Δεν είναι αντισημιτισμός το «όχι» στους σιωνιστές τουρίστες

Στις 7 Αυγούστου η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριμπέρα, δήλωσε πως οι πράξεις του Ισραήλ μοιάζουν με γενοκτονία. Ηταν η πρώτη φορά που ένα ανώτατο στέλεχος της Ε.Ε. ψέλλισε τη λέξη, ωστόσο η διατύπωση ήταν πολύ προσεκτική: «Αυτό που βλέπουμε είναι ένας ολόκληρος πληθυσμός να στοχοποιείται, να σκοτώνεται και να καταδικάζεται σε λιμό. Ενας ολόκληρος πληθυσμός εγκλωβισμένος χωρίς σπίτια, χωρίς τροφή, νερό ή φάρμακα, ο οποίος υπόκειται σε συνεχή βομβαρδισμό και πυρά ακόμα κι όταν προσπαθεί να αναζητήσει ανθρωπιστική βοήθεια. Η οποιαδήποτε ανθρωπιά είναι απούσα και δεν επιτρέπονται αυτόπτες μάρτυρες. Εάν αυτό δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πάρα πολύ με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για να εκφραστεί αυτό το νόημα».

Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI

Μετέωρα

Πριν από λίγες μέρες η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz είχε στο πρωτοσέλιδό της τίτλο: «Ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα». Στην Ελλάδα, πάλι, τα ΜΑΤ δέρνουν και συλλαμβάνουν όσους διαμαρτύρονται για την αδιανόητη εθνοκάθαρση που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας. Παράλληλα πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες και στην Ευρώπη απέναντι σε Ισραηλινούς τουρίστες όπως και οι όψιμες επικλήσεις περί αντισημιτισμού από ΜΜΕ και φιλοϊσραηλινές κυβερνήσεις, που στρώνουν κόκκινο χαλί στους υποστηρικτές του Νετανιάχου.

Πολλά ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατακλύζονται τους τελευταίους μήνες από αναφορές για περιστατικά εναντίον Ισραηλινών τα οποία φέρουν την ταμπέλα του «αντισημιτισμού». Αυτό που συνήθως υποκαταγράφεται είναι οι επιθετικές και προκλητικές αντιδράσεις μέρους των Ισραηλινών τουριστών απέναντι σε όποιον διαμαρτύρεται, σε όποιον δεν αντέχει τη «συναίνεση στον αφανισμό της Γάζας», κατά το εξαιρετικό ομότιτλο βιβλίο του Nτιντιέ Φασέν. Στη Σύρο, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» έγινε δεκτό με μαζική διαμαρτυρία στο λιμάνι και η αποδοκιμασία της τοπικής κοινωνίας οδήγησε στην αποχώρηση του πλοίου από την Ερμούπολη. Πολλοί από όσους ήταν πάνω στο πλοίο κράδαιναν ισραηλινές σημαίες και φώναζαν εθνικιστικά συνθήματα κατά των διαδηλωτών. Παράλληλα ανάρτησαν βίντεο με συνθήματα: «Θάνατος στους Αραβες», «Η Γάζα είναι νεκροταφείο». Στη Ρόδο, οι πολίτες συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στο λιμάνι, αντιμετώπισαν άγρια αστυνομική καταστολή και μια καταιγίδα συκοφαντιών από κυβέρνηση και πολλά μέσα ενημέρωσης, που αποκάλεσαν τις κινητοποιήσεις «αντισημιτικές».

Γεγονός παραμένει πως το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 900 χιλιάδες Ισραηλινοί τουρίστες στην Ελλάδα, με τα έσοδα να αγγίζουν τα 419 εκατ. ευρώ, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις μέχρι τώρα για το 2025 δείχνουν αυξημένες κρατήσεις θέσεων αεροπορικών εισιτηρίων. Είναι τόσο… διαδεδομένος ο αντισημιτισμός στη χώρα μας, που η Ελλάδα αποτελεί –σύμφωνα με την πρεσβεία του Ισραήλ– νούμερο ένα τουριστικό προορισμό.

«Δεν ξέρω ποιοι είναι οι Ισραηλινοί τουρίστες που περιδιαβαίνουν τη δική μας, συνένοχη στο έγκλημα, πατρίδα, όμως όταν η χώρα σου διαπράττει γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση, έχεις ευθύνη να κάνεις κάτι για να τη σταματήσεις. Δεν πας διακοπές και κρουαζιέρες», σχολίασε σε ανάρτησή της η δικηγόρος Αντωνία Λεγάκη.

Χανιά

Σαντορίνη

Τον Ιούνιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, η Γιώτα, εργαζόμενη σε καφέ, αντιμετώπισε την απαίτηση Ισραηλινών τουριστών να αλλάξει την μπλούζα της, επειδή έγραφε «Free Palestine», με την απειλή ότι δεν θα αφήσουν φιλοδώρημα. Αρνήθηκε κατηγορηματικά, οι τουρίστες αποχώρησαν και η διεύθυνση του καταστήματος εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή της. Λίγες μέρες νωρίτερα, στο Κουκάκι, τρεις τουρίστριες από το Ισραήλ αφίχθησαν σε διαμέρισμα δίπλα από το αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο «Το Παγκάκι» και μία εξ αυτών έσκισε αφίσα υπέρ της Παλαιστίνης από την είσοδο της πολυκατοικίας. Θαμώνες και εργαζόμενοι τις πλησίασαν και τους ξεκαθάρισαν πως η γειτονιά και ο χώρος δεν είναι φιλόξενοι προς υποστηρικτές κρατών-δολοφόνων. Οι τουρίστριες απάντησαν με απειλές και ρατσιστικά σχόλια. Χαρακτηριστικά, ειπώθηκε από μία εξ αυτών σε εργαζόμενη: «Εσύ δεν έχεις ούτε ελληνική υπηκοότητα, εγώ έχω golden visa» (πηγή: info-war.gr).

Στον αντίποδα, στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νεολαία Νέας Αριστεράς όταν επέλεξε να ξεδιπλώσει την παλαιστινιακή σημαία στον Βράχο της Ακρόπολης, για να στείλει ένα παγκόσμιο μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, στοχοποιήθηκε και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ γιατί θέλησε να διατρανώσει τη στήριξή της σε έναν λαό που τον δολοφονούν. Τον Ιούνιο στην Αθήνα τέσσερις νέοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο επειδή φώναξαν το σύνθημα «Free Palestine» κατά Ισραηλινών τουριστών.

Δεν είναι ωστόσο μόνο «αθώοι» Ισραηλινοί τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας. Οπως γράφαμε σε ρεπορτάζ μας («Χαλάρωση στην Ελλάδα για Ισραηλινούς σφαγείς», 4/11/2024), «θεραπευτικά τετραήμερα» απόδρασης σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα απολαμβάνουν διάφοροι Ισραηλινοί στρατιώτες που κάνουν μικρά διαλείμματα από την επιχείρηση γενοκτονίας στην Παλαιστίνη, για να αφήσουν πίσω τους το «άγχος και να αναστοχαστούν».

Τον Οκτώβριο του 2024 Ισραηλινοί τουρίστες επιτέθηκαν σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης και του Λιβάνου στη Ρόδο με χτυπήματα και απειλές, όπως «θα σας κόψουμε το λαιμό» και «θα σας σκοτώσουμε!». Τον Νοέμβριο του 2024 στο Αμστερνταμ κατά την ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ Μακάμπι Τελ Αβίβ και Αγιαξ, οι Ισραηλινοί οπαδοί επιτέθηκαν αρχικά σε ντόπιους, κατέστρεψαν περιουσίες και αφαίρεσαν παλαιστινιακές σημαίες.

Ιταλία

Στην Ιταλία δεν έχουν σημειωθεί περιστατικά όπως αλλαγή πορείας κρουαζιερόπλοιου λόγω διαδηλώσεων. Ωστόσο, το κλίμα είναι πιο τεταμένο τελευταία, ιδίως σε ακτιβιστικό επίπεδο. Σε πόλεις όπως η Μπολόνια, η Νάπολη και η Φλωρεντία, φιλοπαλαιστινιακές ομάδες έχουν πραγματοποιήσει μικρής κλίμακας διαμαρτυρίες –διανέμοντας φυλλάδια ή αναρτώντας πανό μπροστά από ξενοδοχεία και εστιατόρια– προτρέποντας τους τουρίστες από το Ισραήλ να επανεξετάσουν την παρουσία τους εκεί, κατηγορώντας τους ότι «υποστηρίζουν έμμεσα τη γενοκτονία στη Γάζα».

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αρκετών πολιτιστικών εκδηλώσεων –συμπεριλαμβανομένου του Φεστιβάλ Villa Ada στη Ρώμη και του Φεστιβάλ Todays στο Τορίνο– πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες ως αντίδραση σε καλλιτέχνες ή ομιλητές που θεωρούνταν συνδεδεμένοι με το ισραηλινό κράτος. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, οι καλλιτέχνες κλήθηκαν στη σκηνή και μέλη του κοινού κράτησαν παλαιστινιακές σημαίες φωνάζοντας συνθήματα, όπως «Μποϊκοτάζ του ισραηλινού απαρτχάιντ».

Ενώ αυτές οι ενέργειες έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης, ορισμένες εβραϊκές οργανώσεις τις έχουν χαρακτηρίσει «συγκεκαλυμμένες μορφές αντισημιτισμού». Ωστόσο, πολλοί Ιταλοί ακτιβιστές και διανοούμενοι αντιτίθενται κατηγορηματικά σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι ο όρος χρησιμοποιείται για να σιγήσει τη νόμιμη πολιτική διαμαρτυρία ενάντια στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ. Υποστηρίζουν το αυτονόητο: ότι η εξίσωση της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους με τον αντισημιτισμό είναι παραπλανητική και υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμίσει τα πραγματικά εγκλήματα μίσους.

Ισπανία

Στην Ισπανία το πρωί της Τρίτης 5 Αυγούστου 2025 στην πτήση IB0102 της Iberia, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπουένος Αϊρες προς τη Μαδρίτη, εμφανίστηκαν γραμμένα φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα στα κουτιά με τα κοσέρ φαγητά που παρήγγειλε μια ομάδα Ισραηλινών επιβατών. Η Ομοσπονδία Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ισπανίας ζήτησε εξηγήσεις από την αεροπορική εταιρεία.

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 23 Ιουλίου, μια ομάδα δέκα ακτιβιστριών από την πλατφόρμα Eivissa amb Palestina, κυρίως γυναίκες που φορούσαν παλαιστινιακές μαντίλες, διοργάνωσαν αυθόρμητη διαμαρτυρία στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου της Ιμπιζα κατά μιας πτήσης από το Τελ Αβίβ που μετέφερε ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό και σιωνιστές υποστηρικτές που πήγαιναν διακοπές στο νησί. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με μηνύματα όπως «Τα παιδιά της Γάζας πεθαίνουν από την πείνα» και «Ιμπιζα ελεύθερη από δολοφόνους του IDF και σιωνιστές».

Παράλληλα με τις διαδηλώσεις και τις συμβολικές ακτιβιστικές ενέργειες στη χώρα, πολλοί φιλοπαλαιστίνιοι χρησιμοποιούν στα κινητά τους την εφαρμογή «No Thanks» η οποία δημιουργήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2023 σαν όπλο στον αγώνα για τη στήριξη του παλαιστινιακού λαού. Με ένα απλό σκανάρισμα barcode ή την αναζήτηση προϊόντος, η εφαρμογή αποκαλύπτει ποιοι κατασκευαστές στηρίζουν τον ισραηλινό στρατιωτικό μηχανισμό. Ο 26χρονος Μάρκο Χουρτάδο χρησιμοποιεί την εφαρμογή καθημερινά: «Οπως υπάρχουν εφαρμογές που μετρούν αν ένα τρόφιμο είναι υγιεινό ή όχι, έτσι αποφάσισα να χρησιμοποιήσω και αυτή. Για μένα είναι σημαντικό να γνωρίζω αν ένα προϊόν συμβάλλει σε κάτι τόσο φρικτό όσο η γενοκτονία», μας λέει. Μαζί με τη σύντροφό του υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για μια αντισημιτική πράξη, αλλά για έναν τρόπο απόσυρσης της οικονομικής υποστήριξης και χρηματοδότησης σε όσους συνεργάζονται στη «βιομηχανία της γενοκτονίας».

