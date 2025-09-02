Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 31.3°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
30°C
31.5° 28.6°
2 BF
36%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
1 BF
59%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
44%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
48%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
2 BF
33%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
30.5° 27.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 30.4°
4 BF
37%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
61%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
31°C
30.7° 30.7°
1 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 30.1°
2 BF
25%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
4 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 31.1°
3 BF
25%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.3°
3 BF
49%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.6° 28.1°
3 BF
52%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
43%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου, 2025
airplane aeroplana aeroporikes
© Dreamstime.com

Προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη λόγω επίθεσης σε επιβάτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Πανικός στον αέρα, στον εισαγγελέα οδηγείται ο 35χρονος επιβάτης που επιτέθηκε σε 41χρονο, επίσης επιβάτη.

Αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης έκανε, χθες το βράδυ, αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια, λόγω επιθετικής συμπεριφοράς που παρουσίασε 35χρονος επιβάτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο 35χρονος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, επιτέθηκε -για άγνωστη αιτία- κατά συνεπιβάτη του (41 ετών), υπηκόου Τουρκίας, τον οποίο γρονθοκόπησε, διαταράσσοντας την ασφάλεια της πτήσης.

Μετά από ενημέρωση του πληρώματος, ο πιλότος ζήτησε άδεια για να προσγειωθεί στο πλησιέστερο αεροδρόμιο- εν προκειμένω της Θεσσαλονίκης.

Ο παθών, αφού εξετάστηκε από γιατρό του αερολιμένα, συνέχισε κανονικά την πτήση, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη λόγω επίθεσης σε επιβάτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual