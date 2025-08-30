Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
30.8° 27.2°
1 BF
53%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
29.1° 25.8°
1 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
64%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
38%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
57%
Βέροια
Αίθριος καιρός
27°C
26.5° 26.5°
2 BF
47%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
41%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
43%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 27.8°
2 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.9° 24.3°
1 BF
72%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
47%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
26.7° 26.5°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.5° 26.9°
1 BF
69%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
28°C
27.6° 27.6°
1 BF
42%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 29.3°
2 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.8°
3 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 30.0°
1 BF
32%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
26°C
27.3° 26.0°
1 BF
66%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
24.7° 24.7°
3 BF
78%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
43%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 30 Αυγούστου, 2025
εκαβ
φωτογραφία αρχείου | Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi

Μηχανή παρέσυρε γιαγιά με το εγγόνι της στην Πάτρα - Νεκρή η γυναίκα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η 8χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, πιο συγκεκριμένα στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Μαξίμου.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Όπως μεταδίδει το thebest.gr, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα – στοιχείο που διερευνάται από τις αρχές. Η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε από το χέρι το παιδί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της, λένε οι ίδιες πληροφορίες.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα και πλήθος πολιτών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μηχανή παρέσυρε γιαγιά με το εγγόνι της στην Πάτρα - Νεκρή η γυναίκα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual