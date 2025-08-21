Κλείνουν 38 σχολεία στην Ήπειρο ελλείψει μαθητών

Με το κλείσιμο 38 συνολικά σχολείων θα ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά (2025-2026) στην Ήπειρο μετά από απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, λόγω έλλειψης μαθητών. Το παραπάνω δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης στην επαρχία και θέτει το ζήτημα πολιτικών πρωτοβουλιών που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα των παιδιών στην Παιδεία στον τόπο τους.
Ειδικότερα, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των νομών αποφασίστηκε το «λουκέτο», καθώς κάποια από τα 38 σχολεία (25 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά) δεν συμπληρώνουν τον επαρκή αριθμό μαθητών, ενώ άλλα δεν έχουν καθόλου μαθητές για τη νέα χρονιά.
Η περίπτωση του «λουκέτου» αφορά και τους τέσσερις νομούς της Ηπείρου.
Δηλώσεις Όλγας Γεροβασίλη - «Πολιτική εγκατάλειψη της Ηπείρου και των Ηπειρωτών από τη ΝΔ»
Η Όλγα Γεροβασίλη, Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-Σ, δηλώνει πως η αναστολή λειτουργίας των 38 σχολείων είναι «ατράνταχτο τεκμήριο της διαχρονικής αδιαφορίας της (διακυβέρνησης) και της ερήμωσης που επιφέρει».
Αναλυτικά η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη:
Δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, για το κλείσιμο 13 δημοτικών σχολείων και 25 νηπιαγωγείων στην Ήπειρο
Οι συνέπειες της πολιτικής εγκατάλειψης της Ηπείρου και των Ηπειρωτών από τη ΝΔ σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης είναι κάτι παραπάνω από προφανείς. Ένα ακόμη ατράνταχτο τεκμήριο της διαχρονικής αδιαφορίας της και της ερήμωσης που επιφέρει είναι η αναστολή της λειτουργίας 13 δημοτικών σχολείων και 25 νηπιαγωγείων.
Το μέλλον των Ηπειρωτών διαγράφεται ολοένα και πιο δυσοίωνο. Σχολεία και νοσοκομεία κλείνουν, χωριά ερημώνουν, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον αφήνονται στην τύχη τους από μια κυνική κυβέρνηση με άλλες προτεραιότητες. Όσο υφίσταται το μοντέλο ανάπτυξης τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και Ταμείου Ανάκαμψης Συγκεκριμένων Συμφερόντων, τόσο θα στερούμαστε κάθε ρεαλιστικής προοπτικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Απέναντι στην πολιτική του “πάμε κι όπου βγει” και των “Φραπέδων”, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για την Ήπειρο και τη Χώρα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας