Επείγουσα έκκληση Καρυστιανού για τον Πάνο Ρούτσι: Η Ευρώπη να αντιδράσει

«Ο διορισθείς ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου»

Την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, προκειμένου να σωθεί ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι και να αναζητηθεί η αλήθεια για το έγκλημα στα Τέμπη, τονίζει η Μαρία Καρυστιανού σε νέα της παρέμβαση στα social media.

«Ο Σύλλογος Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών της 28.02.3023 με το παρόν δελτίο ενημερώνει ότι εκκρεμεί στην PETI αναφορά του από το 2024 για την πολλαπλή παραβίαση στην Ελλάδα της ενωσιακής νομοθεσίας και ως προς την ασφάλεια και εποπτεία των Μεταφορών και ως προς την κατάλυση του Κράτους Δικαίου», σημειώνει εισαγωγικά.

«Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας και αυτήν τη στιγμή γονέας θύματος, ο Πανο Ρούτσι, με προβλήματα υγείας να κάνει απεργία πείνας εδώ και 4 μέρες διότι ο διορισθείς μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA, ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου, για το οποίο υπάρχει και πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή εκπροσώπου του ERA», εξηγεί η Μαρία Καρυστιανού.

«Επισυνάπτω το τελευταίο κατεπείγον Υπόμνημα που υποβάλλαμε στη PETI και καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και την EPPO που ήδη ερευνά τα σε βάρος της ΕΕ εγκλήματα της υπόθεσης των Τεμπών, να αντιδράσουν άμεσα, ώστε η Ευρώπη να αποδείξει ότι είναι αληθής θεματοφύλακας του Κράτους Δικαίου», καταλήγει η ίδια και ζητά να κινητοποιηθούν άμεσα τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. για τη διασφάλιση του Κράτους Δικαίου της Ελλάδας.

