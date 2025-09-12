Μια κοινωνική παροχή γίνεται βραβείο αριστείας

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ζητά από τους ασθενέστερους φοιτητές να περνούν περισσότερα μαθήματα για να δικαιούνται στέγαση ● Την ίδια ώρα δίνουν στέγη στις εστίες ως επιβράβευση για τους άριστους ● Κατάληψη χθες στην Πρυτανεία και προετοιμασία κινητοποιήσεων

Σε συμβολική κατάληψη της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης προχώρησαν χθες οι εστιακοί φοιτητές του ιδρύματος, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σκληρή πολιτική που ακολουθούν εναντίον τους οι πρυτανικές αρχές.

Το θέμα των κριτηρίων για τη στέγαση των φοιτητών αποτελεί εδώ και χρόνια κόκκινο πανί στις σχέσεις διοίκησης και φοιτητών, ενώ από φέτος τίθεται σε εφαρμογή η αυστηρή προϋπόθεση για συγκέντρωση τουλάχιστον 30 ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), δηλαδή η επιτυχία σε τουλάχιστον έξι μαθήματα ενός ακαδημαϊκού έτους.

Μάλιστα η κάλυψη των μονάδων αυτών τίθεται ως προαπαιτούμενο άσχετα από τα κοινωνικά κριτήρια και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών, αλλάζοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία των φοιτητικών εστιών και μετατρέποντάς τες από κοινωνικό δικαίωμα σε επιβράβευση της αριστείας.

Σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Φοιτητικός Σύλλογος του Πολυτεχνείου κάνει λόγο για «ένα ακραίο μέτρο το οποίο έρχεται να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη ζωή και καθημερινότητα των φοιτητών, μετατρέποντας την εισαγωγή στις εστίες σε μέτρο επιβράβευσης και συνεχούς ανταγωνισμού μεταξύ των φοιτητών», ενώ τονίζει πως ένας φοιτητής ο οποίος έχει ανάγκη δωρεάν διαμονής και δεν συμπληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα, χάνοντας τη στέγασή του, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και να παρατήσει τις σπουδές του και τους κόπους τόσων χρόνων, απλά και μόνο επειδή το Πολυτεχνείο Κρήτης για άλλη μία φορά υποβαθμίζει εντελώς τη φοιτητική μέριμνα.

Αριστερά ο Βαγγέλης Πρασόπουλος. Δεξιά: Από την κατάληψη των εστιακών φοιτητών, χθες στην Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης





Ο πρόεδρος του Συλλόγου των φοιτητών Βαγγέλης Πρασόπουλος εξηγεί στην «Εφ.Συν.» πως το μέτρο ψηφίστηκε πέρυσι και τίθεται σε εφαρμογή από φέτος: «Αρχικά είχαν προβλέψει δύο προαπαιτούμενα μαθήματα και τώρα τα κάνουν έξι, στερώντας στην ουσία τη δυνατότητα στέγασης από ανθρώπους που ακριβώς επειδή έχουν οικονομική δυσκολία θα αναγκαστούν να δουλέψουν και άρα εκ των πραγμάτων θα δυσκολευτούν περισσότερο να καλύψουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές μονάδες», εξηγεί ο ίδιος.

Ειδικά για τα Χανιά οι φοιτητές επισημαίνουν πως η Πρυτανεία θα έπρεπε να υπολογίζει τις τεράστιες δυσκολίες στην εύρεση κατοικίας στην πόλη λόγω της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας των ενοικίων και τονίζουν πως το μέτρο είναι καταφανώς άδικο, ειδικά για τους οικονομικά ασθενέστερους. Επιπλέον, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον νέο κανονισμό στέγασης που απαγορεύει τη διαμονή σε εστίες για φοιτητές μετά το 7ο έτος (ν+2), την ώρα που ο μέσος όρος αποφοίτησης από το ίδρυμα είναι πάνω από ν+3, δηλαδή 8 έτη και πλέον.

Με το σύστημα αυτό, ένας φοιτητής που έχει μεν οικονομική ανάγκη αλλά δεν έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα, χάνει το δικαίωμα στέγασης, γεγονός που μπορεί να επιφέρει ολέθριες συνέπειες στην ακαδημαϊκή του πορεία. Στον αντίποδα, επιβραβεύονται με διαμονή σε εστίες φοιτητές που έχουν επιτύχει υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα, ακόμα κι αν δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια για διαμονή σ’ αυτές.

Για το ζήτημα μίλησε σε ραδιοφωνική εκπομπή ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Μιχάλης Ζερβάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι το κριτήριο των επιτυχημένων μαθημάτων για την είσοδο φοιτητή σε εστία υπάρχει για ακαδημαϊκούς λόγους, τονίζοντας ότι οι εστίες είναι συνδεδεμένες με τη φοίτηση και ότι δεν αποτελούν κοινωνική στέγη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο δίνει κίνητρα στους φοιτητές, οι οποίοι χρειάζονται 8-9 χρόνια να τελειώσουν ακόμα κι αν περνούν έξι μαθήματα ετησίως, ενώ χαρακτήρισε τη χορήγηση δικαιώματος διαμονής αριστούχων φοιτητών στις εστίες «επιβράβευση της αριστείας», που εφαρμόζεται κατά το παράδειγμα μεγάλων ξένων πανεπιστημίων.

Οι φοιτητές πάντως μετά τη χθεσινή κατάληψη στην Πρυτανεία ετοιμάζονται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με πρώτο «ραντεβού» την επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου πρόκειται να τεθεί το θέμα.