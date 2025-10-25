Μετά τον «εχθρό φοιτητή» ο εχθρός λαός;

Πάνω από 470 υπογραφές καθηγητών του ΕΜΠ, ομότιμων και νυν, αποφοίτων του ιστορικού ιδρύματος και εμβληματικών μελών του αντιδικτατορικού αγώνα έχουν συγκεντρωθεί στο ψήφισμα καταδίκης της μεταμεσονύχτιας εισβολής των ΜΑΤ στις 14 Οκτωβρίου στο ιστορικό ίδρυμα, που οδήγησε στις συλλήψεις 15 φοιτητών και φοιτητριών. Τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, δικάζονται με βάση τον νέο νόμο 5224/2025 για τα ΑΕΙ και απειλούνται ακόμα και με διαγραφή (!) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο γιατί έκαναν το μέγα αδίκημα να περιφρουρήσουν τη συμβολική κατάληψη που είχε αποφασιστεί μετά από μαζική συνέλευση και μάλιστα σε ημέρα γενικής απεργίας.
Η EFSYN δημοσιεύει σήμερα το ψήφισμα, το οποίο στηρίζουν 281 απόφοιτοι του ΕΜΠ και άλλοι 190 συνυπογράφοντες.
Το ψήφισμα
Οι ακόλουθοι απόφοιτοι του ΕΜΠ, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τη μεταμεσονύκτια επιδρομή των ΜΑΤ, στο υπό κατάληψη κτήριο της Αρχιτεκτονικής, καθώς και για τις συλλήψεις και τη δικαστική δίωξη φοιτητών και φοιτητριών.
Πολλοί από εμάς ζήσαμε από πρώτο χέρι, μιαν άλλη βίαιη εισβολή, επίσης μεταμεσονύκτια: στις 17 Νοέμβρη του 1973. Η πρόσφατη κατάληψη ήταν δημοκρατικά αποφασισμένη, απόλυτα ειρηνική και καθορισμένης τριήμερης διάρκειας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τον πρύτανη του ΕΜΠ, που όχι μόνο ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας (όπως έχει κάνει και στο παρελθόν), αλλά κάλεσε σε απολογία και τον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών, επειδή απλώς ενημέρωσε τη Σχολή του για την απόφαση του οικείου φοιτητικού συλλόγου για κατάληψη, αντί να καταδώσει, βάσει του πρόσφατου νόμου, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του, για να την αποτρέψει.
Στις μαύρες μέρες της δικτατορίας, η Σύγκλητος του ΕΜΠ παραιτήθηκε σύσσωμη, αρνούμενη να επιτρέψει την είσοδο της Αστυνομίας στον χώρο, ενώ πολλοί καθηγητές του ιδρύματος στάθηκαν με γενναιότητα στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών τους. Ο σημερινός πρύτανης, υπέρμαχος του χαφιεδισμού, αποδεικνύεται ξένος προς την υψηλή εκπαιδευτική του αποστολή, περιφρονεί και εξευτελίζει τη δημοκρατική παράδοση του Πολυτεχνείου. Ζητάμε την άμεση παραίτησή του!
Τα όσα εξωφρενικά συμβαίνουν δεν αποτελούν μεμονωμένα κρούσματα αυθαιρεσίας. Εντάσσονται σε ένα εν εξελίξει και κυβερνητικής έμπνευσης κύμα αυταρχισμού (με τραμπική οσμή) και έχουν στόχο την καλλιέργεια κλίματος φόβου και υποταγής, σε όλο το φάσμα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Πρόκειται για αντιδημοκρατική εκτροπή, η οποία, αν δεν υπάρξει αντίδραση, μπορεί να αποδειχτεί προάγγελος σκοτεινών ημερών, όταν τον «εχθρό φοιτητή» θα διαδεχτούν ο εχθρός δάσκαλος, ο εχθρός γιατρός, ο εχθρός γονιός, ο εχθρός λαός.
