Έκαναν φασαρία σε ταβέρνα της Νάξου για φιλοπαλαιστινιακά αυτοκόλλητα

Βρετανίδα Εβραία φέρεται να έσκισε αυτοκόλλητο του μαγαζιού που ανέγραφε «Μποϊκοτάζ του ισραηλινού απαρτχάιντ» • Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις για την ενέργεια, η ομάδα των τουριστών άρχισε να ουρλιάζει και να αποκαλεί ρατσιστή τον ιδιοκτήτη • «Είμαστε ταγμένοι στη φωτεινή πλευρά της ζωής», αναφέρει ανακοίνωση της ταβέρνας.

Επεισόδιο προκάλεσε παρέα Βρετανών Εβραίων σε εστιατόριο της Νάξου επειδή το μαγαζί φιλοξενούσε στις υποδομές του φιλοπαλαιστινιακά αυτοκόλλητα και αφίσες.

Όπως μεταδίδει η βρετανική dailymail, η παρέα, που αποτελούνταν από τρεις εβραϊκές οικογένειες, έκανε ένα ταξίδι σε διάφορα νησιά του Αιγαίου και είχε πάει σε ένα εστιατόριο στη Νάξο για το βραδινό τους γεύμα όταν ξέσπασε καβγάς.

Ένα από τα μέλη της παρέας φαίνεται πως όταν πήγε στην τουαλέτα προσπάθησε να αφαιρέσει μια αφίσα ή αυτοκόλλητο που ενδεχομένως ανέγραφε «Μποϊκοτάζ του ισραηλινού απαρτχάιντ», καθώς αυτό κατονόμασαν στη βρετανική ιστοσελίδα.

Η σερβιτόρα του καταστήματος αντιλήφθηκε την ενέργεια και ζήτησε τα «ρέστα» από τους τουρίστες, δηλώνοντάς τους πως αυτό που έκαναν ήταν απαράδεκτο.

Στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ζήτησε από τους θαμώνες να φύγουν από το μαγαζί, όπως και έγινε.

«Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης, μπροστά μου, και είπε: “Φύγετε από το εστιατόριό μου”. Φώναξε τόσο δυνατά που οι άλλοι πελάτες μπορούσαν να ακούσουν: "Είναι σιωνιστές! Σιωνιστές... Φύγετε από το εστιατόριό μου. Καθώς φεύγαμε, μας χλεύαζαν οι άλλοι πελάτες του εστιατορίου. Το πιο φρικτό ήταν ότι μας χειροκροτούσαν και μας χλεύαζαν για να φύγουμε... Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβαινε», ανέφερε μια εκ των τουριστριών στην dailymail.

«Μας φώναζαν "Σιωνιστές" και αυτό το δημόσιο εξευτελισμό ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα. Ήταν σαν να είχαμε τυπωμένα πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος. Έτσι ένιωσα» δήλωσε άλλο μέλος της παρέας.

Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού σε δηλώσεις του στο βρετανικό μέσο, επιβεβαίωσε την έναρξη του επεισοδίου αλλά είχε μια διαφορετική εκδοχή για την συνέχεια.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι πελάτες άρχισαν να φωνάζουν και να τον αποκαλούν ρατσιστή και πως το φαγητό είναι απαίσιο.

«Άρχισε να φωνάζει [μια από την ομάδα] και να ουρλιάζει και μας κατηγόρησε ότι είμαστε ρατσιστές απέναντι στους Εβραίους γενικά και ότι το φαγητό είναι απαίσιο. Της απαντήσαμε αποκαλώντας την υποστηρίκτρια του σιωνισμού και των εγκλημάτων πολέμου, και προσθέσαμε ότι στηρίζουμε τους χιλιάδες Ισραηλινούς που διαδηλώνουν σχεδόν καθημερινά ενάντια στις φασιστικές πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, καθώς και τις εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους σε όλο τον κόσμο που καταδικάζουν αυτές τις φρικαλεότητες. Για να το ξεκαθαρίσουμε: στα 26 χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε εκφραστεί δημόσια μέσα στο εστιατόριο και για τοπικά ζητήματα. Έχουμε συχνά στοχοποιηθεί γι’ αυτό, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δικαίωμά μας. Αν κάποιος δεν συμφωνεί, είναι ελεύθερος να μην έρθει ή να μας ασκήσει κριτική με ευγενικό τρόπο. Αλλά όταν κάποιος είναι επιθετικός και αγενής απέναντι σε εμάς, στους υπαλλήλους και στους άλλους πελάτες – οι οποίοι χειροκρότησαν όταν έφυγαν – τότε νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα και λόγο να του ζητήσουμε να αποχωρήσει.»

Η ταβέρνα «Αξιώτισσα» σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε για το περιστατικό, επαναλαμβάνοντας το ιστορικό του επεισοδίο αλλά και προσφέροντας πρόσθετες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως το επεισόδιο έγινε την περασμένη Δευτέρα και πως μετά τη καταγγελία των τουριστών στο βρετανικό μέσο, έγινε μια συντονισμένη και ομαδική επίθεση κατά της ταβέρνας με αρνητικές κριτικές στους ιστότοπους αξιολόγησης.

Την ίδια στιγμή όμως, οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας δέχτηκαν και ένα μαζίκο κύμα αλληλεγγύης με αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση, αναφέρεται ότι η Εβραία τουρίστρια που επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος αποτελεί στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET).