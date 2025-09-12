Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκος Μιχαλολιάκος 

Εκτός φυλακής βρίσκεται, πλέον, ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκος Μιχαλολιάκος.
Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής, το συμβούλιο πλημμελειοδικών Λαμίας έκανε δεκτό το νέο αίτημα για αποφυλάκισή του, με τον ηγέτη της νεοναζιστικής οργάνωσης να επικαλείται λόγους υγείας.
Ο Νίκος Μιχαλολιάκος θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του κατ΄ οίκον, ενώ του έχει επιβληθεί και ο περιοριστικός όρος να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα για τα επόμενα τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή έρχεται έναν χρόνο μετά την αναίρεση του πρώτου βουλεύματος, καθώς τον Ιούνιο του 2024 το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας είχε ακυρώσει την υπό όρους αποφυλάκιση του ιδρυτή και αρχηγού της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.