1 Αγγελοπούλου Δήμητρα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
2 Αγρίου Σταυρούλα ΕΜΠ
3 Αλαβάνος Γιάννης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
4 Αφουξενίδης Στάθης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
5 Βαϊδάνης Μιχάλης Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
6 Βαΐου Ντίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ
7 Βακαλόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
8 Βαλάτσος Φώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
9 Βαλλιάνος Χρήστος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
10 Βαλωμένου Γεωργία Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εκπαιδευτικός, ΕΜΠ
11 Βαμβουρέλλης Θεόφραστος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
12 Βαρδάκη Μέλπω Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
13 Βαρελίδου Ελισάβετ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
14 Βασιλάκος Γιώργος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
15 Βασιλείου Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
16 Βαταβάλη Φερενίκη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
17 Βαφειάδου Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Α/ΤΕΕ , Δημοτική Σύμβουλος Περιστερίου
18 Βεκύρη Νικολέττα Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
19 Βενέρης Βασίλης ΕΜΠ
20 Βερνάρδου Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
21 Βιγλιάρης Παντελής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
22 Βικελής Ανδρέας ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
23 Βιριράκης Λευτέρης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
24 Βλαχάκη Μετάξια Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
25 Βλαχάκης Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Α΄ Αντιπρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
26 Βλάχος Δημήτρης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
27 Βουρεκάς Κώστας Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
28 Βρούτση Ιωάννα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
29 Γαλανάκης Οδυσσέας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
30 Γαλάτη Αγγελική ΕΜΠ
31 Γαλιώτος Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
32 Γεωργάκη Μαρία Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
33 Γεωργακοπούλου Φωτεινή Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
34 Γιαννακοπούλου Λήδα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
35 Γιαννακοπούλου Ολυμπία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
36 Γιαννίρης Γιάννης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
37 Γιωτάκης Κωνσταντίνος Ι. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
38 Γκέκας Βασίλης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
39 Γκίμτσας Γεώργιος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
40 Γκίρτη Δέσποινα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
41 Γκότσης Αλέξανδρος Συνταξιούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
42 Γκούτη Κωνσταντίνα Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
43 Γληνού Κατερίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
44 Γουδέλης Τάσος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
45 Γρέβια Αγγελική Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
46 Γρηγοράκη Ζαφειρούλα Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
47 Γρηγόρενα Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
48 Γρηγορόπουλος Γιάννης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
49 Δαλιάνη Ευγενία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
50 Δανεσή Κωνσταντίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
51 Δαφέρμος Ολύμπιος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
52 Δήμας Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
53 Διακάτος Διονύσης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
54 Δουκέλης Άγγελος Μηχανολόγος Μηχανικός , μέλος ΕΔΙΠ ΕΜΠ
55 Δρούγα Ιουλία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Στέλεχος ΥΠΕΝ
56 Ζάλη Παγώνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
57 Ζάμπας Κώστας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ απόφοιτος 1975
58 Ζάννα Αργίνη ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
59 Ζαρκαδούλας Άκης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Α/ΤΕΕ
60 Ζαφειρόπουλος Στέφανος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, 1969-1974
61 Ζωή Γεωργίου Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
62 Ηλιάκης Μανώλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
63 Θεοδοσίου Περικλής Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
64 Θεοδωρίδης Χρήστος Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ
65 Ισμίρογλου Βασιλική ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
66 Ιωαννάτου Ευανθία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
67 Ιωάννου Παναγιώτης (Τάκης) Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 1978
68 Καζολέα Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
69 Κακλαμάνη Μαγδαληνή Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
70 Κακοταρίτη Άλκηστις Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
71 Καλαϊτζάκη Κατερίνα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
72 Καλαμάτας Βελισσάριος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
73 Καλδάνη Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικος ΕΜΠ
74 Καλεσοπούλου Αλέξανδρα ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
75 Καλιντεράκης Βαγγέλης ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
76 Καλλιβρούσης Φραντζέσκος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
77 Καλλίτσης Ευάγγελος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
78 Κανελάκη Εβελίνα ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
79 Κανέλη Άννα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
80 Κανταρέλης Δημήτρης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
81 Καπόπουλος Μπάτης-Οδυσσέας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
82 Καπουράλου Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
83 Καραβίτη Εύη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
84 Καραγκούνης Χρήστος ΕΜΠ
85 Καράνη Ιωάννα ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
86 Καρέγλης Χαράλαμπος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
87 Καρτέρη Κωνσταντίνα Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
88 Καρυστιναίου Ευθυμιάτου Ερνεστίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
89 Κατερίνη Τονια Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Μελος της Διοικούσας του ΤΕΕ
90 Κατούφα Μάγδα Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
91 Κατρή Βικτώρια Πολυξένη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
92 Κατσάμπη Δήμητρα Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
93 Κατσανιώτη Πολυτίμη Χημικός Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
94 Κατσαούνη Σταυρούλα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
95 Κατσαρέλη Ασπασία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
96 Καφάσης Ιωάννης Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
97 Κερεστετζή Σύλβια Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
98 Κεφαλάς Τάσος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
99 Κλαμαριάς Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
100 Κλειτσιώτης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ , Υποψήφιος Διδάκτορας στο ΔΠΘ
101 Κόκας Κωνσταντίνος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
102 Κολλιάς Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
103 Κομματάς Γιάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
104 Κομποχόλης Παρασκευάς Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
105 Κοντογιαννοπούλου Γιάννα Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
106 Κοτίτσα Ραφαέλλα ΕΜΠ
107 Κουβόπουλος Γιάννης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
108 Κουντούρογλου Ορφέας Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
109 Κούρος Πάνος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
110 Κουρσάρη Έφη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
111 Κρητικός Μάριος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
112 Κριαράκης Γιώργος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
113 Κρισίλια Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
114 Κυπριανού Κατερίνα ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
115 Κυριακού Βασίλης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
116 Κυρίλλου Δήμητρα Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
117 Κυριτσης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
118 Κωνσταντινάκος Δαμιανός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
119 Κωνσταντός Σωκράτης Σταύρος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
120 Λαζαρίδου Σοφία Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
121 Λαλιώτη Λίλα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
122 Λάσκαρης Γρηγόριος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου ΜΜΜ
123 Λάσκαρης Νικόλαος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
124 Λάττας Σπύρος Δρ Χημικός Μηχανικος Πετρελαίων MSc, PhD ΕΜΠ
125 Λεβέντη Ελένη Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
126 Λεϊμονής Επαμεινώνδας Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ
127 Λεμάνη Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
128 Λεοντίδου Λίλα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΑΠ
129 Λιανός Παναγιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
130 Λιάσκος Νίκος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
131 Λιόλιου Βάσω Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
132 Λογοθέτης Στέλιος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
133 Λουπέτης Δημήτρης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
134 Μάζης Δημήτριος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
135 Μαθιουδάκης Αναστάσιος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
136 Μαΐστρος Γιάνης Επίκουρος Καθηγητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Πρώην Αντιπρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ
137 Μακρής Κωστής Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
138 Μάντζαρης Γιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
139 Μάντζιος Κωνσταντίνος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
140 Μαούνης Αντώνης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
141 Μαρίνου Δέσποινα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
142 Μαρκέλλου Αγγελική Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
143 Μαρκόπουλος Πέτρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
144 Μαροπούλου Κατερίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
145 Μαυρίδου Παναγιώτα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
146 Μαυρίκης Νικόλαος ΕΜΠ
147 Μεγαλιός Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
148 Μεθυμάκη Στέλλα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
149 Μιμηγιάννη Ιλιάδα Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
150 Μίτα Ελλάδα Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
151 Μιχαλίτσης Νίκος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
152 Μιχαλίτσης Νίκος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
153 Μπαρμπεράκης Κωνσταντίνος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
154 Μπαρουξή Αγγελική Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΜΣ Πολεοδομίας-Χωροταξίας ΕΜΠ
155 Μπαρτσώκα Κατερίνα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
156 Μπεγλερίδου Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
