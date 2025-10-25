Αθήνα, 25°C
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Μετά τον «εχθρό φοιτητή» ο εχθρός λαός;

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πάνω από 470 υπογραφές καθηγητών του ΕΜΠ, ομότιμων και νυν, αποφοίτων του ιστορικού ιδρύματος και εμβληματικών μελών του αντιδικτατορικού αγώνα έχουν συγκεντρωθεί στο ψήφισμα καταδίκης της μεταμεσονύχτιας εισβολής των ΜΑΤ στις 14 Οκτωβρίου στο ιστορικό ίδρυμα, που οδήγησε στις συλλήψεις 15 φοιτητών και φοιτητριών. Τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, δικάζονται με βάση τον νέο νόμο 5224/2025 για τα ΑΕΙ και απειλούνται ακόμα και με διαγραφή (!) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο γιατί έκαναν το μέγα αδίκημα να περιφρουρήσουν τη συμβολική κατάληψη που είχε αποφασιστεί μετά από μαζική συνέλευση και μάλιστα σε ημέρα γενικής απεργίας.

Η EFSYN δημοσιεύει σήμερα το ψήφισμα, το οποίο στηρίζουν 281 απόφοιτοι του ΕΜΠ και άλλοι 190 συνυπογράφοντες. 

Το ψήφισμα 

Οι ακόλουθοι απόφοιτοι του ΕΜΠ, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τη μεταμεσονύκτια επιδρομή των ΜΑΤ, στο υπό κατάληψη κτήριο της Αρχιτεκτονικής, καθώς και για τις συλλήψεις και τη δικαστική δίωξη φοιτητών και φοιτητριών.

Πολλοί από εμάς ζήσαμε από πρώτο χέρι, μιαν άλλη βίαιη εισβολή, επίσης μεταμεσονύκτια: στις 17 Νοέμβρη του 1973. Η πρόσφατη κατάληψη ήταν δημοκρατικά αποφασισμένη, απόλυτα ειρηνική και καθορισμένης τριήμερης διάρκειας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τον πρύτανη του ΕΜΠ, που όχι μόνο ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας (όπως έχει κάνει και στο παρελθόν), αλλά κάλεσε σε απολογία και τον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών, επειδή απλώς ενημέρωσε τη Σχολή του για την απόφαση του οικείου φοιτητικού συλλόγου για κατάληψη, αντί να καταδώσει, βάσει του πρόσφατου νόμου, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του, για να την αποτρέψει.

Στις μαύρες μέρες της δικτατορίας, η Σύγκλητος του ΕΜΠ παραιτήθηκε σύσσωμη, αρνούμενη να επιτρέψει την είσοδο της Αστυνομίας στον χώρο, ενώ πολλοί καθηγητές του ιδρύματος στάθηκαν με γενναιότητα στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών τους. Ο σημερινός πρύτανης, υπέρμαχος του χαφιεδισμού, αποδεικνύεται ξένος προς την υψηλή εκπαιδευτική του αποστολή, περιφρονεί και εξευτελίζει τη δημοκρατική παράδοση του Πολυτεχνείου. Ζητάμε την άμεση παραίτησή του! 

