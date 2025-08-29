Έκαναν φασαρία σε ταβέρνα της Νάξου για φιλοπαλαιστινιακά αυτοκόλλητα

Επεισόδιο προκάλεσε παρέα Βρετανών Εβραίων σε εστιατόριο της Νάξου επειδή το μαγαζί φιλοξενούσε στις υποδομές του φιλοπαλαιστινιακά αυτοκόλλητα και αφίσες.
Όπως μεταδίδει η βρετανική dailymail, η παρέα, που αποτελούνταν από τρεις εβραϊκές οικογένειες, έκανε ένα ταξίδι σε διάφορα νησιά του Αιγαίου και είχε πάει σε ένα εστιατόριο στη Νάξο για το βραδινό τους γεύμα όταν ξέσπασε καβγάς.
Ένα από τα μέλη της παρέας φαίνεται πως όταν πήγε στην τουαλέτα προσπάθησε να αφαιρέσει μια αφίσα ή αυτοκόλλητο που ενδεχομένως ανέγραφε «Μποϊκοτάζ του ισραηλινού απαρτχάιντ», καθώς αυτό κατονόμασαν στη βρετανική ιστοσελίδα.
Η σερβιτόρα του καταστήματος αντιλήφθηκε την ενέργεια και ζήτησε τα «ρέστα» από τους τουρίστες, δηλώνοντάς τους πως αυτό που έκαναν ήταν απαράδεκτο.
Στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ζήτησε από τους θαμώνες να φύγουν από το μαγαζί, όπως και έγινε.
«Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης, μπροστά μου, και είπε: “Φύγετε από το εστιατόριό μου”. Φώναξε τόσο δυνατά που οι άλλοι πελάτες μπορούσαν να ακούσουν: "Είναι σιωνιστές! Σιωνιστές... Φύγετε από το εστιατόριό μου. Καθώς φεύγαμε, μας χλεύαζαν οι άλλοι πελάτες του εστιατορίου. Το πιο φρικτό ήταν ότι μας χειροκροτούσαν και μας χλεύαζαν για να φύγουμε... Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβαινε», ανέφερε μια εκ των τουριστριών στην dailymail.
«Μας φώναζαν "Σιωνιστές" και αυτό το δημόσιο εξευτελισμό ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα. Ήταν σαν να είχαμε τυπωμένα πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος. Έτσι ένιωσα» δήλωσε άλλο μέλος της παρέας.
Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού σε δηλώσεις του στο βρετανικό μέσο, επιβεβαίωσε την έναρξη του επεισοδίου αλλά είχε μια διαφορετική εκδοχή για την συνέχεια.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι πελάτες άρχισαν να φωνάζουν και να τον αποκαλούν ρατσιστή και πως το φαγητό είναι απαίσιο.
«Άρχισε να φωνάζει [μια από την ομάδα] και να ουρλιάζει και μας κατηγόρησε ότι είμαστε ρατσιστές απέναντι στους Εβραίους γενικά και ότι το φαγητό είναι απαίσιο. Της απαντήσαμε αποκαλώντας την υποστηρίκτρια του σιωνισμού και των εγκλημάτων πολέμου, και προσθέσαμε ότι στηρίζουμε τους χιλιάδες Ισραηλινούς που διαδηλώνουν σχεδόν καθημερινά ενάντια στις φασιστικές πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, καθώς και τις εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους σε όλο τον κόσμο που καταδικάζουν αυτές τις φρικαλεότητες. Για να το ξεκαθαρίσουμε: στα 26 χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε εκφραστεί δημόσια μέσα στο εστιατόριο και για τοπικά ζητήματα. Έχουμε συχνά στοχοποιηθεί γι’ αυτό, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δικαίωμά μας. Αν κάποιος δεν συμφωνεί, είναι ελεύθερος να μην έρθει ή να μας ασκήσει κριτική με ευγενικό τρόπο. Αλλά όταν κάποιος είναι επιθετικός και αγενής απέναντι σε εμάς, στους υπαλλήλους και στους άλλους πελάτες – οι οποίοι χειροκρότησαν όταν έφυγαν – τότε νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα και λόγο να του ζητήσουμε να αποχωρήσει.»
Η ταβέρνα «Αξιώτισσα» σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε για το περιστατικό, επαναλαμβάνοντας το ιστορικό του επεισοδίο αλλά και προσφέροντας πρόσθετες πληροφορίες.
Συγκεκριμένα αναφέρει πως το επεισόδιο έγινε την περασμένη Δευτέρα και πως μετά τη καταγγελία των τουριστών στο βρετανικό μέσο, έγινε μια συντονισμένη και ομαδική επίθεση κατά της ταβέρνας με αρνητικές κριτικές στους ιστότοπους αξιολόγησης.
Την ίδια στιγμή όμως, οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας δέχτηκαν και ένα μαζίκο κύμα αλληλεγγύης με αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση, αναφέρεται ότι η Εβραία τουρίστρια που επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος αποτελεί στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET).
Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Αξιώτισσας»
Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου.
26 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μαγαζί, ήταν επιλογή μας να μην βουλώσουμε το στόμα μας και να κοιτάμε τη δουλίτσα μας και μόνο, και γι’ αυτό έχουμε πληρώσει το τίμημα. Είμαστε ταγμένοι στη φωτεινή πλευρά της ζωής και αυτή η ένταξη δεν διαχωρίζει προσωπική και εργασιακή ζωή, είναι συνολική και μας διαπερνάει.
Γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα.
Έλα όμως που κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις!
Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!
Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία.
Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον εγκληματία Νετανιάχου και τον αρχιφασίστα υπουργό πολέμου του Ισραήλ Yoav Gallant όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα.
Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει. Και πέραν του οικονομικού (13 άτομα!) τίθεται και ζήτημα γοήτρου. Τι είναι αυτοί οι τύποι που συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι μας σα να είναι φέουδό τους; Έρχονται, σκίζουν αυτοκόλλητα, μας βρίζουν και πάνε να φύγουν έτσι χωρίς κανένα τίμημα; Πόσο αποικιοκρατική και κυριαρχική μπορεί να είναι η στάση τους;
Κάπου όπα!
Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε.
Και ξεκινάει η επόμενη πράξη του έργου. Το δημοσίευμα της Daily Mail ανέβασε το λέβελ. Μετά το δημοσίευμα ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει ημαιλ και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας.
Όπως έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη υπόθεση, θα μας γαργαλίσουν τα πατουσάκια!
Ωστόσο, είναι πραγματικά εμψυχωτικό και συγκινητικό ότι έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης εδώ στη Νάξο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα σόσιαλ. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη!
Καθώς επίσης, είναι αξιομνημόνευτη η υποστηρικτική στάση των εργαζόμενων στο μαγαζί που στέκονται με αξιοπρέπεια και παρρησία απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε.
Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής.
Σε όποιον δεν αρέσουμε δεν είναι υποχρεωτικό να έρχεται στην ταβέρνα!