157 Μπέκας Χάρης Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
158 Μπέκος-Ρόκος Σωκράτης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
159 Μπισμπίκη Κατερίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
160 Μποντίλας Κωνσταντίνος Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ
161 Μπούκας Βαγγέλης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
162 Μπουλαμάτση Λένα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
163 Μπουλασίκης Θεόδωρος Πολιτικός Μηχανικος ΕΜΠ
164 Μπούργος Μιχάλης Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
165 Μπουρδάκης Βασίλης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
166 Νικηφόρου Ζάμπια Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
167 Νομικός Βασίλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
168 Νοτοπούλου Βασιλική Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΑΠΘ
169 Ντάσκας Κώστας Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
170 Οικονόμου Ιωάννης ΕΜΠ
171 Οικονόμου Μανώλης ΕΜΠ
172 Ουζουνίδου Ευγενία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
173 Παγώνης Νικόλας Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
174 Παλούκας Θεόδωρος Πολιτικός Μηχανικος ΕΜΠ
175 Παναγιωτόπουλος Αλέξης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
176 Πάνου Αντωνία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
177 Παντάκας Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
178 Πάντος Στέφανος Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΜΠ απόφοιτος 1975
179 Παπαγιαννόπουλος Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
180 Παπαγιαννοπούλου Ελένη ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
181 Παπαδημητρίου Στάθης ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
182 Παπαδονικολάκη Γεωργία Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
183 Παπαθανασόπουλος Πέτρος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
184 Παπαϊωάννου Πολυχρόνης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, απόφοιτος 1973-1974
185 Παπαϊωάννου Τάσης Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
186 Παπακανελοπούλου Φανή Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
187 Παπακωνσταντίνου Εύη Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1975
188 Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
189 Παπανικολάου Ανίτα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικων Άρτας, μέλος Α/ΤΕΕ
190 Παρασκευά Ελίζα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
191 Παράσχος Παναγιώτης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
192 Πασβαλίδης Σπύρος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
193 Παυλοπούλου Άντα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
194 Πετεινάκη Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υποψήφια Διδάκτορ ΕΜΠ
195 Πέτοβιτς Βασιλική ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ, Δημοτική σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
196 Πετράκος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
197 Πετρίδου Παναγιώτα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
198 Πετρόπουλος Δημήτρης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ, Πρόεδρος ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
199 Πετσινού Πηνελόπη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
200 Πικιώνης Δημήτρης Πολιτικός Μηχανικος συνταξιούχος ΕΜΠ
201 Πιπέρης Νίκος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
202 Πλιάκης Στέλιος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
203 Πλιάκος Απόστολος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
204 Ποντικάκου Άννη Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
205 Προεστάκης Γιάννης ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
206 Πύλουρης Γιάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
207 Ραδαίου Γλυκερία Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
208 Ράμμος Δημήτριος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
209 Ρόκας Αργύρης Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
210 Σαββίδης Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
211 Σακαρέλλος Νίκος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
212 Σάλτα Ευαγγελία Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
213 Σαράντου Θεοδώρα Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
214 Σερβετάς Αδριανός Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
215 Σερβετάς Θωμάς Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
216 Σηφιανός Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
217 Σιδέρη Αγγελική Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
218 Σιούγκρος Δημήτριος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
219 Σκαρπέλος Φοίβος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
220 Σκαρτσίλας Παναγιώτης ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
221 Σκουλάκης Στρατής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
222 Σκούρας Αλέξανδρος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
223 Σκύβαλος Μιχάλης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
224 Σούκουλης Δημήτρης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
225 Σουμπάσης Κυριάκος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
226 Σοφιανόπουλος Σταύρος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
227 Σπάνια Έλλη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
228 Σπυροπούλου Καίτη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
229 Σταυρίδης Σταύρος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
230 Συλαϊδής Βασίλης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
231 Σφακάκης Μάνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
232 Σωτηροπούλου Ευαγγελία Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
233 Τζανέτος Φώτιος Πολιτικός μηχανικός Απόφοιτος μεταπτυχιακών σπουδών και ΥΔ στο ΕΜΠ
