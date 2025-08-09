Ο Βόλος κινητοποιείται ενάντια σε ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο

Κρουαζιερόπλοιο προερχόμενο από το Ισραήλ έχει προγραμματίσει τον κατάπλου του στο λιμάνι του Βόλου για την Τετάρτη 13 Αυγούστου. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλογικοί φορείς της πόλης, σε κοινές τους ανακοινώσεις υποστηρίζουν ότι το πλοίο θα μεταφέρει και στρατιώτες και καλούν σε συγκέντρωση την ίδια μέρα στις 17.30 στο Άγαλμα στην παραλία δηλώνοντας: «Να σταματήσει τώρα η σφαγή του παλαιστινιακού λαού! Καμιά στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ! καμιά εμπλοκή της χώρας μας στη γενοκτονία! Δεν δεχόμαστε το λιμάνι και η πόλη μας, η περιοχή μας να μετατρέπεται σε σταθμό ξεκούρασης και αναψυχής για όσους στηρίζουν ή συμμετέχουν στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού! Το κρουαζιερόπλοιό τους είναι ανεπιθύμητο»! Το κάλεσμα συνυπογράφουν:

Συνδικάτο Μετάλλου Νομού Μαγνησίας «Μήτσος Παπαρήγας»,

Σύνδεσμος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Βόλου,

Σωματείο Καθαριστριών - Καθαριστών Νομού Μαγνησίας,

Επιτροπή Ειρήνης Βόλου,

Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Νομού Μαγνησίας,

Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Μαγνησίας,

Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΣΑ) Νομού Μαγνησίας και

Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού Μαγνησίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, η νεολαία της πόλης μας να εκφράσουμε μαχητικά την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό. Ταυτόχρονα, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους Ισραηλινούς αγωνιστές που διώκονται στη χώρα τους για την εναντίωσή τους στον πόλεμο.

Οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί "δικαιώματος στην αυτοάμυνα" του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο. Από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν, αξιοποιώντας και την έλευση του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου, να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου.

Προσπαθούν και με αυτόν τον τρόπο να διαμορφώσουν κλίμα ανοχής και συγκάλυψης αυτών των εγκλημάτων απέναντι στον λαό της Παλαιστίνης. Νακαθιερωθεί από τη μια ως "αντισιμιτισμός" κάθε εκδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και από την άλλη να ενεργοποιεί τον λεγόμενο "αντιρατσιστικό" νόμο για την καταστολή τους.

Μεγάλη ευθύνη έχουν και όλες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) που έβαλαν πλάτη για την οικοδόμηση της περίφημης "στρατηγικής συμμαχίας" της Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ, για να βγει κερδισμένη η αστική τάξη και οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα της ενέργειας και της πολεμικής βιομηχανίας και όχι μόνο! Στρατηγική συμμαχία που κανείς από τις δυνάμεις αυτές "δεν αγγίζει" παρά τα "κροκοδείλια δάκρυα" για το ξεκλήρισμα ενός ολόκληρου λαού. Που οδήγησε οι πόλεις μας και τα χωριά μας να γίνονται πεδία βολής και ασκήσεων των μακελάρηδων από κοινού με τις ένοπλες δυνάμεις μας», τονίζουν μεταξύ άλλων τα σωματεία και οι φορείς και καταλήγουν καλώντας «η οργή για το κράτος - δολοφόνο, η αγανάκτηση για την ελληνική κυβέρνηση που στηρίζει το έγκλημα, πρέπει τώρα να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά και αποφασιστικά».