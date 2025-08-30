Μηχανή παρέσυρε γιαγιά με το εγγόνι της στην Πάτρα - Νεκρή η γυναίκα

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, πιο συγκεκριμένα στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Μαξίμου.
Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.
Όπως μεταδίδει το thebest.gr, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα – στοιχείο που διερευνάται από τις αρχές. Η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε από το χέρι το παιδί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της, λένε οι ίδιες πληροφορίες.
Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα και πλήθος πολιτών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
