Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, Μοάζ Αμπού Τάχα, Μοχάμεντ Σαλάμα, Χουσάμ αλ Μάσρι και Αχμεντ Αμπού Αζίζ. Επεσαν νεκροί μαζί με ακόμα 15 Παλαιστίνιους σε διπλή επίθεση σε ζωντανή μετάδοση την 25η Αυγούστου. Δούλευαν για το Al Jazeera, που αναγκάστηκε να κλείσει τα γραφεία του στη Ραμάλα πριν από έναν χρόνο, το Reuters, το Associated Press, τον Independent και άλλα ενημερωτικά μέσα.

Δύο βδομάδες νωρίτερα άλλη εξαμελής αποστολή του Al Jazeera ξεκληρίστηκε από βομβαρδισμό που είχε στόχο τον δημοσιογράφο Ανάς αλ Σαρίφ στον περίβολο του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Ο ΟΗΕ και η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) είχαν προειδοποιήσει ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο, γιατί είχε μπει στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων. «Παράπλευρες απώλειες» ο ανταποκριτής Μοχάμεντ Κρεϊκέχ, οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζάχερ και Μοάμεν Αλίουα καθώς και ο οδηγός Μοχάμεντ Νούφαλ.

Ολοι τους σκοτώθηκαν νέοι. Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί τους στη Γάζα είναι νέοι. Πολλοί δεν έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους και μπαίνουν στη μάχη της ενημέρωσης, γνωρίζοντας ότι το νήμα της ζωής τους πιθανόν να κοπεί πρόωρα. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται ανάμεσα στους 64.000 νεκρούς.

Ελληνική προπαγάνδα

Νερό στον μύλο της πολεμικής μηχανής του Νετανιάχου ρίχνουν και τα περισσότερα συστημικά μίντια στην Ελλάδα, που περιορίζονται συνήθως σε αναφορές για τη φθορά και τα σχέδια επιβίωσης του Μπίμπι, για την αλλαγή στη στάση χωρών, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, υποβαθμίζοντας κομβικές προϋποθέσεις για την αλλαγή συσχετισμών, όπως το πάγωμα της συμφωνίας σύνδεσης Ε.Ε. - Ισραήλ και τις κυρώσεις εναντίον του. Εκτός από την προβολή της εκδοχής του ισραηλινού στρατού, δεν ανέδειξαν εξ αρχής τα εγκλήματα πολέμου στην αποκλεισμένη Γάζα, την εκστρατεία κατά των νοσοκομείων από τον πρώτο μήνα, τη δημιουργία υγειονομικής «βόμβας» από το τέλος του 2023, τις σφαγές λιμοκτονούντων αμάχων, τις νίκες της παλαιστινιακής αντίστασης στη διάρκεια των μαχών.

Ισραηλινή οπτική

Η έρευνα των Γιώργου Πλειού και Μιχάλη Ταστσόγλου, που περιλαμβάνεται στον συλλογικό τόμο «Η ενημέρωση (ξανα)πάει στο μέτωπο – Τα Μέσα και οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα», καταδεικνύει ότι τα ελληνικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης υιοθέτησαν κατά το μεγαλύτερο μέρος την οπτική του Ισραήλ στην κάλυψη του ισραηλινού πολέμου στη Γάζα. Μονομερής ενημέρωση, βασισμένη σε ισραηλινές πηγές, με ελάχιστη ή μηδενική ανάδειξη των θέσεων των Παλαιστινίων, των διεθνών διαδηλώσεων κατά της γενοκτονίας ή των εσωτερικών επικρίσεων στην πολιτική του Νετανιάχου.

Ολοι σχεδόν οι σταθμοί (ΕΡΤ, Mega, Open, AΝΤ1, ΣΚΑΪ, Alpha, Star) χρησιμοποίησαν επαναλαμβανόμενα τον όρο «τρομοκρατία» για τη Χαμάς, υιοθετώντας τη ρητορική ΗΠΑ - Ισραήλ, ενώ σπανίως γινόταν αναφορά στα πολιτικά ή ιστορικά αίτια της σύγκρουσης.

