Κλείνουν 38 σχολεία στην Ήπειρο ελλείψει μαθητών

Με το κλείσιμο 38 συνολικά σχολείων θα ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά (2025-2026) στην Ήπειρο μετά από απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, λόγω έλλειψης μαθητών. Το παραπάνω δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης στην επαρχία και θέτει το ζήτημα πολιτικών πρωτοβουλιών που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα των παιδιών στην Παιδεία στον τόπο τους.

Ειδικότερα, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των νομών αποφασίστηκε το «λουκέτο», καθώς κάποια από τα 38 σχολεία (25 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά) δεν συμπληρώνουν τον επαρκή αριθμό μαθητών, ενώ άλλα δεν έχουν καθόλου μαθητές για τη νέα χρονιά.

Η περίπτωση του «λουκέτου» αφορά και τους τέσσερις νομούς της Ηπείρου.

Δηλώσεις Όλγας Γεροβασίλη - «Πολιτική εγκατάλειψη της Ηπείρου και των Ηπειρωτών από τη ΝΔ»

Η Όλγα Γεροβασίλη, Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-Σ, δηλώνει πως η αναστολή λειτουργίας των 38 σχολείων είναι «ατράνταχτο τεκμήριο της διαχρονικής αδιαφορίας της (διακυβέρνησης) και της ερήμωσης που επιφέρει».