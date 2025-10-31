Χαιρετούσε ναζιστικά από... ρομαντισμό

Συνεχίστηκε την Παρασκευή στο Εφετείο Αθηνών η δευτεροβάθμια δίκη της Χρυσής Αυγής με την απολογία του Χρήστου Παππά, ενός από τα υψηλότερα σε ιεραρχία στελέχη της ναζιστικής οργάνωσης, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 13 χρόνια κάθειρξης και έχει εγκριθεί το αίτημα παοφυλάκισής του. Ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής υποστήριξε πως υπέστη πολιτική στοχοποίηση και αδικία. «Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί είμαι κατηγορούμενος. Δεν υπάρχει πουθενά στη δικογραφία κάποια πράξη ή προτροπή μου σε παράνομη ενέργεια. Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του τη θεσμική μου δράση ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και οδηγήθηκε σε μία απόφαση που με αδικεί κατάφωρα», δήλωσε.

«Ο λόγος μου ήταν οξύς, αλλά ποτέ βίαιος. Στη Βουλή δεν μου έγινε ποτέ καμία σύσταση, κανένα πειθαρχικό μέτρο. Μήπως το δικαστήριο επηρεάστηκε από τα ΜΜΕ και τους πολιτικούς μας αντιπάλους; Μήπως υποχώρησε σε πιέσεις εκτός δικαστηρίου;», συνέχισε, ισχυριζόμενος πως ο πολιτικός του λόγος παρερμηνεύτηκε. Μιλώντας για την ιδιότητά του ως υπαρχηγού, υποστήριξε πως πρόκειται για «δημοσιογραφικό επινόημα που διαδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης: Ο τίτλος αυτός είναι μύθος. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιος ρόλος. Ούτε εγώ τον διεκδίκησα, ούτε υπήρξε στην οργάνωση θεσμοθετημένη ιεραρχία τέτοιου τύπου».

Όσον αφορά τη σχέση του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο ισχυρίστηκε:«Δεν ήμουν του στενού του κύκλου. Άλλοι βρίσκονταν καθημερινά στο σπίτι του και δεν κάθονται στο εδώλιο, μόνο και μόνο επειδή δεν ήταν γνωστά πρόσωπα». Αναφορικά με τις φωτογραφίες του με σύμβολα φασισμού και ναζισμού, υποστήριξε πως πρόκειται για «παλιό, ιδιωτικό υλικό, από την εποχή που ήταν 20 ετών».

«Πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά. Δεν τις ανήρτησα ποτέ στα κοινωνικά δίκτυα. Αν είναι να κατηγορηθώ για φωτογραφίες της νιότης μου, τότε κάτι δεν πάει καλά με τη λογική. Κάποιοι θα σκίσουν τα πτυχία της νομικής τους», προσέθεσε. Ανέφερε πως σήμερα είναι 62 ετών και πως «ήταν πιο ρομαντικός το 1989». Υποστήριξε πως τα αρχεία αυτά ανασύρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης με σκοπό να δημιουργηθούν εντυπώσεις και πως «δεν βρέθηκε τίποτα που να τον επιβαρύνει». Όταν ρωτήθηκε για φωτογραφία όπου απεικονίζεται να αποδίδει χαιρετισμό μπροστά στον τάφο του Μουσολίνι το συνομολόγησε, και ισχυρίστηκε πως «η πράξη δεν είχε πολιτική ούτε ιδεολογική σημασία» και πως πόζαρε για χάρη του... φίλου του που τον φιλοξενούσε στην Ιταλία.

Τέλος είπε πως υφίσταται «δικαστική πλάνη» που του στέρησε χρόνια από τη ζωή του: «Όλα αυτά είναι ένα κακόγουστο αστείο που με έστειλε στη φυλακή. Την ημέρα της πρωτόδικης απόφασης, χιλιάδες άνθρωποι φώναζαν απ' έξω για καταδίκη. Οι δικαστές δεν επηρεάζονται; Άνθρωποι είναι, όχι Θεοί».