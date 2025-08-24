Πέθανε ο δημοσιογράφος, Δημήτρης Κωνσταντάρας

Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο, αλλά κυρίως στους οικείους του.

Γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία και είχε παράλληλα ενεργή παρουσία στα κοινά.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.