Γιώργος Πλειός

Μιχάλης Ταστσόγλου

Προδιατεθειμένοι λόγω πηγών και θέσης

Οπως αναφέρουν στην έρευνά τους οι Πλειός - Ταστσόγλου, στην παρουσίαση των ειδήσεων (ειδικά στην πρώτη φάση του «πολέμου») «υπερέχουν οι αναφορές στις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ, κατά συντριπτική πλειονότητα υπό την οπτική του Ισραήλ, ενώ διακρίνεται μια τάση, όσο πιο φιλοϊσραηλινή στάση κρατά ένας σταθμός τόσο μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ του αριθμού ειδήσεων για πολεμικές ενέργειες της Χαμάς από τη μία και του Ισραήλ από την άλλη. Σ’ αυτό θεωρούμε πως συνέβαλε και το γεγονός ότι οι απεσταλμένοι των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών βρίσκονταν στο Ισραήλ και συνεπώς ήταν ευάλωτοι στις πληροφοριακές επιχειρήσεις του Ισραήλ πέρα από τις προσωπικές απόψεις δημοσιογράφων και ιδιοκτητών. Το τελευταίο διαφαίνεται στο γεγονός ότι σε κάποιους σταθμούς όλοι οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν την ίδια ορολογία είτε βρίσκονται στο Ισραήλ, είτε στο στούντιο και στην αίθουσα σύνταξης, είτε ως ανταποκριτές σε άλλη χώρα». Επιπλέον οι ίδιοι αναφέρουν ότι «σε πολλούς ελληνικούς σταθμούς το ερμηνευτικό σχήμα που κυριάρχησε για τον πόλεμο στη Γάζα ήταν αυτό της "σύγκρουσης των πολιτισμών" και όχι μιας πολιτικής διένεξης που έχει προϊστορία και σαφείς πολιτικές αιτίες».

Ως προς τις πρόσφατες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα, στην Ελλάδα η πλειονότητα των πολιτικών εφημερίδων δεν αξιολόγησε ότι θα έπρεπε οι δολοφονίες συναδέλφων τους να καταγραφούν στα πρωτοσέλιδά τους (με εξαιρέσεις όπως η «Εφ.Συν.», η «Δημοκρατία», η «Απογευματινή» και η «Κόντρα»). Η «Καθημερινή» ανέφερε μόνο την πρώτη επίθεση του Αυγούστου, ενώ μία εβδομάδα πριν είχε αφαιρέσει από πρωτοσέλιδό της θέμα με φράση Ισραηλινού ιστορικού για τον αντισημιτισμό που «το Ισραήλ προκαλεί».

Οι μισοί τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας δεν περιέλαβαν τους φόνους του Ανάς αλ Σαρίφ και των συνεργατών του στην εισαγωγή με τους κυριότερους τίτλους των κεντρικών δελτίων ειδήσεων εκείνης της μέρας και οι υπόλοιποι συνόδευαν την είδηση με τις κατηγορίες του Ισραήλ περί τρομοκρατίας. Μόνο το Open έκανε πρώτο θέμα το χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ, επισημαίνοντας την παραδοχή του Ισραήλ και τις καταγγελίες ενώσεων για φίμωση των δημοσιογράφων.

Στα ρεπορτάζ δεν βρήκε θέση η διαθήκη της 33χρονης Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, που προστέθηκε στον μαύρο κατάλογο με τις δεκάδες γυναίκες ακτιβίστριες των ΜΜΕ που έχουν σκοτωθεί σε 23 μήνες – οι περισσότερες μέσα στα σπίτια τους μαζί με συγγενείς τους, σύμφωνα με την Ενωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων (PJS). Οσα μέσα μετέδωσαν πιο ισορροπημένα το χτύπημα κατά του Ανάς απομόνωσαν το δραματικό μέρος της δικής του διαθήκης, «αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου», και όχι την έκκλησή του: «Να μην αφήσετε τις αλυσίδες να σας φιμώσουν, ούτε τα σύνορα να σας περιορίσουν. Να είστε γέφυρες προς την απελευθέρωση της γης και των ανθρώπων της, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πάνω από την κλεμμένη πατρίδα μας».

Μόνο ο ANT1 μετέφερε την καταδίκη της Διεθνούς Αμνηστίας και τη διάψευση του αραβικού καναλιού για την ταυτότητα του 28χρονου. Ωστόσο το ίδιο και άλλοι σταθμοί μετέδωσαν ότι το Ισραήλ δημοσίευσε ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι η δημοσιογραφική ιδιότητα του Ανάς αλ Σαρίφ ήταν ψεύτικη, προκάλυμμα του ρόλου του στον πυρήνα της Χαμάς, χωρίς να ελέγξουν την εγκυρότητα του ισχυρισμού. Στην πραγματικότητα οι ισραηλινές δυνάμεις εμφάνισαν έναν φάκελο με μη επαληθευμένα στοιχεία για τους δήθεν δεσμούς του Σαρίφ με τη Χαμάς.

