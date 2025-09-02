Φωτιά σε βιοτεχνία υφασμάτων στο Περιστέρι

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί βιοτεχνία με υφάσματα στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Χρυσοστόμου. Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλικακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της φωτιάς, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.