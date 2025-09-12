«Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα»: Οργή Μάγδας Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Η απόφαση αποφυλάκισης για τον πρωτόδικα καταδικασμένο σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών Νίκο Μιχαλολιάκο προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, λίγες ημέρες πριν τη «μαύρη επέτειο» δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Η «αντιφασιστική μάνα του κινήματος», Μάγδα Φύσσα, αντέδρασε λίγα λεπτά μετά τη γνωστοποίηση της είδησης, σχολιάζοντας εν συντομία το αίσθημα αδικίας που έχει κυριεύσει την ελληνική κοινωνία για τα «πολλά μέτρα και σταθμά» στη λήψη των δικαστικών αποφάσεων.

«Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Είμαι πάρα πολύ οργισμένη», είπε στον ΣΚΑΙ.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του καλλιτέχνη, αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, διοργανώνεται αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου (Π. Φύσσα 60, Κερατσίνι) και θα ακολουθήσει πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής, το συμβούλιο πλημμελειοδικών Λαμίας έκανε δεκτό το νέο αίτημα για αποφυλάκιση του αρχηγού της νεοναζιστικής οργάνωσης, ο οποίος επικαλείται λόγους υγείας. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του κατ' οίκον, ενώ του έχει επιβληθεί και ο περιοριστικός όρος να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα για τα επόμενα τρία χρόνια.