Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
OPEKEPE_1020
EUROKINISSI

Σε κατ' οίκον περιορισμό μία κατηγορουμένη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Το κατηγορητήριο της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων • Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή • Μέχρις ώρας έχει αποφασιστεί η προσωρινή κράτηση άλλων 9 κατηγορούμενων

Σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) τέθηκε με απόφαση των δικαστικών αρχών, μετά την απολογία της, η κατηγορουμένη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που τυγχάνει και πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων. Ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της.

«Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα» απάντησε στις κατηγορίες η κατηγορουμένη. «Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου» είπε στον δικαστικό λειτουργό.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του, κατά τη δικογραφία, αρχηγού της εγκληματικής ομάδας η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια ενώ η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων θα οδηγηθεί για απολογίες αύριο. Ανακριτής και Εισαγγελέας μέχρις ώρας έχουν αποφασίσει την προσωρινή κράτηση 9 κατηγορούμενων.

Σε κατ' οίκον περιορισμό μία κατηγορουμένη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

