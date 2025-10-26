Προφυλακιστέος 38χρονος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εννιά οι προφυλακίσεις μέχρι τώρα

Εννέα είναι πλέον οι κατηγορούμενοι που υποβάλλονται σε προσωρινή κράτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ . Πριν από λίγο ένας ακόμη κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Πρόκειται για έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, στον οποίο αποδίδεται ρόλος υπαρχηγού της οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ότι η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.
Επόμενοι αναμένεται να απολογηθούν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του.
Ένα ακόμα πρόσωπο το οποίο κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
