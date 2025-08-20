Σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητα στην Αγία Παρασκευή - Νεκρός ο οδηγός της μηχανής

Το πρωί της Τετάρτης συνέβη σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στη συμβολή Μεσογείων και Λαυρίου, στην Αγία Παρασκευή.
Η μηχανή συγκρούστηκε με το όχημα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που περίμενε στο φανάρι.
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να μεταφέρει τον μοτοσικλετιστή στο νοσοκομείο.
Ο τραυματίας, περίπου 40 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, υποκύπτοντας στα τραύματά του.
