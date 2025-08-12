Μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χώρη και απομάκρυνση των κατοίκων προς την πόλη της Χίου.
Πύρινος εφιάλτης: Δραματικές στιγμές σε Ζάκυνθο και Αχαΐα, πολλά μέτωπα στη χώρα
Σε κλοιό η χώρα με την Δυτική Ελλάδα να δοκιμάζεται από μεγάλες πυρκαγιές • Καίγονται σπίτια στη Ζάκυνθο, μπαράζ εκκενώσεων στην Αχαΐα • Πληροφορίες για εγκαυματίες • Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εκρηκτικό κοκτέιλ • Συνεχής ενημέρωση.
Εκκένωση για τέσσερα χωριά στη Χίο
Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην κεντρική Λέσβο
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι η φωτιά στην περιοχή της Μονής Λειμώνος στην κεντρική Λέσβο.
Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά πρόλαβε να κάψει περί τα οκτώ στρέμματα χαμηλής και βλάστησης.
Για το σβήσιμο της φωτιάς, που κάποια στιγμή κινδύνεψε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής (30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και από αέρος δύο αεροσκάφη), αλλά και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που με υδροφόρες από την πρώτη στιγμή συνέδραμαν στην κατάσβεση.
Ανείπωτη καταστροφή στη χώρα - Βίντεο από τα μέτωπα
Αλισσός Πάτρας
Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας
Ζάκυνθος
Πρέβεζα
Χίος
Δύσκολες ώρες στον Ζηρό Πρεβέζης
Δυσάρεστα είναι τα νέα και από το πύρινο μέτωπο στην Πρέβεζα, εκεί όπου στον Γυμνότοπο του δήμου Ζηρού καίει ανεξέλεγκτο, καθώς ενισχύεται από τους δυνατούς ανέμους.
Η φωτιά απειλεί σπίτια, ενώ ο ουρανός έχει γεμίσει καπνό με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα οικισμούς.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα η δημοτική αρχή αποφάσισε εκκένωση του χωριού, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα για αποστολή εναέριων μέσων.
112 και στη Χίο
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην πολύπαθη Χίο, με τις αρχές να στέλνουν μήνυμα 112 στους κατοίκους της Σπαρτούντας, καλώντας τους να εκκενώσουν προς Καρδάμυλα.
Ενίσχυση δυνάμεων στην Αχαΐα - Καίγονται σπίτια
Ανεξέλεγκτο το μέτωπο στη Δυτική Αχαΐα, ενώ, πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα.
Στα σημεία επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Τραγικές εικόνες από τη Ζάκυνθο
Οι πρώτες εικόνες από Αιτωλοακαρνανία
Στην περιοχή Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας καίει πύρινο μέτωπο, ενώ πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι
Δράμα στον Αγαλά Ζακύνθου, καίγονται σπίτια
Στη Ζάκυνθο, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο μέτωπο στη χώρα, καθώς η περιοχή Αγαλάς βιώνει εφιαλτικές στιγμές.
Το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο, ενώ ήδη έχουν υπάρξει αναφορές για καμένα σπίτια στο σημείο.
Οριοθετήθηκε το μέτωπο στο Πευκόφυτο Ωρωπού
Αμεσα οριοθετήθηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 3.00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού.
Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την διασταύρωση Μπογατίου έως τα φυτώρια «Frigano».
Πληροφορίες για τραυματία στην Πάτρα
Στο μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες για δύο τραυματίες στην περιοχή της Βιομηχανικής Ζώνης, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για ένα τραυματισμένο άτομο.
Ανεξέλεγκτο το μέτωπο στην Αχαΐα
Εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αχαΐα, ενώ λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι εστάλη νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Άγιος Νικόλαος Κράλη, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα, Κάπελη να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαϊα.
Εξαιτίας της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία από τον κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) προς την Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.
Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 12 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 7 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.
Σημειώνεται πως νωρίτερα είχε σταλεί ειδοποίηση από το 112 που καλούσε κατοίκους στην περιοχή της Δυτικής Αχαϊας να εκκενώσουν Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιο Στέφανο και Θεριανό.
Η μάχη συνεχίζεται στην Αιτωλοακαρνανία
Σε πλήρη εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας.
Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 85 στελέχη, τρία πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα. Από αέρος συντρέχουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες.
Ο δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και ανέφερε ότι «η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι
Καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά
Στον αντίποδα ο πρόεδρος της κοινότητας των Φαρακλάτων Κεφαλονιάς Βαγγέλης Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά εκεί είναι πλέον υπό έλεγχο.
«Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα, λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Λαγκάδας, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Λίγα λεπτά αργότερα, το 112 ήχησε εκ νέου, αυτή τη φορά καλώντας τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Μύρτου για λόγους ασφαλείας.
Δύσκολη ημέρα για τη Δυτική Ελλάδα
Εξαιρετικά επικίνδυνη είναι η κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα με τα πύρινα μέτωπα να παίρνουν ήδη μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έχουν ως αποτέλεσμα να ξεσπούν συνεχώς νέα μέτωπα.
Μια δύσκολη ημέρα για τη χώρα με τις αρμόδιες αρχές να είναι σε κατάσταση συναγερμού.