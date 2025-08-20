Εξώδικο των Γεωργίου και Ανδρέα Χάλλακ κατά της «Εφ.Συν.» και του MIIR

Σε συνέχεια της έρευνας τα «Μεσογειακά φτερά του υποκόσμου» (2/8/2025) του MIIR και της «Εφ.Συν.», λάβαμε δεύτερη εξώδικη διαμαρτυρία, αυτή τη φορά από τους Γεώργιο και Ανδρέα Χάλλακ (χθες δημοσιεύτηκε μαζί με την απάντησή μας η εξώδικη διαμαρτυρία της αεροπορικής εταιρείας AIR MEDITERRANEAN), η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

«Το εν λόγω δημοσίευμά σας βρίθει προσβλητικών χαρακτηρισμών και αναληθειών σε βάρος μας, και παριστά προς το αναγνωστικό σας κοινό ότι τάχα, μεταξύ άλλων, είμαστε αναμεμειγμένοι σε “οργανωμένη εγκληματική απάτη” κατά της λιβανέζικης τράπεζας Levant Investment Bank (Libank), ότι ο πρώτος από εμάς έχω δήθεν κοινωνικές σχέσεις με καταδικασμένο εγκληματία, αλλά και ότι δήθεν πλαστογραφούσαμε τα οικονομικά και λειτουργικά βιβλία και αρχεία της Air Mediterranean.

■ Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμά σας αναπαράγει τους ακόλουθους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις τρίτων και ούτω μας αποδίδει ότι:

● Είμαστε δήθεν αναμεμειγμένοι σε απάτη και υπεξαίρεση κατά της προαναφερόμενης τράπεζας Libank “Σήμερα, ωστόσο, η τράπεζα φέρεται να κατηγορεί την Air Mediterranean και συγκεκριμένα τους Ανδρέα και Τζορτζ Χάλλακ για απάτη και υπεξαίρεση ύψους 6,61 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 2024, κατόπιν αιτήματος των Αρχών του Λιβάνου, Ερυθρά Αγγελία από την Interpol, η οποία καθιστά πατέρα και υιό διεθνώς διωκόμενους”, “Ως προς τη διαμάχη με τους Ανδρέα και Τζορτζ Χάλλακ, η Libank επιβεβαιώνει πως έχει κινηθεί δικαστικά κατά των δύο ανδρών, αλλά και της Νάντα Χάλλακ, ‘για οργανωμένη εγκληματική απάτη’ κατά της τράπεζας”. Ενημερώνει ότι “πέτυχε την παραπομπή από εισαγγελέα και την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης για τους Τζορτζ και Ανδρέα Χάλλακ”.

● Ο πρώτος από εμάς έχω δήθεν κοινωνικές σχέσεις με καταδικασμένο εγκληματία “Αναφέρει ακόμη πως ο Mahmoud Al-Daj επισκεπτόταν συχνά τον Τζορτζ και τον Ανδρέα στα γραφεία της Air Mediterranean και είχε επισκεφθεί το σπίτι των Τζορτζ και Νάντα Χάλλακ αρκετές φορές”.

● Δήθεν πλαστογραφούσαμε τα οικονομικά και λειτουργικά βιβλία και αρχεία της Air Mediterranean “Κατηγορεί ακόμη τον αδερφό του και τον πατέρα του και τους κύριους συνεργάτες τους, μεταξύ άλλων, πως ‘πλαστογραφούσαν τα οικονομικά και λειτουργικά βιβλία και αρχεία της Air Mediterranean’, πως ‘το δηλωτικό επικίνδυνων εμπορευμάτων φορτίου παραποιείται και τα πραγματικά δεδομένα αποκρύπτονται από όλες τις αρχές’ και καταγγέλλει ‘σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών, εμπιστευτικών, ασφαλιστικών και επιχειρησιακών καθηκόντων’”

● Το εν λόγω δημοσίευμα είναι πολλαπλώς ψευδές και συκοφαντικό, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους λόγους:

● Από την ίδρυσή της το 2015 μέχρι σήμερα, η Air Mediterranean λειτουργεί πάντοτε με νόμιμες άδειες από τις αρμόδιες αρχές και συμμορφούμενη πλήρως με τον νόμο και τις εγκυκλίους της εποπτεύουσας αυτήν Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.).

Ολες οι εκ μέρους τόσο της προαναφερόμενης τράπεζας Libank όσο και του Φάντι Ηλία Χάλλακ εναντίον μας κατηγορίες για δήθεν απάτη, υπεξαίρεση και δήθεν παραποίηση των οικονομικών στοιχείων της Air Mediterranean, αποτελούν εντελώς αβάσιμες και μη νόμιμες κατηγορίες στα πλαίσια υφιστάμενης μεταξύ μας μακροχρόνιας αντιδικίας, κατηγορίες τις οποίες δυστυχώς εντελώς αναπόδεικτα αναμεταδίδει το εν λόγω δημοσίευμα.

Ειδικότερα, η αλήθεια είναι ότι η αφενός προαναφερόμενη Libank επιχείρησε και στην Ελλάδα να πείσει τις δικαστικές αρχές για όλα τα παραπάνω, αλλά η υποβληθείσα έγκλησή της απορρίφθηκε τελεσίδικα δυνάμει σχετικής διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κάτι που γνωρίζει και έτσι προφανώς αποφάσισε να προσπαθήσει και σε πιο “οικείο” και “προσιτό” περιβάλλον, όπως είναι η χώρα της έδρας της, ο Λίβανος.

Ομως και κατά του Φάντι Ηλία Χάλλακ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Air Mediterranean, λόγω ενεργειών και παραλείψεών του, οι οποίες ζημίωσαν οικονομικά την εταιρεία, έχουν ήδη ασκηθεί εγκλήσεις και από την Air Mediterranean για παράνομες ενέργειές του. Εξάλλου, σύμφωνα με ήδη εκδοθείσα απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει απαγορευθεί στον Φάντι Ηλία Χάλλακ η αποστολή σε τρίτους δημοσιεύσεων και υπερσυνδέσμων που αφορούν τον πρώτο από εμάς και τις δραστηριότητές μου».

Η απάντηση MIIR-«Εφ.Συν.»

Μετά την έκπληξη που μας προκάλεσε το πρώτο εξώδικο από την Air Mediterranean, προκαλείται ευλόγως η αίσθηση με το δεύτερο –σχεδόν πανομοιότυπο– εξώδικο που λάβαμε από τους Γεώργιο και Ανδρέα Χάλλακ πως, αντί ουσιαστικών απαντήσεων, εξελίσσεται μια απόπειρα φίμωσης της δημοσιογραφικής έρευνας.

Παραπέμπουμε στην απάντησή μας στην πρώτη εξώδικη διαμαρτυρία: η εταιρεία, όπως και τα ανωτέρω πρόσωπα, δεν απάντησαν πριν από τη δημοσίευση σε κανένα από τα δημοσιογραφικά ερωτήματα που τους αποστείλαμε. Ερωτήματα που αφορούσαν τις κατηγορίες της Libank για απάτη και υπεξαίρεση 6,61 εκατ. ευρώ, την ενδοεταιρική διένεξη στην Air Mediterranean, όσο και το περιεχόμενο της καταγγελτικής επιστολής του κ. Φάντι Χάλλακ, πρώην CEO της Air Mediterranean και (έμμεσου) μετόχου αυτής, μέσω της συμμετοχής του στις κύριες μετόχους της (GMT Aviation Ltd και Pantrelalo Trading Ltd).

Προκαλεί εντύπωση πως αμφότεροι αποφεύγουν στη δεύτερη εξώδικη διαμαρτυρία να σχολιάσουν το αίτημα των δικαστικών αρχών του Λιβάνου και την Ερυθρά Αγγελία της Interpol για την υπόθεση με τη Libank.

Επισημαίνουμε ξανά ότι ζητήσαμε εγγράφως και έγκαιρα από τον κ. Ανδρέα Χάλλακ να σχολιάσει αποσπάσματα από την καταγγελτική επιστολή του κ. Φάντι Χάλλακ (στα οποία κάναμε αναφορά ως τέτοια στο άρθρο), ωστόσο πάλι δεν λάβαμε απάντηση. Ανάλογα και προς τον κ. Γεώργιο Χάλλακ, ζητήσαμε σχολιασμό για την ονομαστική αναφορά στο πρόσωπό του και τον συσχετισμό του στην παραπάνω επιστολή, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, με τον καταδικασμένο Μαχμούντ Αλ Νταζ, χωρίς όμως να λάβουμε απάντηση.

Καταγράφουμε με ενδιαφέρον τη διάψευση των «κοινωνικών σχέσεων» με τον κ. Αλ Νταζ. Υπογραμμίζουμε, όμως, ότι οι τεκμηριωμένες επαγγελματικές σχέσεις με τον προαναφερθέντα καταδικασμένο συνιστούν εξ ορισμού μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, αφού αφορούν τη λειτουργία μιας ελληνικής-ευρωπαϊκής εταιρείας που διεκπεραιώνει αεροπορικό μεταφορικό έργο και εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες ετησίως. Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή αυτή βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών μετά τη μηνυτήρια αναφορά αρμοδίου δημόσιου φορέα.

Υπογραμμίζουμε εκ νέου πως το MIIR, οι συντάκτες αυτής της έρευνας και η «Εφημερίδα των Συντακτών» δεν έχουμε καμία πρόθεση (και κανένα συμφέρον προφανώς) να δυσφημήσουμε τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με την Air Mediterranean. Δεχόμαστε την καλοπροαίρετη κριτική και, τηρώντας τις καλές δημοσιογραφικές πρακτικές, δημοσιεύουμε και τη δεύτερη διαμαρτυρία με τις εκ των υστέρων δοθείσες θέσεις των κυρίων Χάλλακ.

Τέλος, παραμένουμε πάντα στη διάθεση των ανωτέρω προσώπων και της εταιρείας να εκθέσουν αναλυτικά τις θέσεις τους και τις απαντήσεις τους στα εύλογα δημοσιογραφικά ερωτήματα της διασυνοριακής έρευνας, η οποία φέρει και την υπογραφή ξένων συναδέλφων, ενώ έχει την υποστήριξη του Journalismfund Europe, ενός εκ των σημαντικότερων δημοσιογραφικών οργανισμών στην Ευρώπη. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να ασκούμε το δημοσιογραφικό λειτούργημα τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, όπως κάνουμε επί σειρά ετών.