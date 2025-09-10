Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στον Πειραιά, περίπου 30 τραυματίες

Περίπου 30 ελαφρά τραυματίες • «Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης»

Τροχαία σύγκρουση αστικού λεωφορείου με τραμ σημειώθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης, στον Πειραιά και συγκεκριμένα επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί ελαφρά περίπου 30 άτομα. Ανάμεσα στους τραυματίες και οι δύο οδηγοί των οχημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του τραμ είπε στους αστυνομικούς πως ένιωσε αδιαθεσία. «Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

eurokinissi

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Οι περισσότεροι θα διακομιστούν στο Θριάσειο νοσοκομείο. Συνολικά στο σημείο βρίσκονται έξι ασθενοφόρα και μία κινητή ιατρική μονάδα.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ:

«Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια. Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ "Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά" διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί».