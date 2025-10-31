Αποκατάσταση... δημοκρατίας με (Α)γνωστες προεκτάσεις!

Γενναία απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που δικαιώνει τον εκπαιδευτικό Ηλία Σμήλιο, ο οποίος τιμωρήθηκε ως «οργανωτής» της πορείας του Πολυτεχνείου εν μέσω Covid το 2020, ρίχνει διοικητικό «χαστούκι» στην ΕΛ.ΑΣ., επιβάλλοντάς της... πρόστιμο και προειδοποιεί την κυβέρνηση για την αντισυνταγματική τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη

H δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα! Πέντε χρόνια μετά την απαγόρευση της πορείας του Πολυτεχνείου εν μέσω πανδημίας, η Δικαιοσύνη όχι μόνο αποκαθιστά τον Θεσσαλονικιό εκπαιδευτικό Ηλία Σμήλιο, που τιμωρήθηκε ως «οργανωτής» της πορείας του Πολυτεχνείου εν μέσω Covid το 2020, αλλά ρίχνει και διοικητικό «χαστούκι» στην ΕΛ.ΑΣ. επιβάλλοντάς της... πρόστιμο. Την ίδια ώρα, η γενναία ομολογουμένως απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου αποτελεί ηχηρή προειδοποίηση στην κυβέρνηση για την αντισυνταγματική τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη!

Στον Ηλία Σμήλιο, γνωστό πρόσωπο των κοινωνικών κινημάτων αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ, διότι θεωρήθηκε από τους αστυνομικούς, χωρίς καμία ένδειξη προς τούτο, «οργανωτής» της πορείας του Πολυτεχνείου το 2020, όταν είχε απαγορευτεί δήθεν για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας! Μάλιστα, τότε είχε συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. μαζί με άλλους πέντε πολίτες και είχαν παραπεμφθεί σε δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, από το οποίο όμως οι άνθρωποι αθωώθηκαν, προς μεγάλη απογοήτευση ορισμένων...

Χθες, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή του Ηλία Σμήλιου που υποστήριξε νομικά ο διδάκτωρ Νομικής του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Κουρουνδής, βασιζόμενο και στην αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου που είχε προηγηθεί.

Κωλυσιεργούσαν

Η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι συνιστά, εκτός των άλλων, ένα σημαντικό ερμηνευτικό προηγούμενο του ν. 4703/2020 (για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις), το οποίο μειώνει τη δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να χρίζει αυθαίρετα ανθρώπους ως «οργανωτές» συναθροίσεων και να τους επιβαρύνει με αντίστοιχες ευθύνες, ποινικές και διοικητικές. Επίσης, το ίδιο δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του ενάγοντος Ηλία Σμήλιου και επέβαλε στο Δημόσιο χρηματική ποινή 150 ευρώ διότι, παρά την αναβολή συζήτησης της υπόθεσης λόγω έλλειψης του διοικητικού φακέλου, δεν παρείχε κάποια εξήγηση για αυτή του την παράλειψη στην έκθεση απόψεων που όφειλε να υποβάλει. Με άλλα λόγια, το Δημόσιο κωλυσιεργούσε στην πρόσκληση του δικαστηρίου, καθυστερώντας την εκδίκαση της υπόθεσης!

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, πέντε χρόνια μετά, μπορούμε ξεκάθαρα πλέον να αξιολογήσουμε τα γεγονότα εκείνης της περιόδου και να πούμε ότι οι διαδηλωτές είχαν δίκιο όταν στοχοποιούσαν την κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας. Και, βέβαια, να θυμηθούμε ότι την ίδια περίοδο η κυβέρνηση, ενώ μιλούσε στο όνομα της καταπολέμησης της Covid-19, περιέκοπτε τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία κατά 500 εκατομμύρια ευρώ...

Αυταρχισμός

Από την άλλη πλευρά, ο αυταρχισμός της κυβέρνησης έχει φτάσει σήμερα στο σημείο να απαγορεύει αντισυνταγματικά τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις σε συγκεκριμένο χώρο (τον περίβολο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μπροστά στη Βουλή) επ’ αόριστον.

Το δίδαγμα της χθεσινής δικαστικής απόφασης για την πορεία του Πολυτεχνείου το 2020 έχει όμως και άλλες προεκτάσεις: Λέει καθαρά πως οι δημοκρατικές ελευθερίες υπάρχουν για να ασκούνται, ιδίως όταν αμφισβητούνται ή σε περιόδους κρίσης. Κι ακόμα περισσότερο, όταν αυτό δεν αρέσει στην εκάστοτε εξουσία. «Η σημασία της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερη, γιατί κλείνει ένας κύκλος ποινικών και διοικητικών αποφάσεων που αφορούν την πορεία του Πολυτεχνείου το 2020. Συνιστά, δε, επιτυχία του κινήματος συμπαράστασης και δείχνει πως όταν απειλούνται οι δημοκρατικές ελευθερίες, ο τρόπος αντίδρασης δεν είναι να σωπάσουμε ή να πούμε ότι διαφωνούμε, αλλά να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, έστω και με κόστος, αλλά στο τέλος θα δικαιωθούμε. Αυτό είναι πολύ επίκαιρο σήμερα, γιατί είδαμε την περασμένη εβδομάδα να ψηφίζεται στη Βουλή μια αντισυνταγματική τροπολογία για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, η οποία αποτελεί πλήγμα στις δημοκρατικές ελευθερίες και πρέπει να αμφισβητηθεί έμπρακτα», εξήγησε στην «Εφ.Συν.» ο κ. Κουρουνδής.

«Να τους ανατρέψουμε»

Ακαμπτος, παρά τις συστηματικές διώξεις, ο εκπαιδευτικός Ηλίας Σμήλιος, που έχει κατηγορηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. άπειρες φορές λόγω της κινηματικής δράσης του, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει απέναντι σε κάθε άδικη και αντιλαϊκή πολιτική.

«Μετά την πανηγυρική μας αθώωση στα ποινικά δικαστήρια, τώρα καταπίπτει ολοσχερώς η προσπάθεια του κράτους και των δυνάμεων καταστολής να χτυπήσουν κάθε αντίσταση του λαού, με όποια μορφή έπαιρνε αυτή η αντιλαϊκή πολιτική στα χρόνια της καραντίνας. Με την απόφαση αυτή και την οριστική δικαίωσή μας, δικαιώνεται ταυτόχρονα και η αντίσταση εκείνων που τη μέρα του Πολυτεχνείου βγήκαν στους δρόμους να βροντοφωνάξουν ότι συνεχίζουμε τον αγώνα των ηρωικών αγωνιστών του για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί ώς την ανατροπή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, γιατί για να αναπνεύσουμε πρέπει να τους ανατρέψουμε».