Ετοιμάζουν ρίβερ πάρτι στον Γοργοπόταμο! Ενόχληση αγωνιστών και ντόπιων

Έκκληση να μην πραγματοποιηθεί το «Gorgopotamos River Party» και να διαφυλαχθεί η ιστορικότητα και η αντιστασιακή, ιστορική σημασία της περιοχής του Γοργοποτάμου, απευθύνει η Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

«Με ιδιαίτερη ανησυχία και με μεγάλα ερωτηματικά πληροφορηθήκαμε την διοργάνωση ενός ροκ ρίβερ πάρτι, στον ιστορικό χώρο κάτω από την Γέφυρα του Γοργοποτάμου, που ανατινάχθηκε από τις Ενωμένες Αντιστασιακές Δυνάμεις, του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ με τη συνεργασία Βρεττανών σαμποτέρ στις 25 Νοεμβρίου του 1942», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΟΑΕΑ. «Καλούμε τους αρμόδιους τοπικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Συμβούλιο Νέων σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους να μην προχωρήσουν στην ανακοινωθείσα εκδήλωση στο συγκεκριμένο Ιστορικό Τοπόσημο».

Είχε προηγηθεί σε αντίστοιχο κλίμα ανησυχίας, η ανακοίνωση από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ).

Αναλυτικά, η επιστολή της ΠΟΑΕΑ:

Tα Εμβληματικά Τοπόσημα τα Πατρίδας μας, οι χώροι Ιστορικής Εθνικής Μνήμης πρέπει να τυγχάνουν πάντα του ανάλογου σεβασμού και να αντιμετωπίζονται πάντα με τη δέουσα προσοχή και τη φροντίδα που αρμόζει στη βαρύτητα και τη σημασία του ιστορικού γεγονότος.

Ο νομός Φθιώτιδας ευτύχησε να διαθέτει στα όριά του τρία κορυφαία ιστορικά τοπόσημα που σηματοδοτούν τη συνέχεια, τη διαχρονικότητα, και τους ηρωισμούς του Έθνους των Ελλήνων στο διάβα της ιστορικής του πορείας. Είναι οι Θερμοπύλες, η Αλαμάνα και ο Γοργοπόταμος.

Γι’ αυτό με ιδιαίτερη ανησυχία και με μεγάλα ερωτηματικά πληροφορηθήκαμε την διοργάνωση ενός ροκ ρίβερ πάρτι, στον ιστορικό χώρο κάτω από την Γέφυρα του Γοργοποτάμου, που ανατινάχθηκε από τις Ενωμένες Αντιστασιακές Δυνάμεις, του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ με τη συνεργασία Βρεττανών σαμποτέρ στις 25 Νοεμβρίου του 1942. Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν μια κορυφαία αντιστασιακή πράξη, ένα από τα μεγαλύτερα σαμποτάζ κατά των ναζί κατακτητών, και μια από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες δολιοφθορές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γεγονός αυτό καθαυτό σηματοδότησε τη μαζικοποίηση και το γιγάντωμα του Ελληνικού Αντάρτικου, που έγραψε σελίδες δόξας εναντίον της επαίσχυντης τριπλής φασιστική κατοχής της Πατρίδας μας, και δημιούργησε το μεγαλειώδες Έπος της Εθνικής μας Αντίστασης 1941- 44.

Ως εκ τούτου ένας χώρος κορυφαίας ιστορικής μνήμης, ένας χώρος που έγινε μια κορυφαία αντιστασιακή πράξη και μάλιστα ως αντίποινα οι ναζιστές τον μετέτρεψαν σε χώρο εκτέλεσης Ελλήνων πατριωτών, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια εκδήλωση. Συντασσόμαστε ανεπιφύλακτα με τις πάνδημες διαμαρτυρίες των κατοίκων της Υπάτης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με άλλους φορείς, που εκφράζουν την αντίθεσή τους και την έντονη ανησυχία τους, για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης που κρίνουμε ότι δεν συνάδει με το σεβασμό που αναδύει η ιστορικότητα της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Συμμεριζόμαστε και υποστηρίζουμε τη διάθεση και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς που εκφράζεται με ανάλογες εκδηλώσεις, είμαστε στο πλευρό τους, αλλά και με τη δέουσα προσοχή και τον προσήκοντα σεβασμό στα μνημεία ιστορικής μνήμης, μιας και εύκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογου ύφους και περιεχομένου εκδήλωση σε προσφορότερη αντίστοιχου φυσικού κάλους τοποθεσία σε κοντινή περιοχή.

Καλούμε τους αρμόδιους τοπικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Συμβούλιο Νέων σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους να μην προχωρήσουν στην ανακοινωθείσα εκδήλωση στο συγκεκριμένο Ιστορικό Τοπόσημο, αλλά να ακολουθήσουν την έκκληση και την πρότασή μας όπως την διατυπώνουμε στην παρούσα ανακοίνωση.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Α.Ε.Α.