234 Τζανεττή Εύη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
235 Τζαχρήστα Μαρκέλλα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
236 Τζιαντζή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
237 Τζούκας Αλέξανδρος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
238 Τζώρα Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
239 Τηλιγάδας Ελεήμων Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
240 Τουμάσης Παναγιώτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ
241 Τουργέλης Βασίλης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
242 Τρεκλή Σοφία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
243 Τρεκλή Νατάσα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
244 Τσάδαρη Σοφία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΣΕΠΟΧ
245 Τσέλλος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
246 Τσεμάνη Ιωάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
247 Τσιγαρίδα Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
248 Τσιδήμας Γεώργιος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
249 Τσιδήμας Αναστάσιος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
250 Τσουκάτος Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
251 Φαλάρης Δημήτρης ΕΜΠ
252 Φασουλιώτης Δημήτριος Απόφοιτος ΕΜΠ, Καθηγητής Φυσικής ΕΚΠΑ
253 Φίλιππα Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
254 Φλώρος Νώντας ΕΜΠ
255 Φούγιας Βαγγέλης Πολιτικός Μηχανικος ΕΜΠ 1988
256 Φουντουλάκης Μάρκος ΕΜΠ
257 Φραγκίσκου Σοφία Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
258 Φραγκουλάκη Αγγελική Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
259 Φρουδάκης Αντώνης Μηχανολόγος - Ναυπηγός Μηχανικός ΕΜΠ
260 Φυσαράκη Κάλλια Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υποψήφια Διδακτόρισσα ΕΜΠ
261 Φωκαΐδης Πέτρος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ , Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
262 Φώτης Νικόλαος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
263 Χαλαστάνης Δημήτρης Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΥΔ ΕΜΠ
264 Χαλικιάς Αλέκος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
265 Χατζηγούλα Ευαγγελία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
266 Χατζηευγενιάδου Άννα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
267 Χιτζανίδης Κυριάκος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
268 Χουντής Νίκος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
269 Χρήστου Φιλιώ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
270 Χριστοδουλάτου Ροζίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
271 Χριστοφιλόπουλος Ανδρέας ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
272 Χριστοφιλοπούλου Σταυρούλα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
273 Χρυσανθόπουλος Ευθύμιος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
274 Ψαλλίδα Γιούλη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
275 Ψαρουδάκη Σοφία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
276 Ψαρράς Δημήτρης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
277 Ψύλλα Νίκη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
278 Ψυχογιός Δανιήλ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
279 Al Ramahi Yousef Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
280 Πατρίκιος Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
281 Χατζημιχάλης Κωστής Ομότιμος καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
1 Αδαμιδου Αγαπη ΑΠΘ
2 Αμπελογιάννη Βάσω Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών, μέλος Α/ΤΕΕ Ηπείρου, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ
3 Αναστασιάδης Κίμων Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΔΑ
4 Αναστασίου Στάθης Ιατρική ΕΚΠΑ
5 Ανδρεάκος Πέτρος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Πολυτεχνείο Μιλανου
6 Αντωνίου Έλενα ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
7 Αντωνίου Παναγιώτης Δικηγορος , πρώην δημοτικός σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
8 Αντωνοπούλου Μαρία Εκπαιδευτικός
9 Ασπρογέρακας Ευάγγελος Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Μιλάνου
10 Βαγιονής Νίκος Οικονομολόγος
11 Βαγιωνάκης Δημήτριος Στυλιανός ΜΠΔ Πολυτεχνείο Κρήτης
12 Βαλαβάνη Νάντια Οικονομολόγος & Συγγραφέας πρώην μέλος της Ελληνικής Βουλής
13 Βασιλείου Μίλτος συνταξιούχος Αναπληρωτής Καθηγητής
14 Βασόπουλος Αποστόλης Πολιτικός μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
15 Βατάλης Σωκράτης Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
16 Βέργος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
17 Γαζέπης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός
18 Γαλανάκη Τριανταφυλλιά Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
19 Γεωργίου Χρήστος Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ
20 Γεωργουλέα Σάντυ Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
21 Γεωργούλη Αγγελική Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
22 Γιαννάκη Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
23 Γιαννάκος Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός Univ. of Surrey, UK
24 Γιαννάκος Νικόλαος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
25 Γιαννάτου Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός UniFI
26 Γιαννόπουλος Αναστάσιος Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
27 Γιωτάκη Σοφία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
28 Γκόνης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
29 Γοδέβενος Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός
30 Γουλόπουλος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
31 Γράσσου Καλλιρρόη Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
32 Γροσομανίδου Ντόρα Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Ε.Τ.
33 Δρίτσα Αθηνά Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
34 Δρόσου Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
35 Δωρή Χριστίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
36 Δώσσας Γεράσιμος Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ
37 Ερμείδου Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
38 Ευδού Ζωή Πολιτικός μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
39 Ζαΐρης Μιχαήλ Ιατρική ΑΠΘ
40 Ζουμή Δανάη Νομικός
41 Ζυγά Ελιάνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
42 Ηλιάδη Χριστίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
43 Θεοδωρή Αικατερίνη Γεωπόνος & Ναυπηγός Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
44 Θεοδωρίδης Αλέξιος Όθων Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
45 Θεοδωροπούλου Αθανασία Πολυτεχνείο Κρήτης
46 Θεολογής Παναγιώτης Γιατρός
47 Θεοχάρης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
48 Θηβαίος Γιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
49 Ιωακειμίδης Αλέξανδρος Γεωπόνος ΑΠΘ
50 Ιωάννου Αλέξανδρος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
51 Καβαλλιέρου Ρούλα Καθηγητής Μουσικής ΕΚΠΑ
52 Καβελίδης Σίμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
53 Καβράκος Γιώργος Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών ΔΠΘ
54 Κακούρος Κωνσταντινος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
55 Καλαϊδοπούλου Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
56 Καλογεράς Λεωνίδας ΔΠΘ
57 Κανναβός Γεράσιμος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
58 Καραγιάννης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός
59 Καρακώστας Δημήτρης Γεωπόνος
60 Καραμπέλας Ανδρέας Πολιτικός μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
61 Καρανίκας Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης
62 Καραντουμάνη Μαρία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
63 Καρκούλη Δήμητρα Χριστίνα Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ
64 Κατσαμάκης Ιωσήφ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΑΠΕΙ
65 Κατσανεβάκης Ευάγγελος Μεταπτυχιακός φοιτητής και ερευνητής Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
66 Κατσικαβέλη Καλλιόπη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
67 Κατσικοπούλου Καλυψώ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
68 Κατσουρού Κλειώ Αρχιτέκτων Μηχανικός Huddersfield University
69 Κλειδαράς Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
70 Κλεφτοδήμος Δημήτρης Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Μιλάνου
71 Κλημαθιανού Δήμητρα Φιλόλογος ΕΚΠΑ
72 Κομνηνού Έλενα Πανεπιστήμιο Πατρών
73 Κορκίδης Γιάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης, Μελος ΔΣ Σωματείου Μισθωτων Τεχνικων παρ. Χανιών
74 Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ συνταξιούχος ΔΕΠ ΕΚΠΑ
75 Κουβαράς Γιάννης Γιατρός Ορθοπαιδικός
76 Κουγιουμτζόγλου Αγγελική Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Ροδόπης
77 Κουσιάντζα Μάγδα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
78 Κουτζανίδης Απόστολος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
79 Κουφάκη Αθηνά Επιστήμη Υλικών Πανεπιστήμιο Πατρών
80 Κωνσταντόπουλος Κωνσταντής ΑΣΣΟΕ
81 Κωσταμπάρης Άγγελος Ιστορικό Αρχαιολογικό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
82 Κώστας Χαριτάκης Επιμελητής εκδόσεων
83 Λάγιος Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
84 Λαμπρίδης Γιάννης Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
85 Λαυρεντάκη Ζωή Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
86 Λεμπέσης Φώτης Πολυτεχνείο Κρήτης
87 Λεοντίδου Ευτυχία Γιατρός ΕΚΠΑ
88 Λευκιμμιάτης Χάρης Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Σόφιας
89 Λιάγκος Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών, Μελος ΔΣ Συλλόγου Μηχ/κων ΔΕΗ
90 Μακνέα Κριστίνα Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ
91 Μανωλίδης Κώστας Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
92 Ματσίκα Μάρθα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
93 Μιχαηλίδου Ναταλία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΑΠΘ
94 Μιχάλα Σοφία Πολίτης
95 Μιχαλόπουλος Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
96 Μιχελάκης Άγγελος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
97 Μούκα Αθανασία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
98 Μπακογιάννη Έφη ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
99 Μπαλαούρα Όλγα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
100 Μπαλαούρας Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Μέλος Διοικούσας ΤΕΕ ΤΗ & ΔΣ ΣΠΜΕ
101 Μπαλαούρας Μάκης Τραπεζικός
102 Μπαλάτσα Ιωάννα Τοπογάφος Μηχανικός ΑΠΘ
103 Μπαλατσού Ισμήνη Εκπαιδευτικός , Μουσικός
104 Μπαλής Σπύρος ΜΠΔ Πολυτεχνείο Κρήτης
105 Μπαλτάς Χαράλαμπος Πολιτικό ΕΚΠΑ
106 Μπάρτζια Μαρίνα Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
107 Μπεκίρη Ανθούλα Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών
108 Μπέτσης Λευτέρης Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
109 Μπισμπίκης Μηνάς Διαιτολογίας και Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
110 Μπομπός Κώστας Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
111 Μπούκη Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, Μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
112 Μπουμπουρής Αλέξανδρος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης
113 Μυλωθρίδου Αναστασία μέλος ΕΔΙΠ Δασολόγος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
114 Νικολοπούλου Γεωργία Διοικητικό Προσωπικό Πανεπιστήμιο Πατρών
115 Νικολοπούλου Χρυσούλα Φοιτήτρια Πολυτεχνείο Κρήτης
116 Ντάκουλας Δημήτριος Γεωπόνος
117 Ντουντουνάκης Μανώλης μέλος ΕΔΙΠ Πολυτεχνείο Κρήτης
118 Οικονομόπουλος Γιώργος Ιατρός
119 Οικονόμου Γιώργος Ν. Δρ. Φιλοσοφίας, συγγραφέας
120 Οικονόμου Μελέτιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
121 Οικονόμου Ουρανία Αρχιτέκτων Μηχανικός , Αντιπρόεδρος ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής
122 Ορφανός Δημήτρης Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
123 Παϊσίου Καρολίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
124 Πάνου Γιάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
125 Πάνου Τάνια Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
126 Παπαγεωργίου Κλεοπάτρα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
127 Παπαγκίκα Κατερίνα Γιατρός
128 Παπαδήμας Αλκιβιάδης Μαθηματικός
129 Παπαδόπουλος Αθανάσιος μέλος ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Πολυτεχνείο Κρήτης
130 Παπακώστας Κώστας Πολιτικός Μηχανικός , Πανεπιστήμιο Μπολόνιας
131 Παπαποστόλου Ελένη Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
132 Παπούλης Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
133 Παππάς Γιώργος Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, Μέλος Αντιπροσωπείας και πρώην Προεδρος ΤΕΕ Ηπείρου
134 Παππάς Στέλιος Οικονομολόγος
135 Παραβολιάσης Δημήτρης Μηχανικών περιβάλλοντος ΔΠΘ
136 Πασχαλίδη Μυρτώ Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης, Πρώην μέλος ΔΣ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών
137 Παυλέα Ρουμπίνη Πολιτικός μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
138 Πετράκος Θανάσης Μαθηματικός ΕΚΠΑ, πρώην βουλευτής
139 Πιπεράκη Ελπίδα Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
140 Πιτσιλαδής Πέτρος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
141 Πίττας Κώστας Μηχανολόγος Μηχανικός , Πανεπιστήμιο Πάτρας
142 Πλαΐνη Χριστίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Μεγάλης Βρετανίας
143 Πολυζωίδης Δημήτρης Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
144 Ράπτης Κωνσταντίνος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ
145 Ρασούλη Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
146 Ρέππα Ντίνα Εκπαιδευτικός , Πρώην μέλος ΔΣ ΔΟΕ
147 Ρωμαντζής Φοίβος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ
148 Σαμδάνης Κώστας Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
149 Σαράτση Τιτίκα-Μαρία Φιλόλογος-Δημοσιογράφος, απόφοιτος της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ
150 Σερβετάς Έκτορας ΑΣΣΟΕ
151 Σερέκα Ιωάννα Φοιτήτρια ΕΜΠ
152 Σιαφάκα Αθηνά Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
153 Σιβαρόπουλος Εμμανουήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
154 Σιώκου Αναστασία (Τασούλα) Συνταξιούχος διοικητικός υπάλληλος ΕΜΠ (Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) ΕΜΠ
155 Σκαμνάκης Θανάσης
156 Σμυρνιού Αγάπη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
157 Σορολοπίδης Γιώργος Απόφοιτος ΑΒΣΠ
158 Σουλεμέτση Εύη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
159 Σπανούδη Δέσποινα Χημικός Μηχανικός , ΑΠΘ
160 Σπίρτζης Χρήστος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ
161 Σταθάτος Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
162 Στουρνάρα Μαρία Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ
163 Στουρνάρας Γιάννης Λάζαρος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
164 Ταλιαδώρου Σοφία Οικονομικό ΕΚΠΑ
165 Ταντούρης Μιχάλης Ισίδωρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
166 Τζάκρης Μάριος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ
167 Τζουμάκας Στέφανος πρώην Υπουργός
168 Τόκας Λάμπρος Δημοσιογράφος
169 Τόλιος Γιάννης Διδάκτωρ Οικονομικών - Ερευνητής
170 Τριάντης Λουκάς Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
171 Τσαρσιταλίδη Μαρία -Ελένη Εκπαιδευτικός Μουσικής ΕΚΠΑ
172 Τσεμάνης Νίκος Πολιτικός Μηχανικός
173 Τσιμήγκας Ευάγγελος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
174 Τσούμαρη Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
175 Τσούτσης Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, πρόεδρος Τμήματος Πρέβεζας
176 Φερμέλη Λυδία Πολιτικός Μηχανικος ΔΠΘ
177 Φιντικάκης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ
178 Φλώρος Γιάννης Δημοσιογράφος
179 Φλώρου Ευμορφία Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Μιλάνου
180 Φοντάνας Ιωάννης συνταξιούχος εκπαιδευτικός απόφοιτος Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
181 Φωτεινόπουλος Σταύρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ
182 Χαραλαμπάκη Κάτια Ψυχίατρος
183 Χατζηχαραλάμπους Βλάσης Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ΟΠΑ
184 Χατζόπουλος Στάθης Δικηγόρος
185 Χιονίδη Κατερίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
186 Χονδρούλης Ιωάννης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Κρήτης
187 Χουλιαράς Φώτης Συνταξιούχος Μηχανικος Πανεπιστήμιο Πατρών
188 Χρυσουλάκη Δήμητρα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
189 Ψάλτας Γιάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Federico II ΝΑΠΟΛΗΣ
190 Ψαρομήλιγκος Αρτέμης Δημοσιογράφος