Αυστρία

Στην Αυστρία πριν από λίγες εβδομάδες, σε ένα κάμπινγκ στο Τιρόλο, ο ιδιοκτήτης φέρεται να απέκλεισε την είσοδο σε ένα ζευγάρι Ισραηλινών. Ο διαχειριστής του κάμπινγκ φέρεται να τους είπε ότι δεν υπήρχε χώρος για Ισραηλινούς. Η πράξη καταγγέλθηκε ως αντισημιτική. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ απέρριψε τις κατηγορίες σε συνέντευξή του λέγοντας ότι το ζευγάρι δεν είχε ακολουθήσει τις οδηγίες του.

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη στη Βιέννη. Ο Ισραηλινός μουσικός Αμιτ Πελέντ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα περιστατικό εναντίον του ίδιου και άλλων συναδέλφων του που είχαν έρθει στην αυστριακή πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας της Βιέννης. Σε μια πιτσαρία, ο σερβιτόρος ρώτησε τους τρεις πελάτες, αφού πήρε την παραγγελία τους, τι γλώσσα μιλούσαν. Αφού ο Πελέντ απάντησε «εβραϊκά», τους είπαν ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα τους σερβίρουν φαγητό, υποστήριξε ο τσελίστας. Ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας αρνήθηκε τις κατηγορίες και είπε ότι αυτό δεν συνέβη. Ο Αλεξάντερ Προλ, ο κρατικός γραμματέας υπεύθυνος για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, έσπευσε να ζητήσει την πλήρη διερεύνηση των παραπάνω καταγγελιών. «Οποιος αποβάλλει Εβραίους πελάτες από ένα εστιατόριο λόγω της γλώσσας τους, δεν επιτίθεται μόνο στην εβραϊκή ζωή, αλλά αντιτίθεται και στις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας μας», δήλωσε ο Προλ σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ντροπιαστικό σήμα κινδύνου».

Αντί επιλόγου

«Για τον όψιμο “αντι-αντισημιτισμό” των ημερών μας», στο ομότιλο εύστοχο άρθρο του (news247.gr) ο καθηγητής Πολιτειολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Χριστόπουλος, σημειώνει: «Σε ό,τι μας αφορά: θα πολεμάμε πάντα τον αντισημιτισμό, όπως ανέκαθεν κάναμε. Και στα του οίκου μας και πρωτίστως σε αυτόν, διότι αντισημιτισμός υπάρχει και παροξύνεται με τα εγκλήματα του Ισραήλ. Ομως, διαπιστευτήρια “αντι-αντισημιτισμού” δεν θα δώσουμε στους οπαδούς του σιωνισμού, τους πρώην και νυν φασίστες εραστές του Ισραήλ, τους μετανοημένους αριστερούς του πληκτρολογίου που αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι το μείζον στον κόσμο είναι η άνοδος του αντισημιτισμού και όχι η σφαγή ενός λαού. [...] Μας χωρίζει άβυσσος με αυτούς που σήμερα δεν αναδεικνύουν το δάσος που είναι το έγκλημα πολέμου στη Γάζα, τη σφαγή 20.000 παιδιών, τον λιμό και ασχολούνται αποκλειστικά με το δέντρο του αντισημιτισμού που ξεπετιέται σε αυτό το δάσος ή το μόνο που βρίσκουν είναι να ανταπαντούνε “γιατί δε μιλάτε για τον Πούτιν”. Στην Ουκρανία έχουμε πόλεμο. Στην Παλαιστίνη δεν έχουμε αντίπαλους στρατούς, αλλά βιομηχανική σφαγή αμάχων: μια γενοκτονία in the making. Μια γενοκτονία στα σκαριά. Είναι ασύλληπτο το κακό που υποστηρίζουν, συμψηφίζουν ή ανέχονται».

*Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PULSE, στο οποίο συμμετέχει κατ’ αποκλειστικότητα η «Εφ.Συν.». Συμμετείχαν οι: Davide Madeddu (Il Sole 24 - Ιταλία), Ana Somavilla (El Confidencial - Ισπανία), Kim Son Hoang (Der Standard - Αυστρία)