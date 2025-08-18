Τροχαίο σοκ στην Εγνατία: Τρεις απανθρακωμένοι από καραμπόλα [βίντεο]

Ένας σοβαρά τραυματίας από το τροχαίο δυστύχημα μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης.

Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία σε καραμπόλα δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων και ενός φορτηγού σημειώθηκε μετά τις 11 το πρωί στην Εγνατία Οδό μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα φορτηγό με δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Από το ένα Ι.Χ. απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του φορτηγού.

Οι υπόλοιποι επιβάτες μεταφέρθηκαν επίσης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, τα τραύματά τους είναι ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο ρεύμα Κομοτηνής - Ξάνθης της Εγνατίας Οδού Ιάσμου - Ξάνθης

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου - Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής - Ξάνθης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης. Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλης έκτασης πυρκαγιά, η οποία μάλιστα πέρασε και σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή, μαζί με τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.