Να μη γίνει το «Gorgopotamos River Party» ζητά από τον δήμο Λαμιέων το ΕΣΔΟΓΕ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Κάθε τόπος έχει την ιστορικότητα του. Το νόημα που του δίνει η δράση των ανθρώπων, η εθνική κοινότητα που ζει στο διάβα της ιστορίας, η διαδοχή των γενεών. Η επιστροφή των Ελλήνων στην ιστορία, η παλιγγενεσία τους ταυτίστηκε με την έννοια της Ελευθερίας. Γι’ αυτό και την ύμνησαν. Ως Έλληνες έχουμε την υπερηφάνεια των αγώνων των προγόνων μας στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αγώνες στους οποίους η Ρούμελη έδωσε ηρωικό παρών.

Στους κατοπινούς καιρούς το πνεύμα του τόπου, ως ιστορική συνείδηση των ανθρώπων, οδήγησε στο έπος της παλλαϊκής Εθνικής Αντίστασης, στον αγώνα ενάντια στον φασισμό. Ο τόπος μας, οι άνθρωποί του, νέες και νέοι της εποχής, αναδείχθηκαν πρωταγωνιστές στον νέο αγώνα για την Εθνική Απελευθέρωση, την Αντίσταση ενάντια στους κατακτητές. Ο Γοργοπόταμος, τον Νοέμβρη του 1942, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της πάλης του ελληνικού λαού για Ελευθερία, σ’ έναν πόλεμο που ήταν παγκόσμιος. Δικαίως αποτελεί όχι μόνον εθνικό, αλλά και οικουμενικό σύμβολο. Σύμβολο Αντίστασης στον φασισμό, ενότητας του έθνους, αγώνα για την Ελευθερία.

Ο Γοργοπόταμος, όμως, αποτέλεσε και σύμβολο αγώνων του ελληνικού λαού στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον αδελφοκτόνο Εμφύλιο, αγώνων για εκδημοκρατισμό, όπως μας υπενθυμίζει ο πρώτος επίσημος εορτασμός του 1964 και τα τραγικά γεγονότα που τον σημάδεψαν – προμήνυμα, μεταξύ άλλων, της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Γι’ αυτό η Ελληνική Δημοκρατία μετά το 1974 που θεμελιώθηκε στους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική προκοπή, σε μια υψηλής συμβολικής αξίας στιγμή όρισε, το 1982, την 25η Νοεμβρίου, ημέρα ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, ως ημέρα μνήμης της Εθνικής Αντίστασης.

Η φυσιογνωμία κάθε τόπου είναι η φυσική και ιστορική του ταυτότητα, η αρμονία της σκέψης και δράσης των ανθρώπων με την διαδρομή τους και το φυσικό τοπίο. Δεν υπάρχει εξωστρέφεια χωρίς ταυτότητα. Διαφορετικά υπάρχει καταναλωτισμός χωρίς παραγωγή που οδηγεί σε χρεοκοπία. Πνευματική και οικονομική.

Γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξει ο τόπος της εκδήλωσης “Gorgopotamos River Party”, δεδομένου του χαρακτήρα και του νοήματός της. Έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε τον Γοργοπόταμο, το εθνικό και οικουμενικό σύμβολο Αντίστασης στο φασισμό και αγώνα για Ελευθερία και Δημοκρατία, το τοπόσημο – σύμβολο της Λαμίας και της Ρούμελης. Δεν μπορεί ο ιερός αυτός χώρος, που έχει ποτιστεί με το αίμα των προγόνων μας να γίνει σκηνικό για «street food» και «river party με κορυφαίους DJ». Δεν μπορεί στο σημείο που τουφεκίστηκαν οι Υπαταίοι πατριώτες από τους Ιταλούς φασίστες ως «αντίποινα» για την ανατίναξη της γέφυρας, να στηθεί γλέντι!

Το μήνυμά μας δεν στρέφεται εναντίον της νεολαίας μας, που είναι η ελπίδα του τόπου μας. Είναι αυτονόητο ότι είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία κάθε πρωτοβουλία της για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της ταυτότητας και της προοπτικής του τόπου μας. Αρκεί να σεβόμαστε όλοι μας ό,τι αποτελεί εμβληματικό στοιχείο της ταυτότητας και της Ιστορίας μας.

Ζούμε σε τόπο και χρόνο. Ερχόμαστε από μακριά και θέλουμε να πάμε πολύ μακριά. Ως άνθρωποι με ιστορική εθνική και κοινωνική συνείδηση, ελεύθεροι και δημιουργικοί, παραγωγοί και όχι καταναλωτές, σύμφωνα με το πνεύμα του τόπου στις καλύτερες στιγμές της μακραίωνης ιστορίας μας.

Καλούμε το Δήμο Λαμιέων να αναλάβει τις ευθύνες του.