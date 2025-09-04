Αθήνα, 31°C
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου, 2025
Εγκατέλειψαν βρέφος σε καρότσι σουπερμάρκετ στην Ακρόπολη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το βρέφος είναι καλά στην υγεία του.

Μέσα σε ένα καρότσι σουπερμάρκετ σε πάρκο πλησίον της Ακρόπολης εντόπισε μια 54χρονη γυναίκα ένα βρέφος περίπου 30 ημερών, χθες το βράδυ. 

Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με το skai.gr, λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό του βρέφους, μια γυναίκα εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε πως παρέδωσε το παιδί σε έναν άνδρα σε σουπερμάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, για να ψωνίσει και ο άνδρας εξαφανίστηκε. 

Εγκατέλειψαν βρέφος σε καρότσι σουπερμάρκετ στην Ακρόπολη

