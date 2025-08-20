Σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητα στην Αγία Παρασκευή - Νεκρός ο οδηγός της μηχανής

Η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο.

Το πρωί της Τετάρτης συνέβη σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στη συμβολή Μεσογείων και Λαυρίου, στην Αγία Παρασκευή.

Η μηχανή συγκρούστηκε με το όχημα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που περίμενε στο φανάρι.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να μεταφέρει τον μοτοσικλετιστή στο νοσοκομείο.

Ο τραυματίας, περίπου 40 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, υποκύπτοντας στα τραύματά του.