«Ο Παύλος ζει, δεν ξεχνάμε» - Ξεσηκωμός την Πέμπτη στη μνήμη του Παύλου Φύσσα

Όλοι στον δρόμο αύριο, Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά και το τάγμα εφόδου Νίκαιας της Χρυσής Αυγής.

Με αφορμή την ημέρα μνήμης κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη με τη μεγάλη συγκέντρωση και πορεία που θα πραγματοποιηθεί στο Κερατσίνι.

Κόμματα, οργανώσεις, συλλογικότητες και φορείς της Αριστεράς απευθύνουν κάλεσμα για δυναμική συμμετοχή στην διαδήλωση, η οποία, φέτος, διεξάγεται στη σκιά της αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου, αρχηγού της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Αντίστοιχα καλέσματα βγήκαν σε όλη τη χώρα με πορείες και δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ηράκλειο, Καβάλα και αλλού.

ΣΥΡΙΖΑ: Η αλληλεγγύη, ο αντιφασισμός, η υπεράσπιση της δημοκρατίας, πρέπει να έρθουν ξανά σε πρώτο πλάνο

«Δώδεκα χρόνια μετά, η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα συμπίπτει με τη θλιβερή απόφαση για αποφυλάκιση του αρχηγού της νεοναζιστικής συμμορίας, Νίκου Μιχαλολιάκου, που αποτελεί πρόκληση για κάθε δημοκράτη πολίτη. Την ίδια στιγμή, η ακροδεξιά, φανερά ή συγκεκαλυμμένα, σηκώνει επικίνδυνα ξανά κεφάλι στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η φασιστική απειλή είναι εδώ και οι ρατσιστικές κραυγές, ακόμα κι από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πληθαίνουν και δηλητηριάζουν το κοινωνικό σώμα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο δικό του κάλεσμα.



«Στους σκοτεινούς καιρούς που διανύουμε, κανείς δεν πρέπει να μένει αμέτοχος και σιωπηλός. Οι αρχές της αλληλεγγύης, του αντιφασισμού, της υπεράσπισης της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, πρέπει να έρθουν ξανά σε πρώτο πλάνο. Κάθε αριστερός και προοδευτικός άνθρωπος οφείλει να θέτει στον εαυτό του ως πρώτιστο καθήκον την αντιμετώπιση της φασιστικής απειλής», προσθέτει το κόμμα.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Πρόκληση η απελευθέρωση Μιχαλολιάκου

«Σε μία περίοδο ανόδου της ακροδεξιάς και της φασιστικής απειλής οι δολοφονίες του Παύλου, του Σαχζάτ Λουκμάν και των άλλων θυμάτων της φασιστικής βίας έρχεται να θυμίσει πόσο επίκαιρη είναι σήμερα η μάχη ενάντια στον φασισμό. Αποτελεί πρόκληση λίγες μέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας του Φύσσα, το γεγονός ότι το δικαστικό συμβούλιο της Λαμίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου. Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αποφυλακίζεται για δεύτερη φορά μέσα σε αυτά τα χρόνια και μάλιστα την ώρα που η δίκη της Χρυσής Αυγή στο εφετείο βαίνει προς την ολοκλήρωση. Έχουν προηγηθεί αποφυλακίσεις και άλλων καταδικασμένων για διεύθυνση της Χ.Α άλλα και το χάδι της Δικαιοσύνης στα μέλη της ΕΝΕΘ στην Θεσσαλονίκη. Προσπαθούν να πάρουν τη ρεβάνς από την μεγαλειώδη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος στις 7 Οκτώβρη του 2020, με την καταδίκη της Χ.Α ως εγκληματική οργάνωση», αναφέρει στο κάλεσμά της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σχολιάζοντας αρνητικά την απελευθέρωση Μιχαλολιάκου.

Η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με την δικαστική εξουσία μεθοδεύει ξεδιάντροπα τη συγκάλυψη σε κρατικά εγκλήματα από τα Τέμπη μέχρι την Πύλο και σε σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα χτυπά ανελέητα τους αγωνιστές, τους απεργούς και οποιονδήποτε παλεύει ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Οι νέοι που διαμαρτύρονται για τη γενοκτονία στη Γάζα προφυλακίζονται με κατηγορίες του αντιρατσιστικού νόμου και οι φασίστες αποφυλακίζονται! Η αστική δικαιοσύνη αποδεικνύει ξανά τον ανοιχτά ταξικά – πολιτικά μεροληπτικό χαρακτήρα της», προσθέτει η οργάνωση.

