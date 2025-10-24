Ξεχειλίζει η οργή μετά το ξύλο και τα χημικά των ΜΑΤ: Νέα συγκέντρωση έξω από την Πρωτοβάθμια

Απαντάμε στην κυβερνητική βία και την πολιτική αποδόμησης του δημόσιου σχολείου: Νέα συγκέντρωση στην Α΄ ΔΙΠΕ Αθήνας, Παρασκευή 24/10, 14:00, με στάση εργασίας

Καταγγέλλουμε τη βάρβαρη επίθεση των δυνάμεων καταστολής στη συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών, το μεσημέρι της Πέμπτης 23/10, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά, προπηλακισμοί, ρόπαλα στα κεφάλια συναδέλφων, δακρυγόνα εκεί που ύψωναν τις φωνούλες τους μικρά παιδιά. Σπρωξιές και χτυπήματα στις μανάδες και τους πατεράδες που μάχονται για το δημόσιο σχολείο.

Καταγγέλλουμε τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης για τις προσωπικές της ευθύνες. Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση για την πολιτική επιλογή της. Αντί να καλύψει τα κενά, επιβάλει 13 συμπτύξεις και χτυπάει εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.

Το αποκορύφωμα του κυβερνητικού αυταρχισμού ήρθε την Πέμπτη 23 Οκτώβρη, όταν μια μαζικότατη συγκέντρωση εκπαιδευτικών και γονιών μαζί με τα παιδιά τους, δέχθηκε πρωτοφανή επίθεση καταστολής από μονάδες ΜΑΤ και …ΟΠΚΕ, με χημικά και ξύλο κυριολεκτικά στο ψαχνό, έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας. Δεν δίστασαν να ρίξουν χημικά σε μικρά παιδιά. Το αποτέλεσμα, παιδιά μετακομίστηκαν από τους γονείς τους στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας και μάλιστα ένα από αυτά παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για παραπέρα εξετάσεις και παρακολούθηση.

Εδώ φτάσαμε λοιπόν. Η κυβέρνηση έχει φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζει γονείς, εκπαιδευτικούς και ανήλικα παιδιά με άγρια καταστολή. Είναι οι ίδιοι που νομοθετούν και μας λένε ότι δε μπορούμε να διαδηλώνουμε στο Σύνταγμα. Οι ίδιοι χτύπησαν τους γιατρούς έξω από το νοσοκομείο τους στο Αττικό, οι ίδιοι χτύπησαν τους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής μέσα στη σχολή τους, οι ίδιοι χτύπησαν και τους εκπαιδευτικούς και γονείς έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσής τους! Τελικά που έχουμε το δικαίωμα να διαδηλώσουμε σύμφωνα με την κυβέρνηση;

Αντί να ενισχύσει το εκπαιδευτικό προσωπικό, το Υπουργείο επιλέγει συγχωνεύσεις τμημάτων, υπερωρίες και τάξεις με 25 παιδιά.

Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ, τις ΕΛΜΕ, τους γονεϊκούς φορείς, τους μαζικούς φορείς, τις δημοτικές αρχές, σε κοινό αγώνα και συστράτευση:

– Καμία σύμπτυξη τμήματος

– Άμεσα να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών/τριών

– Ο αυταρχισμός της Διοίκησης και της κυβέρνησης δε θα περάσει

– Να μην τολμήσουν τα ΜΑΤ να εμφανιστούν στην επόμενη κινητοποίηση μας στη Διεύθυνση

Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων κηρύσσουμε μία έως τέσσερις ώρες στάση εργασίας (13:15 έως 17:15).

Με το παρόν ενημερώνεται για τη στάση εργασίας και η Α΄ ΔΙΠΕ Αθήνας.