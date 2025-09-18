Προσφυγή στο ΣτΕ για τις Πολεοδομίες

Με προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας προειδοποιεί η ΚΕΔΕ προκειμένου να διατηρηθούν οι Πολεοδομίες στους δήμους. Στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης όχι μόνο εκφράστηκε η ομόφωνα κάθετη αντίθεση των αιρετών στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, αλλά διατυπώθηκαν και ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, ουσιαστικά για λασπολογία περί «διαφθοράς» και για καλλιέργεια αρνητικού κλίματος στην κοινή γνώμη, σε βάρος συλλήβδην των δήμων.

Καθώς προσώρας η αφαίρεση των Πολεοδομιών από την Αυτοδιοίκηση είναι σε επίπεδο εξαγγελίας, η προσφυγή των δημάρχων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) θα γίνει με το που εκδοθεί η πρώτη διοικητική πράξη που θα θέτει σε εφαρμογή μια σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Παλαιότερη συνεδρίαση του δ.σ. της ΚΕΔΕ | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Τσιμεντοποίηση

Στη χθεσινή απόφαση της ΚΕΔΕ υπάρχει αναφορά στη νικηφόρα για τους δήμους δικαστική αντιπαράθεση για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό: στηλιτεύονται κυβερνητικά νομοσχέδια «όπως ο πρόσφατος ΝΟΚ, που κρίθηκαν αντισυνταγματικά, κατέπεσαν στο ΣτΕ και έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στην αγορά γης».

Η εν λόγω υπόθεση συνδέεται ευθέως από αιρετούς με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις Πολεοδομίες στη ΔΕΘ. Τα μπόνους του ΝΟΚ είχαν απειλήσει με τσιμεντοποίηση κηπουπόλεις και προάστια ή με μεγαλύτερη τσιμεντοποίηση πυκνοκατοικημένες γειτονιές αστικών κέντρων.

Οι Πολεοδομίες αποδείχθηκαν ένα «εργαλείο προστασίας», όπως περιέγραψε χθες ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ (δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης) Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Σε κάθε περίπτωση, για την προστασία των Πολεοδομιών, «η ΚΕΔΕ θα αντισταθεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο», όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ενωσης, Λάζαρος Κυρίζογλου, σημειώνοντας με νόημα: «Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα».

Η μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο –«μια όντως προβληματική υπηρεσία», όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Κυρίζογλου– αποτελεί κάτι το αδιανόητο για τους δημάρχους τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τη… μεθοδολογία. «Δεν ξέρω εάν έχει συμβεί κάτι τόσο χονδροειδώς σχεδιασμένο στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης», παρατήρησε ο κ. Κωνσταντέλλος.

«Ειπώθηκε ότι ο βασικός λόγος είναι η διαφθορά, δηλαδή ότι “κύριοι αυτοδιοικητικοί, είστε ολίγον τι λαμόγια”», παρατήρησε ο ίδιος, σχολιάζοντας ότι οι υποθέσεις των κυκλωμάτων στις Πολεοδομίες της Χαλκιδικής και της Ρόδου «έπαιζαν για να διαμορφώσουν κλίμα στην κοινή γνώμη».

Στον υπουργό

«Εφτιαξαν και πέτσινη αξιολόγηση που έβγαζε ως πρώτο θέμα την Πολεοδομία. Εγώ έχω κάνει 20 δημοσκοπήσεις. Καμία αναφορά στην Πολεοδομία», τόνισε αναφερόμενος στην ψηφιακή πλατφόρμα αξιολόγησης δημόσιων (και δημοτικών) υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών.

«Λέγεται ότι θα δημιουργηθεί ευνοϊκό πλαίσιο για υπαλλήλους, με μπόνους οικονομικό, για να πάνε στον νέο φορέα, στο ‘Κτηματολόγιο’», περιέγραψε ο κ. Κυρίζογλου. «Κοινώς, ευκμαυλισμός», σχολίασε εκτός μικροφώνου ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης.

Η ΚΕΔΕ θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου την ερχόμενη Τρίτη (23 Σεπτεμβρίου). Αναμένεται να προσέλθει με διαθέσεις που θα καθιστούν σαφές ότι οι δήμαρχοι θα υπερασπιστούν τις Πολεοδομίες ως κόρην οφθαλμού. «Πρέπει να καταλάβουν ότι η ΚΕΔΕ δεν έχει τον ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου», τόνισε ο κ. Κωνσταντέλλος.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ άφησε αιχμές κατά συναδέλφων του δημάρχων: «Αγεται και θρυλείται ότι κάποιοι, πολλοί λίγοι, είναι σύμφωνοι (σ.σ.: με τη μεταφορά των Πολεοδομιών). Θέση αρχής της Αυτοδιοίκησης είναι αυτή η αρμοδιότητα να παραμείνει στους δήμους. Είναι εξόχως τοπικές οι δραστηριότητες των Πολεοδομιών».

Αυστηρή απόφαση

Ο ίδιος, ωστόσο, δέχθηκε έντονη κριτική τόσο από τον κ. Κωνσταντέλλο όσο και από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης (δήμαρχο Αθηναίων), Χάρη Δούκα, για «στρογγυλό» λόγο αναφορικά με την πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΔΕ μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού.

Οι δήμαρχοι Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Αθηναίων επέμειναν η χθεσινή συνεδρίαση να καταλήξει είτε σε αυστηρή απόφαση είτε σε αυστηρό ψήφισμα για το θέμα των Πολεοδομιών. Πέρα από την προσφυγή στο ΣτΕ, η ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ περιγράφει πολύπλευρες δράσεις για να αποτραπεί η μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο:

● Καμπάνια ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει στην καθημερινότητα των πολιτών και στη φυσιογνωμία των πόλεων πιθανή αφαίρεση των Πολεοδομιών από τις αρμοδιότητες των δήμων.

● Συναντήσεις με πολιτικά κόμματα και επιστημονικούς φορείς, καθώς και κοινές δράσεις με την Ομοσπονδία των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ).

Σε κάθε περίπτωση, η ΚΕΔΕ είναι κατηγορηματική: Οι δήμοι είναι αυτοί που μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα από όλους τις Πολεοδομίες, με μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, εφόσον τους παρασχεθούν θεσμικά εργαλεία και προσωπικό.