ΚΚΕ (μ-λ): Οι ίδιοι που σήμερα βγάζουν το Μιχαλολιάκο από τη φυλακή επιστράτευσαν μέχρι και τον «αντιρατσιστικό νόμο» για τη Παλαιστίνη

«Το σκληρό πρόσωπο του κράτους εξαντλείται στην καταστολή κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που σφαγιάζεται από το φασιστικό κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, το «κράτος υπάρχει» για να χτυπά πρόσφυγες και μετανάστες, για να πνίγει στα χημικά τις λαϊκές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, για να ξυλοκοπά και να σέρνει σε δίκες συνδικαλιστές και αγωνιστές. Οι ίδιοι που σήμερα βγάζουν το Μιχαλολιάκο από τη φυλακή, είναι οι ίδιοι που επιστράτευσαν μέχρι και τον «αντιρατσιστικό νόμο» απέναντι σε συγκεντρώσεις καταδίκης της γενοκτονίας των Παλαιστινίων και της μετατροπής της χώρας μας σε τουριστικό θέρετρο Ισραηλινών στρατιωτικών και σιωνιστών υποστηρικτών τους», δηλώνει το ΚΚΕ Μ-Λ για την 12η επέτειο από τη δολοφονία Φύσσα.

Την ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, τη φτώχεια και την ανεργία, την ώρα που η «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη συγκαλύπτει το έγκλημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που βγάζει παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες των εργαζομένων, την ώρα που αγωνιστές του εργατικού-λαϊκού και φοιτητικού κινήματος σέρνονται στα δικαστήρια, την ώρα που επαναφέρουν «πειθαρχικά συμβούλια» στα πανεπιστήμια και διώκουν εκπαιδευτικούς για τη συνδικαλιστική τους δράση, το αστικό κράτος και η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνουν για άλλη μια φορά το πραγματικό τους πρόσωπο: επιεικείς, ανεκτικοί και προστατευτικοί απέναντι στους φασίστες δολοφόνους, ανελέητοι απέναντι στον «εχθρό-λαό». Θυμίζουμε, μάλιστα, πως ενώ ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 13 χρόνια φυλάκισης, αποφυλακίζεται μόλις στα 5!», συμπληρώνει το κόμμα.

Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P. Φύσσας»: ️Δώδεκα χρόνια τώρα οι Σεπτέμβρηδες ανήκουνε στον Παύλο

Ο Παύλος επειδή δε φοβήθηκε τους νεοναζί και δεν έκανε πίσω, δολοφονήθηκε και πέρασε στην ιστορία. Η στάση του εκείνο το βράδυ καθόρισε τη σύγχρονη ιστορία και το αντιφασιστικό κίνημα που από την επομένη της δολοφονίας γιγαντώθηκε και κατάφερε να συντρίψει την φασιστική απειλή τα επόμενα χρόνια. Η στάση του ήταν αυτή που ανάγκασε και την επ' αυτοφώρω σύλληψη του Ρουπακιά, η οποία με την σειρά της οδήγησε στη δίωξη της ΧΑ και στην παραπομπή και πρωτοδίκη καταδίκη της ως ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.

️«Δώδεκα χρόνια τώρα οι Σεπτέμβρηδες ανήκουνε στον Παύλο. Είναι ημέρες τιμής και μνήμης. Μέρες που αποδίδουμε σεβασμό σε εκείνον που έθεσε το σώμα του μπροστά και δέχτηκε τις μαχαιριές που στόχευαν όλη την ελληνική κοινωνία. Μέρες που στο μνημείο του, στην οδό που φέρει πλέον το όνομά του, σπεύδουν να τον τιμήσουν όλοι οι εγχώριοι και μη αντιφασίστες αγωνιστές και αγωνίστριες. Μέρες που το όραμά του παίρνει σάρκα και οστά, μέρες που οι φωνές και τα τραγούδια ενώνονται για εκείνον και στέλνουνε ένα βροντερό μήνυμα ενάντια στον φασισμό», προσθέτει ο Σύλλογος που αυτές τις μέρες διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις στη μνήμη του ράπερ.

ΚΕΕΡΦΑ: Έχουμε την δύναμη να τους ανατρέψουμε!

«Ο αγώνας για δικαιοσύνη στους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος της Πύλου, η υπεράσπιση των προσφύγων και των μεταναστών από τις νέες ρατσιστικές εκστρατείες είναι αναγκαία για να μην αφήσουμε και την ίδια την δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο να ολοκληρωθεί ρίχνοντας στα μαλακά τους δολοφόνους του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, τους χρυσαυγίτες που επιτέθηκαν στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ για να κάνουν κουμάντο για χάρη των εφοπλιστών την Ζώνη Περάματος.

