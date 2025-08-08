Άλλη μια πύρινη, εφιαλτική νύχτα σε Αττική, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

Ένας νεκρός, καμένα σπίτια, ανυπολόγιστη καταστροφή • Ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα κατακαίνε ό,τι βρουν μπροστά τους • Μάχη (και) με τους ισχυρούς ανέμους.

Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους στη νότια Αττική, καθώς πολλές περιοχές έχουν παραδοθεί στις φλόγες, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Η φονική πυρκαγιά γιγαντώθηκε γοργά, πήρε μεγάλες διαστάσεις και άρχισε να κινείται προς τα νότια, ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της, φτάνοντας μέχρι το Θυμάρι, την Ανάβυσσο και την Παλαιά Φώκαια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά. Επιπλέον, οι δυνάμεις κατάσβεσης αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο, με τις φλόγες να φτάνει, αργά το βράδυ της Παρασκευής, και στον Χάρακα.

Με τη φωτιά να είναι ακόμα ανεξέλεγκτη (με τη συνδρομή των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών), ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός είναι ένας νεκρός (ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του στο Τογάνι Κερατέας), πολλά καμένα σπίτια και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή.

→ Ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε νεκρός ήταν 76 ετών και –σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία που επικαλείται μαρτυρίες γειτόνων– έμενε μόνος του και δεν είχε επικοινωνία με τους συγγενείς του.

Παράλληλα, δεκάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, έπειτα από τα συνεχή μηνύματα μέσω του 112, που τους καλούσαν να εκκενώσουν τους οικισμούς τους. Πάντως, υπάρχουν και ορισμένοι που επέλεξαν να μείνουν και να προσπαθήσουν με λάστιχα και άλλα μέσα να εμποδίσουν τις φλόγες να απειλήσουν τα σπίτια τους.

→ Μήνυμα 112 έχει σταλεί για την εκκένωση των εξής οικισμών: Συντερίνα, Δημολάκι, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Χάρβαλο, Δροσιά, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Φέριζα, Όλυμπος, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι. Εκκενώθηκε και το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν γίνει 124 απεγκλωβισμοί πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο.

Με τα εναέρια μέσα καθηλωμένα μετά τη δύση του ηλίου, οι (ισχυρές) επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης (264 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρου και 79 οχήματα) επιχειρούν να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα ή τουλάχιστον να τα εμποδίσουν να εξαπλωθούν περαιτέρω μέσα στη νύχτα. Στόχος είναι, με το πρώτο φως του ηλίου, να δοθεί η μεγάλη μάχη για να τεθούν υπό έλεγχο τα μέτωπα.

Την ίδια στιγμή έντονη είναι η οργή κατοίκων της περιοχής, που καταγγέλλουν πως τους άφησαν «να καούν», ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά ξεκίνησε από πυλώνα της ΔΕΗ.

«Μας άφησαν να καούμε. Σβήνουν τα αποκαΐδια...» https://t.co/cXSUovvS0T — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 8, 2025

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που ξεσπάει φωτιά στην Αττική, με τις φλόγες να αγγίζουν σπίτια και να οδηγούν τους κατοίκους μακριά από τα οικίες τους.

► Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας, κοντά σε οικισμούς, στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Νωρίς το βράδυ στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής (Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι, Ηράκλεια) να απομακρυνθούν προς Πύργο, ενώ αργότερα ανάλογο μήνυμα στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα. Οι δυνάμεις κατάσβεσης έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

► Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Μέσω του 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους του οικισμού να απομακρυνθούν προς το Αγρίνιο. Επί τόπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

► Καλύτερη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, στην περιοχή Καραβάδου Κεφαλονιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Οι ισχυροί άνεμοι που δυσχέραιναν το έργο των πυροσβεστών και έφθασαν τα 8 μποφόρ στη περιοχή, έχουν πλέον κοπάσει. Η φωτιά έφθασε μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια του χωριού απειλώντας άμεσα περιουσίες και το ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα. Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, αποτρέποντας τα χειρότερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και δεκάδες εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Το μεσημέρι έφτασαν στην Κεφαλονιά ενισχύσεις με 22 πυροσβέστες, 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ.