Στο απυρόβλητο ο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι να... καούν τα κάρβουνα

Ούτε καν τον... σταθμάρχη δεν κατάφεραν να συλλάβουν αυτή τη φορά για το έγκλημα του εμπρησμού και τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα που κατέκαψε έκταση 16.000 στρεμμάτων και προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου. Παρά τις ενδείξεις για έναρξη της φωτιάς από κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ, οι Αρχές κατέληξαν στην προσαγωγή δύο απλών υπαλλήλων που αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα, ενώ στέλεχος της εταιρείας δεν συνελήφθη αν και υποτίθεται ότι αναζητήθηκε.

Παρά το φιάσκο στο οποίο κατέληξε, η πρωτοβουλία για συλλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ –θυγατρική κατά 51% της πανίσχυρης ΔΕΗ– προκάλεσε αίσθηση καθώς η εταιρεία έχει ρητή νομική υποχρέωση να εκτελεί έργα για τη συντήρηση του δικτύου της, ενώ ειδικά για την προστασία των δασικών περιοχών έχει πάρει 40 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει εξαγγείλει έργα συνολικού ύψους 195 εκατομμυρίων, χωρίς προφανές αποτέλεσμα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις συλλήψεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης το περασμένο Σάββατο, την επομένη της πύρινης λαίλαπας στα Μεσόγεια. Δεν σχολίασε καν το γεγονός ότι κατηγορήθηκε για πολλοστή φορά το κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ως «υπ’ αριθμόν 1 εμπρηστής» σε δασικές περιοχές από τις ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι κολόνες του ηλεκτρισμού έχουν κατηγορηθεί για δεκάδες δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, όμως αυτό δεν προκαλεί καμία συνέπεια για τη διοίκηση της εταιρείας που παραμένει ίδια από το 2019 και απολαμβάνει αμέριστη κυβερνητική εμπιστοσύνη μεταφραζόμενη και σε υψηλότατα μπόνους για τα «γαλάζια» στελέχη της. Αλλωστε, όπως υποστηρίζεται από την πλευρά της διοίκησης, οι ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ έχουν αποδειχθεί μόνο σε 30 πυρκαγιές, ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται 10.000! Αναλυτικότερα:

● Η φωτιά στην Κερατέα ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, έφτασε έως την Ανάβυσσο και το Θυμάρι και συνέχισε να καίει έως και το Σάββατο, οδηγώντας στην εκκένωση 16 οικισμών, τον εγκλωβισμό 385 πολιτών που απομακρύνθηκαν και τον θάνατο ενός ηλικιωμένου.

● Από την πρώτη στιγμή υπήρξαν μαρτυρίες πολιτών για κομμένα καλώδια στύλου ηλεκτροδότησης στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, ενώ το ανακριτικό της Πυροσβεστικής έστρεψε εκεί τις έρευνές του.

● Οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν το Σάββατο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς. Είναι άγνωστο πώς στοιχειοθετήθηκε μια τέτοια κατηγορία από τη στιγμή που εκείνοι φέρεται να πήγαν για έλεγχο και αυτοψία προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου.

● Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε να κρατηθούν οι υπάλληλοι (την επομένη αφέθηκαν ελεύθεροι) ενώ οι διωκτικές αρχές υποτίθεται πως αναζητούσαν ακόμα ένα διευθυντικό στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ ως υπεύθυνο για τη συντήρηση του δικτύου στα Μεσόγεια.

● Πηγές της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ χαρακτήρισαν πρωτοφανή, άδικη και παράλογη τη σύλληψη των δύο υπαλλήλων τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο πόρισμα για τα αίτια της φωτιάς που να επιρρίπτει συγκεκριμένες ευθύνες. Προφανώς, η διοίκηση δεν έχει ακούσει ποτέ για αναίτιες συλλήψεις και προσαγωγές από την Αστυνομία…

● Αλλες πληροφορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν ανέφεραν ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν κατηγορήθηκαν για την πλημμελή συντήρηση του δικτύου, αλλά για αλλοίωση στοιχείων προανακριτικού υλικού αφού βρέθηκαν σε σημείο όπου η Πυροσβεστική έκανε έρευνα για την πρόκληση της πυρκαγιάς (κάτι σαν το μπάζωμα στα Τέμπη). Αν όμως εκεί υπήρχε μία φορά ανάγκη για αποκατάσταση της κυκλοφορίας των τρένων, εδώ ήταν πολλαπλάσια η ανάγκη για επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Ικανοποιημένοι

● Το πιο εντυπωσιακό ήταν το υπερασπιστικό σκεπτικό της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, ότι μέσα στα τελευταία 11 χρόνια έχουν απαγγελθεί 151 ποινικές κατηγορίες σε στελέχη του αλλά καταδικάστηκαν μόνο στις 30 εξ αυτών. Αρα, σε ένα σύνολο 110.000 πυρκαγιών (10.000 ετησίως κατά μέσον όρο), ο ΔΕΔΔΗΕ αποδείχθηκε να έχει ευθύνη μόνο στο 0,027% των περιπτώσεων. Ολα τα παραπάνω, χωρίς πουθενά να υπάρχει κάποια ποιοτική αξιολόγηση και αν αυτές οι 30 περιπτώσεις ήταν μεγάλες πυρκαγιές με νεκρούς ή χιλιάδες στρέμματα καμένα.