Καθώς η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Χρυσής Αυγής οδεύει στην ολοκλήρωση είναι ώρα να κλιμακώσουμε την μάχη για να διώξουμε την κυβέρνηση του ρατσισμού, να στείλουμε τους δολοφόνους της Πύλου στη φυλακή. Γι αυτό καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 18 Σεπτέμβρη και σε πορεία που φτάνει στο Μπλόκο της Κοκκινιάς και συνεχίζει μέχρι το Αρχηγείο του Λιμενικού. Έχουμε την δύναμη να τους ανατρέψουμε!», αναφέρει το ΚΕΕΡΦΑ στο δικό του κάλεσμα.

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση: Κράτος και κεφάλαιο γνωρίζουν ποιοι πραγματικά έχωσαν τους φασίστες στις τρύπες τους

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα αποτέλεσε ένα ακόμη αιματοβαμμένο επεισόδιο σε μία λίστα από δολοφονικές ενέργειες, της παρακρατικής συμμορίας της Χ.Α. σε βάρος αναρχικών και αριστερών αγωνιστών, συνδικαλιστών, προσφύγων, μεταναστών και κατειλημμένων και αυτοδιαχειριζόμενων χώρων αγώνα. Μπροστά στην προοπτική έκφρασης της συσσωρευμένης κοινωνικής οργής που ακολούθησε τη δολοφονία του Π. Φύσσα, το κράτος παραπέμπει σε δίκη τη Χ.Α. ως εγκληματική οργάνωση, επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως ο μοναδικός φορέας δικαιοσύνης και εγγυητής της κοινωνικής ομαλότητας. Μέσα από τη δίκη-φιάσκο ο θεσμικός "αντιφασισμός" επιχείρησε να απονοηματοδοτήσει τον αντιφασιστικό αγώνα, να εδραιώσει τη θεωρία των δύο άκρων και να ξεπλύνει τόσο τη δράση των νεοναζιστικών συμμοριών όσο και του ίδιου του κράτους, βασικού ενορχηστρωτή των φασιστικών-παρακρατικών επιθέσεων.

Η φιέστα ωστόσο ξεπλύματος του κράτους και στοχοποίησης του αντιφασιστικού οργανωμένου αγώνα δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Κράτος και κεφάλαιο γνωρίζουν ποιοί πραγματικά έχωσαν τους φασίστες, τα πιστά ανδρείκελά τους, στις τρύπες τους. Από τα οδοφράγματα διεθνιστικής αλληλεγγύης και τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις όλων των προηγούμενων χρόνων, μέχρι τους εργασιακούς χώρους, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις γειτονιές, απέναντι στο φασισμό στέκονται οι συλλογικές κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις, που πεισματικά συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στο ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, την καταστολή και την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και βάζουν αναχώματα στις ορέξεις της εξουσίας, του κράτους και του καπιταλισμού.

Έτσι, στις σημερινές συνθήκες συστημικής κρίσης και στο πλαίσιο του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, το κυρίαρχο σύστημα εκμετάλλευσης, καλεί ξανά την κατεξοχήν αντεπαναστατική του εφεδρεία (φασιστικές συμμορίες, νεο-ναζιστικά μορφώματα, ακροδεξιά κόμματα κτλ) να λειτουργήσει ως τροχοπέδη απέναντι σε όσους και όσες αντιστέκονται ακόμα, να αναχαιτίσει τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και να τρομοκρατήσει όσους και όσες εξακολουθούν να συμμετέχουν σε αυτούς.

ΟΚΔΕ: Η νίκη δεν ήρθε από την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη αλλά από τους εργαζόμενους και τη νεολαία

«Οι αστικές δυνάμεις καλοέβλεπαν με τέτοια συνύπαρξη με μια «σοβαρή Χρυσή Αυγή» γι' αυτό και άφηναν τους δολοφόνους ανέγγιχτους. Το σχέδιο τσακίστηκε από τους εργαζόμενους και τη νεολαία. Αμέσως μετά τη δολοφονία, ξέσπασαν μαζικές, μαχητικές διαδηλώσεις. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και πήραν εξεγερσιακά χαρακτηριστικά. Γέννησαν ένα αντιφασιστικό κίνημα, που απομόνωσε και τσάκισε τους ναζί, επιβάλλοντας στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου να προχωρήσει στην σύλληψη σχεδόν όλης της ηγεσίας της ΧΑ και να την πάει σε δίκη (ο τότε υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. Δένδιας, φύλαγε στο συρτάρι του για μήνες μια λίστα με όλα τα εγκλήματα των χρυσαυγιτών). Ύστερα από αρκετά εμπόδια (με ευθύνη των επόμενων κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ), επιβλήθηκε μια ιστορική καταδίκη (7 Οκτώβρη 2020), με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και νέους στον δρόμο να αντιμετωπίζουν τα ΜΑΤ, τις αύρες και τα χημικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη μετά την ανακοίνωση της απόφασης», υπενθυμίζει η ΟΚΔΕ στο κάλεσμά της.

