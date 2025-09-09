Ο εποικισμός της Λέσβου από Ισραηλινούς επενδυτές

Μεγάλης έκτασης αυθαιρεσίες και παρεμβάσεις από ξένους επενδυτές, οι οποίες φτάνουν μέχρι και στην περίφραξη σημείων πρόσβασης σε παραλίες της περιοχής, καταγγέλλουν στη Λέσβο κάτοικοι του Πλωμαρίου και ειδικότερα ο Σύλλογος «Αλκαίος» που δραστηριοποιείται εκεί. Ο παραλιακός οικισμός, ένας από τους μεγαλύτερους στο νησί, τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει δεκάδες αγοραστές κυρίως από το Ισραήλ, γεγονός που έχει θορυβήσει τους μόνιμους κατοίκους.

«Καταγράφουμε περιστατικά, όπως: το συστηματικό κλείσιμο νόμιμων διόδων προς παραλίες, την κοπή συστάδων αρμυρικιών στη Μελίντα, την παράνομη ανύψωση τειχών και φραχτών που στερούν τη θέα προς τη θάλασσα ή την πρόσβαση σε κτήματα, την καταστροφή και αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από φαραωνικές κατασκευές –υπερπολυτελείς οικισμούς– και μαζικά έργα μεγάλης κλίμακας σε παρθένες περιοχές», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.

Οπως μάλιστα διαπιστώνουν, μεταξύ των έργων των οποίων η νομιμότητα αμφισβητείται είναι και η τοποθέτηση ενός τελεφερίκ κοντά στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς Κρυφτής! Εκκλησάκι που είναι χτισμένο στα βράχια ενός μικρού κόλπου και προσβάσιμο μόνο από τη θάλασσα. «Στην περιοχή Παναγιάς Κρυφτής έχει κατασκευαστεί χωρίς νόμιμη άδεια είδος “‘τελεφερίκ”’ που αλλοιώνει βίαια το τοπίο και καταστρέφει χλωρίδα και πανίδα. Στο Κάτω Χωριό ετοιμάζεται να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος οικισμός ισραηλινών συμφερόντων, με συνέπεια τη μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή, όπως την επιδείνωση του ήδη τεράστιου προβλήματος του νερού. Στη Μελίντα τοποθετήθηκαν άναρχα, χωρίς μελέτη και σχεδόν εν μιά νυκτί, στύλοι της ΔΕΗ, πλήθος από εναέρια καλώδια με βιδωμένα μπουλόνια ακόμα και πάνω σε ελαιόδεντρα, αλλά και μετασχηματιστές μέσα σε κατοικημένη περιοχή, προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που απότομα δημιούργησαν οι υπερπολυτελείς νεοαναγερθείσες κατοικίες. Ταυτόχρονα, σε μια περίοδο ακραίας λειψυδρίας, λειτουργούν πισίνες και νέες γεωτρήσεις, που απομυζούν τους υδάτινους πόρους και αλλοιώνουν το υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής. Επιπλέον έχουν σημειωθεί ενέργειες όπως η κοπή δημόσιου τοιχίου συγκράτησης αναχωμάτων για ιδιωτική είσοδο κατοικίας πάνω στον δρόμο προς Μελίντα, καθώς και η αυθαίρετη κι επικίνδυνη μετακίνηση σήματος Stop στο γεφύρι του Ξυδιά».

Μπροστά σε όλα αυτά τα φαινόμενα οι κάτοικοι αντιδρούν και συγκεντρώνουν στοιχεία τα οποία καταθέτουν στις αρμόδιες αρχές, ζητώντας τον έλεγχο νομιμότητας των κατασκευών. «Ως πολίτες του Πλωμαρίου δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση της φύσης, τον αποκλεισμό των παραλιών μας και την καταστροφή του περιβάλλοντος του τόπου μας».

