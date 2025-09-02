Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 27.4°
3 BF
38%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
26°C
27.1° 24.6°
2 BF
55%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
63%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
43%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
46%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
33%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
1 BF
55%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.1°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 26.9°
3 BF
50%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
4 BF
44%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
24°C
28.2° 23.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
61%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
51%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 27.1°
2 BF
51%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
72%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
1 BF
29%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 23.3°
2 BF
56%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.2° 24.2°
1 BF
89%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
2 BF
47%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου, 2025
tempi
EUROKINISSI

Δώδεκα δείγματα ξυλολίου δεν συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση της Πυροσβεστικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το Γενικό Χημείο του Κράτους έστειλε στην ανάκριση τα ευρήματά της από το «Κουλούρι» λίγες ώρες πριν κλίσει η ανακριτική διαδικασία και μια μέρα μετά το τελευταίο πόρισμα της πυροσβεστικής που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων • Την τελευταία δειγματοληψία του ΓΧΚ είχε αιτηθεί η ίδια η πυροσβεστική.

Δεν καταλαγιάζει ο κουρνιαχτός των αντικρουόμενων εκθέσεων (τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται) αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών και τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας. 

Σύμφωνα με αποκάλυψη του in.gr, το Γενικό Χημείο του Κράτους εντόπισε μια σειρά υδρογονανθράκων, όπως ξυλόλιο και βενζόλιο σε 12 από τα 28 δείγματα που εξέτασε από κρίσιμα σημεία του τρένου, όπως την επίμαχη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, κάτι που γνωστοποίησε στις ανακριτικές αρχές με έγγραφό της στις 29 Αυγούστου, δηλαδή λίγες μόλις ώρες πριν κλείσει οριστικά η ανακριτική διαδικασία.

Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον δεν είναι ο εντοπισμός των εν λόγω στοιχείων, καθώς το Γενικό Χημείο του Κράτους είχε εντοπίσει και στο παρελθόν σε δειγματοληψίες (σε 15 δείγματα) την ύπαρξη ξυλολίου και άλλων υδρογονανθράκων, χωρίς ωστόσο να δίνει απαντήσεις για την προέλευσή τους.

Το κρίσιμο νέο στοιχείο είναι πως το Γενικό Χημείο του Κράτους μετέβη στο «Κουλούρι» της Λάρισας, όπου βρίσκεται το «κουφάρι» του τραίνου, για να εξετάσει τα 28 νέα δείγματα, με εντολή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της πυροσβεστικής που δόθηκε από τον περασμένο Μάρτιο.

Το οξύμωρο είναι πως η απάντηση του Γενικού Χημείου του Κράτους ήλθε μια μέρα μετά την κατάθεση της έκθεσης αυτοψίας της πυροσβεστικής στις ανακριτικές αρχές, η οποία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού.

Εν ολίγοις, η πυροσβεστική απέστειλε την έκθεσή της στην ανάκριση χωρίς να συμπεριλάβει τα ευρήματα που αιτήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω... ετεροχρονισμού.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Δώδεκα δείγματα ξυλολίου δεν συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση της Πυροσβεστικής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual