Προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη λόγω επίθεσης σε επιβάτη

Αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης έκανε, χθες το βράδυ, αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια, λόγω επιθετικής συμπεριφοράς που παρουσίασε 35χρονος επιβάτης.
Πιο συγκεκριμένα, ο 35χρονος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, επιτέθηκε -για άγνωστη αιτία- κατά συνεπιβάτη του (41 ετών), υπηκόου Τουρκίας, τον οποίο γρονθοκόπησε, διαταράσσοντας την ασφάλεια της πτήσης.
Μετά από ενημέρωση του πληρώματος, ο πιλότος ζήτησε άδεια για να προσγειωθεί στο πλησιέστερο αεροδρόμιο- εν προκειμένω της Θεσσαλονίκης.
Ο παθών, αφού εξετάστηκε από γιατρό του αερολιμένα, συνέχισε κανονικά την πτήση, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