● Μια πρόχειρη αναδρομή σε μεγάλα περιστατικά μάς θυμίζει πολλά για την ευθύνη του κακοσυντηρημένου δικτύου ηλεκτρισμού. Η μεγάλη φωτιά στην Κινέτα, που ξέσπασε την ίδια ημέρα με εκείνη στο Μάτι το 2018. Η φωτιά στη Βαρυμπόμπη το 2021, που ήταν όμως κολόνα του ΑΔΜΗΕ. Αλλά και πιο πρόσφατες, όπως στις 29/7/2025 στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου και στο Ανω Σούλι Μαραθώνα στις 18 Ιουνίου φέτος. Επίσης, η μεγάλη περσινή φωτιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα και έφτασε έως το Χαλάνδρι και τα Βριλήσσια.

Απλές, καθημερινές εικόνες έχουν καταντήσει αυτά τα απόκοσμα στιγμιότυπα στην Ελλάδα της Ν.Δ. | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

● Οι ευθύνες του δικτύου ηλεκτροδότησης έχουν αποτυπωθεί και σε επίσημα έγγραφα, όπως αυτό της Πυροσβεστικής προς το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (11/6/2025) από την «Καθημερινή». Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που το συνόδευαν, οι πυρκαγιές που ξεκίνησαν από στύλους ηλεκτρισμού έκαναν στάχτη συνολικά 134.200 στρέμματα δάσους μέσα στο 2024, δηλαδή περισσότερα από όσα κάηκαν λόγω αμέλειας (133.000), κεραυνών (57.000) ή από πρόθεση (38.000 στρέμματα). Από τις 40 «σοβαρές» πυρκαγιές του περασμένου χρόνου, οι 10 οφείλονταν σε βραχυκύκλωμα του δικτύου ηλεκτροδότησης, με χαρακτηριστικότερες εκείνες σε Βαρνάβα, Δίρφυ (Εύβοια), Μεγαλόπολη, Σέριφο, Τζια αλλά και –πάλι– στην Κερατέα. Η κατάσταση παρέμενε ίδια και στην έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου με αναφερόμενες τις φωτιές στη Θήβα (3/6), στα Βίλια (8/6) και αργότερα κοντά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο και στην Ανάβυσσο.

● Καμία βελτίωση δεν φαίνεται λοιπόν για το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, παρά τον πακτωλό των εκατομμυρίων που εξαγγέλλονται για έργα αλλά και τη χρέωση που επιβάλλει η εταιρεία στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλει στους λογαριασμούς τέλη και εισπράττει κάθε χρόνο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Οπως ανέφερε σε ανακοίνωση τον Ιανουάριο του 2024, ζήτησε αύξηση εσόδου και κονδύλι 24,4 εκατομμυρίων για «τις πρόσθετες δαπάνες για τις ζώνες πυροπροστασίας».

Πρόγραμμα 150.000.000

● Ομως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει πάρει χρήματα και από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα αναβάθμισης του δικτύου που περνά από δασικές περιοχές. Το κονδύλι ήταν 40 εκατομμύρια ευρώ, εγκρίθηκε το 2022 και βάσει αυτού σχεδιάστηκε πρόγραμμα συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων. Ομως έως τις 31/12/2023 είχαν απορροφηθεί μόλις 12,3 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα κατευθύνονταν σε έργα έως το τέλος του 2028. Εως το τέλος του 2028, κατευθύνεται και άλλο πρόγραμμα αναβάθμισης 45 εκατομμυρίων σε δασικές περιοχές που εξαγγέλθηκε από τον CEO του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιο Μάνο, αλλά χωρίς να έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση.

● Δεν είναι όμως μόνον αυτά τα χρήματα που διατίθενται χωρίς αποτέλεσμα. Σε εξέλιξη υπάρχει τεράστια εργολαβία συντήρησης του δικτύου που φτάνει σε ύψος το 1,6 δισ. ευρώ και αφορά πλήθος ενεργειών, μεταξύ των οποίων οι κλαδεύσεις δεκάδων χιλιάδων δέντρων που ακουμπούν στα καλώδια. Την ανησυχία του για τη διακοπή εκτέλεσης τέτοιων έργων εξέθεσε σε πρόσφατη ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φρ. Παρασύρης, χωρίς να έχει λάβει απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

● Τελικά, οι μόνοι που βγήκαν να διαμαρτυρηθούν επισήμως για τη σύλληψη ήταν οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ. Η Ενωση Τεχνικών (ΕΤΕ) και η «γαλάζια» της διοίκηση (ΔΑΚΕ) διαμαρτυρήθηκαν για την «ακατανόητη και άδικη προσαγωγή των συναδέλφων», δεν είπαν όμως κουβέντα για την έλλειψη προσωπικού, ενώ απέδωσαν εύσημα στη διοίκηση της εταιρείας που παρενέβη για να αφεθούν οι συνάδελφοι ελεύθεροι.