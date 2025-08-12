Δραματική έκκληση για 500 κρατουμένους - Δίπλα στις φυλακές Πάτρας η φωτιά [βίντεο]

Οι καπνοί έχουν μπει στα κελιά, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική • Σωφρονιστικός είπε σε συγγενείς αν είναι να πεθάνουμε θα πεθάνουμε κι εμείς μαζί.

Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία κάνουν συγγενείς και φίλοι κρατουμένων που βρίσκονται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο.

Στις φυλακές, δίπλα στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, κρατούνται περίπου 500 άτομα, χωρίς να υπάρχει σχέδιο εκκένωσής τους, την ώρα που οι καπνοί έχουν μέσα στα κελιά και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Συγγενικά πρόσωπα κρατουμένων είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τις φυλακές, ενώ η υπάλληλος φέρεται να είπε πως δεν υπάρχει σχέδιο και αν είναι να πεθάνουμε θα πεθάνουμε και εμείς μαζί.

Συγγενείς και φίλοι κρατουμένων ζητούν τη λήψη άμεσων δράσεων για την προστασία των ατόμων από την καταστροφική πυρκαγιά.

Σε επικοινωνία με την «Εφ.Συν.» ο γενικός γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής διαψεύδει την καταγγελία.

Τα βίντεο, πάντως, που δημοσιεύει η efsyn. καταγράφουν τις φλόγες δίπλα στο σωφρονιστικό κατάστημα.