Τα όσα εξωφρενικά συμβαίνουν δεν αποτελούν μεμονωμένα κρούσματα αυθαιρεσίας. Εντάσσονται σε ένα εν εξελίξει και κυβερνητικής έμπνευσης κύμα αυταρχισμού (με τραμπική οσμή) και έχουν στόχο την καλλιέργεια κλίματος φόβου και υποταγής, σε όλο το φάσμα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Πρόκειται για αντιδημοκρατική εκτροπή, η οποία, αν δεν υπάρξει αντίδραση, μπορεί να αποδειχτεί προάγγελος σκοτεινών ημερών, όταν τον «εχθρό φοιτητή» θα διαδεχτούν ο εχθρός δάσκαλος, ο εχθρός γιατρός, ο εχθρός γονιός, ο εχθρός λαός.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΜΠ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ στις 24/10/2025
        
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Ιδιότητα
1    Αγγελοπούλου Δήμητρα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
2    Αγρίου Σταυρούλα    ΕΜΠ
3    Αλαβάνος Γιάννης    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
4    Αφουξενίδης Στάθης    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
5    Βαϊδάνης Μιχάλης    Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
6    Βαΐου Ντίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμη καθηγήτρια  ΕΜΠ
7    Βακαλόπουλος Βασίλης    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
8    Βαλάτσος Φώτης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
9    Βαλλιάνος Χρήστος    Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
10    Βαλωμένου Γεωργία    Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εκπαιδευτικός, ΕΜΠ
11    Βαμβουρέλλης Θεόφραστος    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
12    Βαρδάκη Μέλπω    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
13    Βαρελίδου Ελισάβετ    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
14    Βασιλάκος Γιώργος    Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
15    Βασιλείου Μιχάλης    Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
16    Βαταβάλη Φερενίκη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
17    Βαφειάδου Ελένη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Α/ΤΕΕ , Δημοτική Σύμβουλος Περιστερίου
18    Βεκύρη Νικολέττα    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
19    Βενέρης Βασίλης    ΕΜΠ
20    Βερνάρδου Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
21    Βιγλιάρης Παντελής    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
22    Βικελής Ανδρέας    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
23    Βιριράκης Λευτέρης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
24    Βλαχάκη Μετάξια    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
25    Βλαχάκης Κωνσταντίνος    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Α΄ Αντιπρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
26    Βλάχος Δημήτρης    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
27    Βουρεκάς Κώστας    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
28    Βρούτση Ιωάννα    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
29    Γαλανάκης Οδυσσέας    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
30    Γαλάτη Αγγελική    ΕΜΠ
31    Γαλιώτος Κωνσταντίνος    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
32    Γεωργάκη Μαρία    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
33    Γεωργακοπούλου Φωτεινή    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
34    Γιαννακοπούλου Λήδα    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
35    Γιαννακοπούλου Ολυμπία    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
36    Γιαννίρης Γιάννης    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
37    Γιωτάκης Κωνσταντίνος Ι.    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
38    Γκέκας Βασίλης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
39    Γκίμτσας Γεώργιος    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
40    Γκίρτη Δέσποινα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
41    Γκότσης Αλέξανδρος    Συνταξιούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
42    Γκούτη Κωνσταντίνα    Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
43    Γληνού Κατερίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
44    Γουδέλης Τάσος     Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
45    Γρέβια Αγγελική    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
46    Γρηγοράκη Ζαφειρούλα    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
47    Γρηγόρενα Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
48    Γρηγορόπουλος Γιάννης    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
49    Δαλιάνη Ευγενία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
50    Δανεσή Κωνσταντίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
51    Δαφέρμος Ολύμπιος    Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
52    Δήμας Παναγιώτης    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
53    Διακάτος Διονύσης    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
54    Δουκέλης Άγγελος    Μηχανολόγος Μηχανικός , μέλος ΕΔΙΠ ΕΜΠ
55    Δρούγα Ιουλία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Στέλεχος ΥΠΕΝ
56    Ζάλη Παγώνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
57    Ζάμπας Κώστας    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ απόφοιτος 1975
58    Ζάννα Αργίνη    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
59    Ζαρκαδούλας Άκης    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Α/ΤΕΕ
60    Ζαφειρόπουλος Στέφανος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, 1969-1974
61    Ζωή Γεωργίου    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
62    Ηλιάκης Μανώλης    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
63    Θεοδοσίου Περικλής    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
64    Θεοδωρίδης Χρήστος    Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ
65    Ισμίρογλου Βασιλική    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
66    Ιωαννάτου Ευανθία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
67    Ιωάννου Παναγιώτης (Τάκης)    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 1978
68    Καζολέα Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
69    Κακλαμάνη Μαγδαληνή    Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
70    Κακοταρίτη Άλκηστις    Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
71    Καλαϊτζάκη Κατερίνα    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
