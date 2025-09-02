Δώδεκα δείγματα ξυλολίου δεν συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση της Πυροσβεστικής

Το Γενικό Χημείο του Κράτους έστειλε στην ανάκριση τα ευρήματά της από το «Κουλούρι» λίγες ώρες πριν κλίσει η ανακριτική διαδικασία και μια μέρα μετά το τελευταίο πόρισμα της πυροσβεστικής που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων • Την τελευταία δειγματοληψία του ΓΧΚ είχε αιτηθεί η ίδια η πυροσβεστική.

Δεν καταλαγιάζει ο κουρνιαχτός των αντικρουόμενων εκθέσεων (τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται) αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών και τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του in.gr, το Γενικό Χημείο του Κράτους εντόπισε μια σειρά υδρογονανθράκων, όπως ξυλόλιο και βενζόλιο σε 12 από τα 28 δείγματα που εξέτασε από κρίσιμα σημεία του τρένου, όπως την επίμαχη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, κάτι που γνωστοποίησε στις ανακριτικές αρχές με έγγραφό της στις 29 Αυγούστου, δηλαδή λίγες μόλις ώρες πριν κλείσει οριστικά η ανακριτική διαδικασία.

Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον δεν είναι ο εντοπισμός των εν λόγω στοιχείων, καθώς το Γενικό Χημείο του Κράτους είχε εντοπίσει και στο παρελθόν σε δειγματοληψίες (σε 15 δείγματα) την ύπαρξη ξυλολίου και άλλων υδρογονανθράκων, χωρίς ωστόσο να δίνει απαντήσεις για την προέλευσή τους.

Το κρίσιμο νέο στοιχείο είναι πως το Γενικό Χημείο του Κράτους μετέβη στο «Κουλούρι» της Λάρισας, όπου βρίσκεται το «κουφάρι» του τραίνου, για να εξετάσει τα 28 νέα δείγματα, με εντολή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της πυροσβεστικής που δόθηκε από τον περασμένο Μάρτιο.

Το οξύμωρο είναι πως η απάντηση του Γενικού Χημείου του Κράτους ήλθε μια μέρα μετά την κατάθεση της έκθεσης αυτοψίας της πυροσβεστικής στις ανακριτικές αρχές, η οποία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού.

Εν ολίγοις, η πυροσβεστική απέστειλε την έκθεσή της στην ανάκριση χωρίς να συμπεριλάβει τα ευρήματα που αιτήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω... ετεροχρονισμού.