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία

Δεν πρόκειται βέβαια για ελληνική εξαίρεση. Παρόμοια είναι η εικόνα στη γειτονική Ιταλία, όπου ήδη στην αρχή της σύγκρουσης καταγράφηκαν κρούσματα μεροληψίας υπέρ του Ισραήλ σε εφημερίδες όπως οι La Repubblica, Corriere della Sera και Libero.

Σε δημοσίευμα της La Repubblica ο Ανάς αλ Σαρίφ χαρακτηρίστηκε ως δημοσιογράφος-τρομοκράτης. Μετά από έντονη κριτική των αναγνωστών η εφημερίδα άλλαξε στάση. Αλλα δεξιά ΜΜΕ της γείτονος επέμειναν στη συκοφάντηση, όπως η εφημερίδα il Fatto Quotidiano, κάποια παρουσίασαν κριτικά άρθρα, όπως το Articolo 21. Ορισμένα προώθησαν το προπαγανδιστικό αφήγημα του Ισραήλ ως κεντρική θέση, χωρίς να το αμφισβητούν εξ αρχής, ενώ άλλα εμφανίστηκαν πιο ισορροπημένα αναφέροντας την καταγγελία της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Καθόλου ισορροπημένη δεν ήταν η μετάδοση της είδησης στη Γερμανία, όπου μόνο η Deutsche Welle δεν αναπαρήγαγε το αφήγημα περί τρομοκρατίας. Οχι τυχαία, πρόσφατα ο Guardian (13/8/25, «How German media outlets helped pave the way for Israel’s murder of journalists in Gaza») αποκάλυψε πως Γερμανοί συντάκτες έχουν φτάσει στο σημείο να δικαιολογούν τις δολοφονίες συναδέλφων τους. Ο δημοσιογράφος Χάνο Χάουνσταϊν κατήγγειλε στο δημοσίευμα ότι μεγάλα γερμανικά μέσα, ιδιαίτερα η Bild και το Axel Springer, συνέβαλαν στην απονομιμοποίηση Παλαιστίνιων δημοσιογράφων υιοθετώντας την ψευδή ρητορική του Ισραήλ για «τρομοκράτες».

Ακόμα δύο δημοσιογράφοι που θάφτηκαν με τα γιλέκα τους | AP Photo/Jehad Alshrafi

Ειδική μονάδα

Σύμφωνα με το περιοδικό +972 («"Κυψέλη νομιμοποίησης": Ισραηλινή μονάδα με αποστολή να συνδέσει τους δημοσιογράφους της Γάζας με τη Χαμάς», 14.8.2025), οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια ειδική μονάδα για να παρουσιάζουν δημοσιογράφους ως μυστικούς μαχητές της Χαμάς. Η «κυψέλη νομιμοποίησης» έχει αποστολή να συλλέγει δήθεν στοιχεία και πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εικόνα του Ισραήλ και τη διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη από βασικούς συμμάχους του. «Οτιδήποτε θα μπορούσε να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητα του Ισραήλ να συνεχίσει τον αγώνα... Η ιδέα ήταν (ο στρατός) να λειτουργεί χωρίς πίεση, ώστε χώρες όπως η Αμερική να μη σταματήσουν να προμηθεύουν όπλα» ανέφερε μία από τις τρεις πηγές των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών που επικαλείται το δημοσίευμα.

Οι νέες αποκαλύψεις ήρθαν να προστεθούν σε προηγούμενες για την επικοινωνιακή επιχείρηση του Ισραήλ σχετικά με τη διαμόρφωση θετικής εικόνας για τον πόλεμο στη Γάζα. Σύμφωνα με τους New York Times, το υπουργείο Διασποράς είχε διαθέσει περίπου 2 εκατ. δολάρια το 2023 για μυστική εκστρατεία επιρροής Αμερικανών γερουσιαστών, για να συνεχίσουν να εγκρίνουν πακέτα βοήθειας για τον πόλεμο μέσω ψεύτικων ειδησεογραφικών ιστοσελίδων και ψεύτικων bots σε σόσιαλ μίντια.

Ωστόσο δεν είναι λίγα τα ευρωπαϊκά μέσα τα οποία δεν φρόντισαν να βάλουν τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων. Η δραματοποίηση της ανθρώπινης «κόλασης» συνοδεύεται συχνά με την αναπαραγωγή των βάρβαρων θέσεων και των κούφιων διαψεύσεων ισραηλινών αρχών και μέσων, που παραπληροφορούν για την πείνα και τον θάνατο αμάχων στη Γάζα χαρακτηρίζοντας επανειλημμένα σχετικές αναφορές ως «προπαγάνδα της Χαμάς».

Για παράδειγμα ο αξιωματικός των IDF, Ολίβιερ Ράφοβιτς, είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με την κυβέρνηση Μακρόν και φέρεται να είχε ανοιχτή πρόσκληση σε γαλλικά κανάλια και ραδιόφωνα αραδιάζοντας fake news. Σύμφωνα με τη Monde, κανένα γαλλικό μέσο δεν αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις του The Intercept (Δεκέμβριος 2023) για τις εντολές των IDF στον ισραηλινό Τύπο με θέματα τα οποία απαγορεύεται να αναφέρουν τα ΜΜΕ χωρίς έγκριση της στρατιωτικής λογοκρισίας.

Συγκεντρώσεις και εκκλήσεις

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι η αύξηση του προϋπολογισμού του 2025 (σ.σ. κατά 150 εκατ. δολάρια) του προγράμματος «Hasbara» («Εξήγηση» στα ελληνικά) θα διατεθεί για «εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης στο εξωτερικό, στον ξένο Τύπο, στα κοινωνικά μέσα με στόχο την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο Ισραήλ». Μένει να φανεί αν ευρωπαϊκά ΜΜΕ θα «αξιοποιήσουν» τέτοιους αιματοβαμμένους πόρους, αν αυτό δεν γίνεται ήδη.

Απέναντι στα γενοκτονικά και προπαγανδιστικά σχέδια στέκονται πάντως αρκετές οργανώσεις ΜΜΕ, ενώ οι τελευταίες δολοφονίες αναζωπύρωσαν την κινητοποίηση τοπικών συνδικάτων. Επειτα από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (EFJ), ενώσεις δημοσιογράφων σε 23 χώρες έστειλαν στις κυβερνήσεις τους κείμενα για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ώστε να μπει τέλος στη σφαγή αμάχων, να εισέλθουν ανθρωπιστική βοήθεια και ξένοι δημοσιογράφοι στη Γάζα κ.λπ.

«Οι δράστες της γενοκτονίας κάνουν ό,τι μπορούν για να εξαλείψουν τα ίχνη των εγκλημάτων τους» δήλωνε ο γενικός γραμματέας της EFJ, Ρικάρντο Γκουτιέρες, την επομένη της δολοφονίας του Ανάς αλ Σαρίφ, την οποία χαρακτήρισε ως μέρος της λογοκριτικής στρατηγικής της ισραηλινής κυβέρνησης να εμποδίσει τον διεθνή Τύπο να καταγράψει τη γενοκτονία.

Η ίδια η λέξη «γενοκτονία» όμως απουσιάζει από τις επιστολές των συνδικαλιστικών φορέων σε εννέα χώρες, ανάμεσα στις οποίες οι Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ελλάδα. Την τιμή των όπλων έσωσαν εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, που διαμαρτυρήθηκαν και επέδωσαν ψήφισμα πριν από λίγες μέρες έξω από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην Αθήνα. «Σταματήστε να σκοτώνετε τους συναδέλφους μας» φώναξαν δημοσιογράφοι και στη Σουηδία. Τα ονόματα των νεκρών Παλαιστίνιων ρεπόρτερ διαβάστηκαν σε συγκέντρωση στις Βρυξέλλες, ενώ ανάλογες διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, στο Δουβλίνο και στο Ζάγκρεμπ στα τέλη Αυγούστου.

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ισλάμ Μπαντέρ μιλά στην «Εφ.Συν.» «Τα ευρωπαϊκά μέσα δεν κάνουν αυτό που πρέπει από επαγγελματική και ηθική άποψη»