72    Καλαμάτας Βελισσάριος    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
73    Καλδάνη Φωτεινή    Πολιτικός Μηχανικος ΕΜΠ
74    Καλεσοπούλου Αλέξανδρα    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
75    Καλιντεράκης Βαγγέλης    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
76    Καλλιβρούσης Φραντζέσκος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
77    Καλλίτσης Ευάγγελος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
78    Κανελάκη Εβελίνα    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
79    Κανέλη Άννα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
80    Κανταρέλης Δημήτρης    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
81    Καπόπουλος Μπάτης-Οδυσσέας    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
82    Καπουράλου Μαριάννα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
83    Καραβίτη Εύη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
84    Καραγκούνης Χρήστος    ΕΜΠ
85    Καράνη Ιωάννα    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
86    Καρέγλης Χαράλαμπος    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
87    Καρτέρη Κωνσταντίνα    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
88    Καρυστιναίου Ευθυμιάτου Ερνεστίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
89    Κατερίνη Τονια    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Μελος της Διοικούσας του ΤΕΕ
90    Κατούφα Μάγδα    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
91    Κατρή Βικτώρια Πολυξένη    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
92    Κατσάμπη Δήμητρα    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
93    Κατσανιώτη Πολυτίμη    Χημικός Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
94    Κατσαούνη Σταυρούλα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
95    Κατσαρέλη Ασπασία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
96    Καφάσης Ιωάννης    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
97    Κερεστετζή Σύλβια    Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
98    Κεφαλάς Τάσος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
99    Κλαμαριάς Γιώργος    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
100    Κλειτσιώτης Γεώργιος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ , Υποψήφιος Διδάκτορας στο ΔΠΘ
101    Κόκας Κωνσταντίνος    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
102    Κολλιάς Κωνσταντίνος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
103    Κομματάς Γιάννης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
104    Κομποχόλης Παρασκευάς    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
105    Κοντογιαννοπούλου Γιάννα    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
106    Κοτίτσα Ραφαέλλα    ΕΜΠ
107    Κουβόπουλος Γιάννης    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
108    Κουντούρογλου Ορφέας    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
109    Κούρος Πάνος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
110    Κουρσάρη Έφη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
111    Κρητικός Μάριος    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
112    Κριαράκης Γιώργος    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
113    Κρισίλια Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
114    Κυπριανού Κατερίνα    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
115    Κυριακού Βασίλης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
116    Κυρίλλου Δήμητρα    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
117    Κυριτσης Γεώργιος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
118    Κωνσταντινάκος Δαμιανός    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
119    Κωνσταντός Σωκράτης Σταύρος    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
120    Λαζαρίδου Σοφία    Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
121    Λαλιώτη Λίλα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
122    Λάσκαρης Γρηγόριος    Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου ΜΜΜ 
123    Λάσκαρης Νικόλαος    Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής  ΕΜΠ
124    Λάττας Σπύρος    Δρ Χημικός Μηχανικος Πετρελαίων MSc, PhD ΕΜΠ
125    Λεβέντη Ελένη    Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
126    Λεϊμονής Επαμεινώνδας    Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ
127    Λεμάνη Ειρήνη    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
128    Λεοντίδου Λίλα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΑΠ
129    Λιανός Παναγιώτης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
130    Λιάσκος Νίκος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
131    Λιόλιου Βάσω    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
132    Λογοθέτης Στέλιος    Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
133    Λουπέτης Δημήτρης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
134    Μάζης Δημήτριος    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
135    Μαθιουδάκης Αναστάσιος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
136    Μαΐστρος Γιάνης    Επίκουρος Καθηγητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Πρώην Αντιπρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ
137    Μακρής Κωστής    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
138    Μάντζαρης Γιάννης    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
139    Μάντζιος Κωνσταντίνος    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
140    Μαούνης Αντώνης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
141    Μαρίνου Δέσποινα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
142    Μαρκέλλου Αγγελική    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
143    Μαρκόπουλος Πέτρος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
144    Μαροπούλου Κατερίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
145    Μαυρίδου Παναγιώτα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
146    Μαυρίκης Νικόλαος    ΕΜΠ
147    Μεγαλιός Γιώργος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
148    Μεθυμάκη Στέλλα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
149    Μιμηγιάννη Ιλιάδα    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
150    Μίτα Ελλάδα    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
151    Μιχαλίτσης Νίκος    Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
152    Μιχαλίτσης Νίκος    Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