Η καταδίκη της ΧΑ, η φυλάκιση ηγετικών μελών της ήταν μια μεγάλη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, της οικογένειας του Παύλου, όλων όσων είχε χτυπήσει (με τις πλάτες αστυνομίας και δικαστών). Η νίκη δεν ήρθε από την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη, τους νεοφιλελεύθερους φασίστες της ΝΔ ή και τους «προοδευτικούς» μνημονιακούς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα «κανονικά» αστικά, μνημονιακά κόμματα και οι θεσμοί του αστικού κράτους είναι που, με τις πολιτικές τους, έθρεψαν και θρέφουν τον φασισμό, στηρίζουν το σύστημα που τον γεννά, τον καπιταλισμό. Και μάλιστα, δεν θα διστάσουν να ξεθάψουν τέτοιες συμμορίες ή «μεταμφιέσεις» τους με την πρώτη ευκαιρία», προειδοποιεί η ΟΚΔΕ σχετικά με την καταπολέμηση του φασισμού.

Αντιφασίστες/τριες από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά:

«Η φετινή επέτειος της δολοφονίας Φύσσα μας καλεί να εμβαθύνουμε πάνω στα διακυβεύματα των καιρών μας, να πάρουμε καθαρή θέση πάνω σε αυτά και να δράσουμε, στοχεύοντας στην ανατροπή ενός συστήματος κυριαρχίας που γεννά θάνατο, δυστυχία και ανισότητες σε κάθε γωνία του πλανήτη. Ο Παύλος ήταν ένας από αυτούς που πήραν θέση.

Έπεσε μαχόμενος από τα μαχαίρια των φασιστών στο Κερατσίνι στον αγώνα για να μην περάσει ο φασισμός. Στον αγώνα για να μην περάσει ως οδοστρωτήρας ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός των πολέμων , των στρατοπέδων κράτησης , των εργατικών δολοφονιών της φτώχειας. Και η καλύτερη τιμή για έναν αντιφασίστα που έπεσε νεκρός στην μάχη απέναντι στον φασισμό δεν μπορεί να είναι άλλη από την συνέχεια της μαχητικής αντιφασιστικής παράδοσης εκείνης που μέσα σε διαφορετικές εποχές και ιστορικούς χωροχρόνους καταφέρνει να συνδέει το νήμα εκείνο που ενώνει τους καταπιεσμένους και διαχωρίζει τον καταπιεστή από τον καταπιεσμένο», τονίζουν οι Αντιφασίστες/τριες από το κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά στο κάλεσμά τους.

Διαρκής Αγώνας για την ταξική απελευθέρωση: Να μην αφήσουμε χώρο στους φασίστες να εργαλειοποιούν τη φτώχεια

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής και με το μέλλον της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων να φαίνεται όλο και πιο δυσοίωνο, ο φασισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος να χύσει ξανά το δηλητήριό του. Με αυτήν την παραδοχή και απέναντι σε αυτήν την ωμή συνθήκη, η τάξη μας οφείλει να βρίσκεται πάντα σε άμεση επαγρύπνηση.

Η απάντησή μας πρέπει να είναι ηχηρή: Στους δρόμους, στις γειτονιές μας, στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, να μην αφήσουμε χώρο στους φασίστες να εργαλειοποιούν τη φτώχεια, την ακρίβεια και την εξαθλίωση που βιώνουμε. Να προτάξουμε την ταξική οργάνωση και τη μαχητική αντιφασιστική/αντικαπιταλιστική συγκρότηση ως το μέσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων της θιγόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας, των συμφερόντων της πολυεθνικής εργατικής τάξης και του λαού.

Είναι χρέος των οργανωμένων δυνάμεων και της εργατικής τάξης να κρατήσουν ζωντανό το νήμα της αντιφασιστικής πάλης των λαών, ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως είναι η σημερινή, όπου οι ταξικές αντιθέσεις οξύνονται, με το φασισμό να χρησιμοποιείται ως βαλβίδα αποσυμπίεσης των κοινωνικών και ταξικών αγώνων και ως αντίμετρο στην ανάπτυξη συνολικά των κινημάτων.

Ο φασισμός, ήταν, είναι και θα είναι το βρώμικο χέρι αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού κοινωνικού συστήματος και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Γιατί η πάλη ενάντια στον φασισμό, είναι μια καθημερινή πάλη ενάντια στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού που τον γεννά και τον θρέφει, είναι μια πάλη για την οικοδόμηση ενός άλλου κόσμου, απαλλαγμένου από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο», αναφέρει ο «Διαρκής Αγώνας για την ταξική απελευθέρωση» στη δική της ανακοίνωση για την αντιφασιστική συγκέντρωση.