Ισλάμ Μπαντέρ, Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Συνέντευξη

Μία από τις λίγες εξαιρέσεις είναι ο 37χρονος Ισλάμ Μπαντέρ, ανταποκριτής του Al Araby TV στη Γάζα. Τραυματίστηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τη δεύτερη φορά γλίτωσε από θαύμα, όταν όλοι γύρω του σκοτώθηκαν. Την πρώτη, ένα από τα θραύσματα χτύπησε το αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Το φοράει όταν ξυπνά και το βγάζει πριν πάει για ύπνο. Φαντάζεται να μπορέσει να το κρεμάσει στον τοίχο ως ενθύμιο μετά τον πόλεμο. «Η πρώτη φορά ήταν στην Τζαμπάλια στις 19 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν ένας μέτριος τραυματισμός, καθώς θραύσματα από οβίδα χτύπησαν τον λαιμό, τον ώμο και τη μέση μου. Μέχρι σήμερα ένα θραύσμα παραμένει στο σώμα μου και δεν έχει αφαιρεθεί. Υπέφερα λόγω της έλλειψης ιατρικής περίθαλψης εξαιτίας της πολιορκίας όλων των νοσοκομείων από τις δυνάμεις κατοχής. Τραυματίστηκα ενώ μετακινιόμουν για να καλύψω τις εξελίξεις στο προσφυγικό στρατόπεδο της Τζαμπάλια, συνοδευόμενος από τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο Μοχάμεντ Αχμέντ. Η δεύτερη φορά ήταν τον περασμένο Μάιο, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε την αυλή του νοσοκομείου Αλ Αχλί με πύραυλο, με αποτέλεσμα να μαρτυρήσουν αρκετοί δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και ο κάμεραμάν μου Αχμάντ Καλτζά, και να τραυματιστεί ο άλλος κάμεραμαν και αδελφός μου Εμάντ. Εγώ τραυματίστηκα ελαφρά. Επιβίωσα ως εκ θαύματος, καθώς βρισκόμουν πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης του πυραύλου και όλοι γύρω μου σκοτώθηκαν», μας λέει ο Μπαντέρ. ● Τι σκέφτεστε για τις δολοφονίες τόσων συναδέλφων σας; Δυστυχώς το Ισραήλ στοχεύει σκόπιμα τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους, όχι ως παρενέργεια της επιθετικής του δράσης στη Γάζα, αλλά ως κεντρικό στόχο. Το Ισραήλ θεωρεί τη στοχοποίηση των δημοσιογράφων ως νόμιμο στόχο. Εχει σκοτώσει εκατοντάδες δεκάδες, άντρες και γυναίκες, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τον αριθμό των νεκρών σε οποιονδήποτε προηγούμενο πόλεμο – συμπεριλαμβανομένου του Β' Παγκοσμίου, της σύγκρουσης Ρωσίας - Ουκρανίας, του πολέμου στο Ιράκ και άλλους. Το Ισραήλ θέλει να σκοτώσει Παλαιστίνιους δημοσιογράφους, αφού έχει ήδη εμποδίσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να εισέλθουν στη Γάζα, προκειμένου να σιγήσει κάθε φωνή που θα μπορούσε να αποκαλύψει τα εγκλήματά του και τη γενοκτονία. ● Πώς κρίνετε τη στάση των κυρίαρχων μέσων στην Ευρώπη απέναντι στη γενοκτονία; Μπορώ να πω ότι είναι μεροληπτικά υπέρ του Ισραήλ. Υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό το ισραηλινό αφήγημα και δεν παρέχουν στην παλαιστινιακή αφήγηση τον χώρο που της αξίζει. Δεν πιστεύω ότι κάνουν αυτό που πρέπει από επαγγελματική και ηθική άποψη, μην καταδικάζοντας το Ισραήλ και χωρίς να παρουσιάζουν τα γεγονότα όπως πρέπει, χωρίς στενούς υπολογισμούς ή συμφέροντα που συνδέονται με τις σχέσεις με το Ισραήλ, χωρίς οικονομικές πιέσεις ή χωρίς την πίεση που ασκούν οι φιλοϊσραηλινές ομάδες. ● Πώς βλέπετε τις υποτιθέμενες «εξαιρέσεις» του Ισραήλ σε ό,τι αφορά την απαγόρευση εισόδου διεθνών μέσων στη Γάζα; Τα αιτήματα σχετικά με την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα δεν έχουν ικανοποιηθεί καθόλου μέχρι τώρα. Το Ισραήλ διατηρεί τον πλήρη έλεγχο. Επέτρεψε μόνο σε έναν μικρό αριθμό δημοσιογράφων να εισέλθουν σε κέντρα διανομής βοήθειας υπό ισραηλινή στρατιωτική συνοδεία μέσα σε ισραηλινά άρματα μάχης. Αυτοί οι δημοσιογράφοι εργάστηκαν εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο της ισραηλινής προπαγάνδας. Κανένας ξένος δημοσιογράφος δεν μπόρεσε να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας – στα στρατόπεδα προσφύγων, στα νοσοκομεία που έχουν γίνει στόχος επιθέσεων ή να συναντήσει τα θύματα και τις οικογένειες των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν.

*Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PULSE, στο οποίο συμμετέχει κατ’ αποκλειστικότητα η «Εφ.Συν.». Συνεργάστηκαν το Deník Referendum (Τσεχία) και το The Journal Investigates (Ιρλανδία).