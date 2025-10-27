Στη φυλακή ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος ΟΠΕΚΕΠΕ

Παραδέχτηκε την εμπλοκή του ο 38χρονος φερόμενος ως «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης • Δέκα από τους 37 κατηγορούμενους έχουν προφυλακιστεί • Σήμερα ολοκληρώνονται οι απολογίες όλων.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος φερόμενος ως «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης από τα Γιαννιτσά που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον δέκατο από τους 37 κατηγορούμενους που κρίνονται προφυλακιστέοι, καθώς χθες προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 38χρονος φερόμενος ως «υπαρχηγός» και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη. Κατά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Επίσης, χθες προφυλακίστηκαν δύο αδέρφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Νωρίτερα, είχαν προφυλακιστεί ακόμα δύο αδέρφια που φαίνεται να ήταν βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) τέθηκε με απόφαση των δικαστικών αρχών, μετά την απολογία της, η κατηγορουμένη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που τυγχάνει και πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων. Ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει»

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», φέρεται να δήλωσε στους Εισαγγελείς ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά.

→ Σύμφωνα με τους εισαγγελείς στην αρχηγική ομάδα της οργάνωσης ήταν ο 38χρονος, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, ο πατέρας και η σύζυγός του καθώς και ο 38χρονος υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη.

Ο πατέρας του 38χρονου φερόμενου ως «αρχηγού» αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, εφόσον το επιτρέπει η υγεία του, καθώς δήλωσε αδιαθεσία και απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο.