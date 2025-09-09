Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια - Πολύ αισθητός στην Αθήνα

Το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης η οποία λίγο μετά τα μεσάνυχτα «ταρακούνησε» Εύβοια και Αττική.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας 8 προς Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα Ελλάδας 00.27, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 4 χλμ. ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται περίπου στα 2,3 χλμ.

Μέχρι στιγμής θύματα, τραματίες, εγκλωβισμοί και σοβαρές ζημίες δεν έχουν αναφερθεί.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές γύρω από το επίκεντρό της, καθώς επίσης στην Αθήνα, τον Πειραιά και το σύνολο σχεδόν του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αττικής.