Εκφοβισμός

Αυτό που φαίνεται να βαραίνει επιπλέον το κλίμα στο Πλωμάρι είναι η εθνικότητα των αγοραστών. Με τη σφαγή στη Γάζα σε εξέλιξη, εδώ και καιρό στην περιοχή σημειώνονται εντάσεις και ειδικά σε περιόδους που (και εκεί) εμφανίζονται κινήσεις υπεράσπισης των Παλαιστινίων, με αποτέλεσμα κάποιοι μεμονωμένοι Ισραηλινοί να αντιδρούν, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα. Οπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, δεν λείπουν και τα φαινόμενα εκφοβισμού ντόπιων και στοχοποίησής τους όταν επιχειρούν να υψώσουν φωνή αντίστασης.

«Η αναφορά μας σε παρεμβάσεις και ενέργειες ειδικά των Ισραηλινών δεν γίνεται φυσικά επειδή μας ενοχλεί η καταγωγή τους (όλη μας τη ζωή με τα έργα και τις πράξεις μας έχουμε αποδείξει πως δεν είμαστε ούτε ρατσιστές ούτε αντισημίτες), αλλά επειδή οι πράξεις τους και η απειλητική εισροή τους στον τόπο μας είναι μέρος της εποικιστικής πολιτικής της χώρας τους. Δεν πρόκειται απλώς για μεμονωμένες αυθαιρεσίες. Πρόκειται για μια συνολική, επιθετική και αποικιοκρατική πρακτική που αλλοιώνει το περιβάλλον, καταστρέφει τοπίο και μνήμη, παραβιάζει δικαιώματα και επιχειρεί να μετατρέψει τον τόπο μας σε εμπόρευμα», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Οι ίδιοι καλούν σε συμπαράσταση συλλογικότητες και επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, ειδικότητες όπως μηχανικούς, δικηγόρους και άλλους, απαιτώντας ταυτόχρονα από τις Αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της φύσης και γενικότερα του τόπου τους. «Δεν πρόκειται μόνο για παρανομίες κάποιων Ισραηλινών πολιτών· το ζήτημα αφορά τον τρόπο που, συντονισμένα, μαζικά και στοχευμένα, μεγάλα κεφάλαια και ξένα συμφέροντα επιχειρούν να επιβληθούν πάνω στις ζωές και στον τόπο μας».

Ερώτηση στη Βουλή

Την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης και τον έλεγχο των επενδυτών στο Πλωμάρι ζητά με ερώτησή της στη Βουλή και η Νέα Αριστερά. «Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα ισραηλινών συμφερόντων, εκμεταλλευόμενοι το καθεστώς της golden visa, προχωρούν σε κατάφωρες παραβιάσεις πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και χωροταξικών νόμων: κλείνουν την πρόσβαση στη θάλασσα, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και ανεγείρουν ογκώδη συγκροτήματα σε παρθένες περιοχές, χωρίς κανέναν έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές», τονίζουν επτά βουλευτές (Θεανώ Φωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτη Πέρκα, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Μερόπη Τζούφη) που κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη.

Αφού αναφέρουν όλα όσα καταγγέλλουν και οι κάτοικοι, σημειώνουν επιπλέον ότι οι επενδυτές της Golden Visa, για παράδειγμα, έσκαψαν ολόκληρη την πλαγιά του βουνού για να εγκαταστήσουν ανοιχτό «τελεφερίκ πλαγιάς», για πρόσβαση των πελατών τους στην παραλία που έτσι την οικειοποιούνται, ενώ αναφέρουν και άλλες αυθαιρεσίες, με κυριότερη τη διάνοιξη γεωτρήσεων σε μια περίοδο που το νησί μαστίζεται από λειψυδρία. Πρακτική που αποδεδειγμένα μπορεί να καταστρέψει όλο τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Τέλος, ρωτούν αν τα αρμόδια υπουργεία θα δώσουν εντολή για διερεύνηση των καταγγελιών και αν θα σταματήσουν άμεσα τις παράνομες κατασκευές και θα επιβάλουν τις ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.