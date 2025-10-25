Μετά τον «εχθρό φοιτητή» ο εχθρός λαός;

Πάνω από 470 υπογραφές καθηγητών του ΕΜΠ, ομότιμων και νυν, αποφοίτων του ιστορικού ιδρύματος και εμβληματικών μελών του αντιδικτατορικού αγώνα έχουν συγκεντρωθεί στο ψήφισμα καταδίκης της μεταμεσονύχτιας εισβολής των ΜΑΤ στις 14 Οκτωβρίου στο ιστορικό ίδρυμα, που οδήγησε στις συλλήψεις 15 φοιτητών και φοιτητριών. Τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, δικάζονται με βάση τον νέο νόμο 5224/2025 για τα ΑΕΙ και απειλούνται ακόμα και με διαγραφή (!) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο γιατί έκαναν το μέγα αδίκημα να περιφρουρήσουν τη συμβολική κατάληψη που είχε αποφασιστεί μετά από μαζική συνέλευση και μάλιστα σε ημέρα γενικής απεργίας.

Η EFSYN δημοσιεύει σήμερα το ψήφισμα, το οποίο στηρίζουν 281 απόφοιτοι του ΕΜΠ και άλλοι 190 συνυπογράφοντες.

Το ψήφισμα

Οι ακόλουθοι απόφοιτοι του ΕΜΠ, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τη μεταμεσονύκτια επιδρομή των ΜΑΤ, στο υπό κατάληψη κτήριο της Αρχιτεκτονικής, καθώς και για τις συλλήψεις και τη δικαστική δίωξη φοιτητών και φοιτητριών.

Πολλοί από εμάς ζήσαμε από πρώτο χέρι, μιαν άλλη βίαιη εισβολή, επίσης μεταμεσονύκτια: στις 17 Νοέμβρη του 1973. Η πρόσφατη κατάληψη ήταν δημοκρατικά αποφασισμένη, απόλυτα ειρηνική και καθορισμένης τριήμερης διάρκειας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τον πρύτανη του ΕΜΠ, που όχι μόνο ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας (όπως έχει κάνει και στο παρελθόν), αλλά κάλεσε σε απολογία και τον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών, επειδή απλώς ενημέρωσε τη Σχολή του για την απόφαση του οικείου φοιτητικού συλλόγου για κατάληψη, αντί να καταδώσει, βάσει του πρόσφατου νόμου, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του, για να την αποτρέψει.

Στις μαύρες μέρες της δικτατορίας, η Σύγκλητος του ΕΜΠ παραιτήθηκε σύσσωμη, αρνούμενη να επιτρέψει την είσοδο της Αστυνομίας στον χώρο, ενώ πολλοί καθηγητές του ιδρύματος στάθηκαν με γενναιότητα στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών τους. Ο σημερινός πρύτανης, υπέρμαχος του χαφιεδισμού, αποδεικνύεται ξένος προς την υψηλή εκπαιδευτική του αποστολή, περιφρονεί και εξευτελίζει τη δημοκρατική παράδοση του Πολυτεχνείου. Ζητάμε την άμεση παραίτησή του!

Τα όσα εξωφρενικά συμβαίνουν δεν αποτελούν μεμονωμένα κρούσματα αυθαιρεσίας. Εντάσσονται σε ένα εν εξελίξει και κυβερνητικής έμπνευσης κύμα αυταρχισμού (με τραμπική οσμή) και έχουν στόχο την καλλιέργεια κλίματος φόβου και υποταγής, σε όλο το φάσμα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Πρόκειται για αντιδημοκρατική εκτροπή, η οποία, αν δεν υπάρξει αντίδραση, μπορεί να αποδειχτεί προάγγελος σκοτεινών ημερών, όταν τον «εχθρό φοιτητή» θα διαδεχτούν ο εχθρός δάσκαλος, ο εχθρός γιατρός, ο εχθρός γονιός, ο εχθρός λαός.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΜΠ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ στις 24/10/2025



Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ



Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Όσοι και όσες επιθυμούν, μπορούν να προσυπογράψουν το κείμενο ΕΔΩ.