Οργή κατοίκων στην Κερατέα - Ισχυρές ενδείξεις για έναρξη της φωτιάς από πυλώνα της ΔΕΗ

Οι κάτοικοι της Κερατέας εκφράζουν την οργή τους για το γεγονός ότι η πυροσβεστική έχει αφήσει τους πολίτες στη τύχη τους να παλεύουν με τα πύρινα μέτωπα που καίνε από το μεσημέρι της Παρασκευής. Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από έναν πυλώνα της ΔΕΗ.

Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι στην Κερατέα από την καταστροφική φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι της Παρασκευής, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό και αρκετά καμένα σπίτια, με τις συνθήκες να γίνονται χειρότερες όσο περνά η ώρα και νυχτώνει.

«Αλήτες. Τρεις ώρες έβλεπαν τη φωτιά που ερχόταν και δεν την έκοψαν, την άφησαν και μπήκε στον οικισμό και κάηκαν τα σπίτια μας. Δεν ήρθε τίποτα μέχρι που ήρθε να κάψει τον οικισμό» κατήγγειλε κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο Open.

«Μας άφησαν να καούμε. Σβήνουν τα αποκαΐδια. Δεν έχουμε πού να πάμε. Θα γυρίσουμε σπίτια μας όπως και να είναι» συμπλήρωσε οργισμένος.

«Τρεις ώρες δεν έχει πυροσβεστικό όχημα. Είναι περισσότεροι οι αστυνομικοί από τους πυροσβέστες Το κράτος πού είναι; Μου λένε να φύγω, να πάω πού;» περιέγραψε άλλος κάτοικος.

Κάτοικος μιλώντας επίσης στο Open, είπε ότι είναι η 5η φορά που καίγεται η περιοχή και συνολικά δεν έχει γίνει τίποτα προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι της περιοχής. Ενώ εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την βοήθεια και τη δράση των εθελοντών, καθώς όπως είπε αν δεν ήταν και εκείνοι «θα είχαν καεί όλοι».

Ο κάτοικος αυτός καταγγέλλει ότι έχει ζητήσει από το τοπικό δασαρχείο να καθαρίσει τη περιοχή, ωστόσο δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια από το Δασαρχείο Λαυρίου στο οποίο υπάγεται η περιοχή. Όπως δηλώνει, οι κάτοικοι (την ώρα της απευθείας σύνδεσης) περίμεναν μία ώρα ένα αεροπλάνο ή ελικόπτερο για να κάνουν μια ρίψη νερού προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά, όμως δεν ήρθε. Χάρη στην αυταπάρνηση των πολιτών περιορίστηκαν οι ζημιές, με μόνο ένα σπίτι να παραδίδεται στις φλόγες.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Κερατέα, ξεκίνησε μέσω ενός βραχυκυκλώματος σε πυλώνα της ΔΕΗ. Οι ενδείξεις αυτές αυξάνονται από την ύπαρξη σχετικού βίντεο από την περιοχή, το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Παράλληλα, κάτοικοι καταθέτουν στις αρχές σχετικά με την έναρξη της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, η πυρκαγιά στη Κερατέα αντιμετωπίζεται από τους πυροσβέστες με τη συνδρομή και άλλων χωρών, όπως από τη Τσεχία οι οποίοι αντιμετώπιζαν το μέτωπο στη περιοχή της Σάκκα, αλλά και από εθελοντές οι οποίοι δίνουν τεράστια μάχη να περιοριστεί το μέτωπο. Οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν καθώς στη περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, με το Meteo να προβλέπει ύφεση των ανέμων, ωστόσο δεν αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο τους.

Οι εικόνες από τα μέτωπα που ξέσπασαν στη περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι συγκλονιστικές.