153    Μπαρμπεράκης Κωνσταντίνος    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
154    Μπαρουξή Αγγελική    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΜΣ Πολεοδομίας-Χωροταξίας ΕΜΠ
155    Μπαρτσώκα Κατερίνα    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
156    Μπεγλερίδου Ελένη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
157    Μπέκας Χάρης    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
158    Μπέκος-Ρόκος Σωκράτης    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
159    Μπισμπίκη Κατερίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
160    Μποντίλας Κωνσταντίνος    Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ
161    Μπούκας Βαγγέλης    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
162    Μπουλαμάτση Λένα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
163    Μπουλασίκης Θεόδωρος    Πολιτικός Μηχανικος ΕΜΠ
164    Μπούργος Μιχάλης    Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
165    Μπουρδάκης Βασίλης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
166    Νικηφόρου Ζάμπια    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
167    Νομικός Βασίλης    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
168    Νοτοπούλου Βασιλική    Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΑΠΘ
169    Ντάσκας Κώστας    Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
170    Οικονόμου Ιωάννης    ΕΜΠ
171    Οικονόμου Μανώλης    ΕΜΠ
172    Ουζουνίδου Ευγενία    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
173    Παγώνης Νικόλας    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
174    Παλούκας Θεόδωρος    Πολιτικός Μηχανικος ΕΜΠ
175    Παναγιωτόπουλος Αλέξης    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
176    Πάνου Αντωνία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
177    Παντάκας Δημήτριος    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
178    Πάντος Στέφανος    Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΜΠ απόφοιτος 1975
179    Παπαγιαννόπουλος Γιώργος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
180    Παπαγιαννοπούλου Ελένη    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
181    Παπαδημητρίου Στάθης    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
182    Παπαδονικολάκη Γεωργία    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
183    Παπαθανασόπουλος Πέτρος    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
184    Παπαϊωάννου Πολυχρόνης    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, απόφοιτος 1973-1974
185    Παπαϊωάννου Τάσης    Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
186    Παπακανελοπούλου Φανή    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
187    Παπακωνσταντίνου Εύη    Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1975
188    Παπακωνσταντίνου Γεώργιος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
189    Παπανικολάου Ανίτα    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικων Άρτας, μέλος Α/ΤΕΕ
190    Παρασκευά Ελίζα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
191    Παράσχος Παναγιώτης    Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
192    Πασβαλίδης Σπύρος    Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
193    Παυλοπούλου Άντα    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
194    Πετεινάκη Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υποψήφια Διδάκτορ ΕΜΠ
195    Πέτοβιτς Βασιλική    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ, Δημοτική σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
196    Πετράκος Κωνσταντίνος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
197    Πετρίδου Παναγιώτα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
198    Πετρόπουλος Δημήτρης    Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ, Πρόεδρος ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
199    Πετσινού Πηνελόπη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
200    Πικιώνης Δημήτρης    Πολιτικός Μηχανικος συνταξιούχος ΕΜΠ
201    Πιπέρης Νίκος    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
202    Πλιάκης Στέλιος    Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
203    Πλιάκος Απόστολος    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
204    Ποντικάκου Άννη    Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
205    Προεστάκης Γιάννης    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
206    Πύλουρης Γιάννης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
207    Ραδαίου Γλυκερία    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
208    Ράμμος Δημήτριος    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
209    Ρόκας Αργύρης    Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
210    Σαββίδης Κωνσταντίνος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
211    Σακαρέλλος Νίκος    Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
212    Σάλτα Ευαγγελία    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
213    Σαράντου Θεοδώρα    Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
214    Σερβετάς Αδριανός    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
215    Σερβετάς Θωμάς    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
216    Σηφιανός Νίκος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
217    Σιδέρη Αγγελική    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
218    Σιούγκρος Δημήτριος    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
219    Σκαρπέλος Φοίβος    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
220    Σκαρτσίλας Παναγιώτης    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
221    Σκουλάκης Στρατής    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
222    Σκούρας Αλέξανδρος    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
223    Σκύβαλος Μιχάλης    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
224    Σούκουλης Δημήτρης    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
225    Σουμπάσης Κυριάκος    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
226    Σοφιανόπουλος Σταύρος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
227    Σπάνια Έλλη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
228    Σπυροπούλου Καίτη    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
229    Σταυρίδης Σταύρος    Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
230    Συλαϊδής Βασίλης    Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
231    Σφακάκης Μάνος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
232    Σωτηροπούλου Ευαγγελία    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
233    Τζανέτος Φώτιος    Πολιτικός μηχανικός Απόφοιτος μεταπτυχιακών σπουδών και ΥΔ στο ΕΜΠ
234    Τζανεττή Εύη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
235    Τζαχρήστα Μαρκέλλα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
236    Τζιαντζή Μαριάννα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
237    Τζούκας Αλέξανδρος    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
238    Τζώρα Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
239    Τηλιγάδας Ελεήμων    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
240    Τουμάσης Παναγιώτης    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ
241    Τουργέλης Βασίλης    Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
242    Τρεκλή Σοφία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
243    Τρεκλή Νατάσα    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
244    Τσάδαρη Σοφία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΣΕΠΟΧ
245    Τσέλλος Κωνσταντίνος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
246    Τσεμάνη Ιωάννα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
247    Τσιγαρίδα Ελένη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
248    Τσιδήμας Γεώργιος    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
249    Τσιδήμας Αναστάσιος    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
250    Τσουκάτος Ιωάννης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
251    Φαλάρης Δημήτρης    ΕΜΠ
252    Φασουλιώτης Δημήτριος    Απόφοιτος ΕΜΠ, Καθηγητής Φυσικής ΕΚΠΑ
253    Φίλιππα Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
254    Φλώρος Νώντας    ΕΜΠ
255    Φούγιας Βαγγέλης    Πολιτικός Μηχανικος ΕΜΠ 1988
256    Φουντουλάκης Μάρκος    ΕΜΠ
257    Φραγκίσκου Σοφία    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
258    Φραγκουλάκη Αγγελική    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
259    Φρουδάκης Αντώνης    Μηχανολόγος - Ναυπηγός Μηχανικός ΕΜΠ
260    Φυσαράκη Κάλλια    Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υποψήφια Διδακτόρισσα ΕΜΠ
261    Φωκαΐδης Πέτρος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ , Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
262    Φώτης Νικόλαος    Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
263    Χαλαστάνης Δημήτρης    Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΥΔ ΕΜΠ
264    Χαλικιάς Αλέκος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
265    Χατζηγούλα Ευαγγελία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
266    Χατζηευγενιάδου Άννα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
267    Χιτζανίδης Κυριάκος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
268    Χουντής Νίκος    Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
269    Χρήστου Φιλιώ    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
270    Χριστοδουλάτου Ροζίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
271    Χριστοφιλόπουλος Ανδρέας    ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ
272    Χριστοφιλοπούλου Σταυρούλα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
273    Χρυσανθόπουλος Ευθύμιος    Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ
274    Ψαλλίδα Γιούλη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
275    Ψαρουδάκη Σοφία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
276    Ψαρράς Δημήτρης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
277    Ψύλλα Νίκη    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
278    Ψυχογιός Δανιήλ    Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
279    Al Ramahi Yousef    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
280    Πατρίκιος Γιώργος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
281    Χατζημιχάλης Κωστής    Ομότιμος καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
        
Α/Α    Ονοματεπώνυμο    Ιδιότητα
1    Αδαμιδου Αγαπη    ΑΠΘ
2    Αμπελογιάννη Βάσω    Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών, μέλος Α/ΤΕΕ Ηπείρου, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ
3    Αναστασιάδης Κίμων    Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΔΑ
4    Αναστασίου Στάθης    Ιατρική ΕΚΠΑ
5    Ανδρεάκος Πέτρος    Ηλεκτρονικός Μηχανικός Πολυτεχνείο Μιλανου
6    Αντωνίου Έλενα    ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
7    Αντωνίου Παναγιώτης    Δικηγορος , πρώην δημοτικός σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
8    Αντωνοπούλου Μαρία    Εκπαιδευτικός 
9    Ασπρογέρακας Ευάγγελος    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Μιλάνου
10    Βαγιονής Νίκος    Οικονομολόγος 
11    Βαγιωνάκης Δημήτριος Στυλιανός    ΜΠΔ Πολυτεχνείο Κρήτης
12    Βαλαβάνη Νάντια    Οικονομολόγος & Συγγραφέας πρώην μέλος της Ελληνικής Βουλής
13    Βασιλείου Μίλτος    συνταξιούχος Αναπληρωτής Καθηγητής 
14    Βασόπουλος Αποστόλης    Πολιτικός μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
15    Βατάλης Σωκράτης    Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
16    Βέργος Κωνσταντίνος    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
17    Γαζέπης Νίκος    Αρχιτέκτων Μηχανικός 
18    Γαλανάκη Τριανταφυλλιά    Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
19    Γεωργίου Χρήστος    Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ
20    Γεωργουλέα Σάντυ    Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
21    Γεωργούλη Αγγελική    Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
22    Γιαννάκη Ελένη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
23    Γιαννάκος Βασίλειος    Πολιτικός Μηχανικός Univ. of Surrey, UK
24    Γιαννάκος Νικόλαος    Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
25    Γιαννάτου Μαριάννα    Αρχιτέκτων Μηχανικός UniFI 
26    Γιαννόπουλος Αναστάσιος    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
27    Γιωτάκη Σοφία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
28    Γκόνης Γιώργος    Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
29    Γοδέβενος Γιώργος    Μηχανολόγος Μηχανικός 
30    Γουλόπουλος Χρήστος    Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
31    Γράσσου Καλλιρρόη    Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
32    Γροσομανίδου Ντόρα    Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Ε.Τ. 
33    Δρίτσα Αθηνά    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
34    Δρόσου Κωνσταντίνα    Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
35    Δωρή Χριστίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
36    Δώσσας Γεράσιμος    Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ
37    Ερμείδου Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
38    Ευδού Ζωή    Πολιτικός μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
39    Ζαΐρης Μιχαήλ    Ιατρική ΑΠΘ
40    Ζουμή Δανάη    Νομικός 
41    Ζυγά Ελιάνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
42    Ηλιάδη Χριστίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
43    Θεοδωρή Αικατερίνη    Γεωπόνος & Ναυπηγός Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
44    Θεοδωρίδης Αλέξιος Όθων    Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
45    Θεοδωροπούλου Αθανασία    Πολυτεχνείο Κρήτης
46    Θεολογής Παναγιώτης    Γιατρός 
47    Θεοχάρης Γιώργος    Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
48    Θηβαίος Γιάννης    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
49    Ιωακειμίδης Αλέξανδρος    Γεωπόνος ΑΠΘ
50    Ιωάννου Αλέξανδρος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
51    Καβαλλιέρου Ρούλα    Καθηγητής Μουσικής ΕΚΠΑ
52    Καβελίδης Σίμος    Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
53    Καβράκος Γιώργος    Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών ΔΠΘ
54    Κακούρος Κωνσταντινος    Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
55    Καλαϊδοπούλου Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
56    Καλογεράς Λεωνίδας    ΔΠΘ
57    Κανναβός Γεράσιμος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
58    Καραγιάννης Νίκος    Αρχιτέκτων Μηχανικός 
59    Καρακώστας Δημήτρης    Γεωπόνος 
60    Καραμπέλας Ανδρέας    Πολιτικός μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
61    Καρανίκας Γιώργος    Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης
62    Καραντουμάνη Μαρία    Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
63    Καρκούλη Δήμητρα Χριστίνα    Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ
64    Κατσαμάκης Ιωσήφ    Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΑΠΕΙ
65    Κατσανεβάκης Ευάγγελος    Μεταπτυχιακός φοιτητής και ερευνητής Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
66    Κατσικαβέλη Καλλιόπη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
67    Κατσικοπούλου Καλυψώ    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
68    Κατσουρού Κλειώ    Αρχιτέκτων Μηχανικός Huddersfield University
69    Κλειδαράς Ιωάννης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
70    Κλεφτοδήμος Δημήτρης    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Μιλάνου
71    Κλημαθιανού Δήμητρα    Φιλόλογος ΕΚΠΑ
72    Κομνηνού Έλενα    Πανεπιστήμιο Πατρών
73    Κορκίδης Γιάννης    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης, Μελος ΔΣ Σωματείου Μισθωτων Τεχνικων παρ. Χανιών
74    Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά    απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ συνταξιούχος ΔΕΠ ΕΚΠΑ
75    Κουβαράς Γιάννης    Γιατρός Ορθοπαιδικός 
76    Κουγιουμτζόγλου Αγγελική    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Ροδόπης
77    Κουσιάντζα Μάγδα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
78    Κουτζανίδης Απόστολος    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
79    Κουφάκη Αθηνά    Επιστήμη Υλικών Πανεπιστήμιο Πατρών
80    Κωνσταντόπουλος Κωνσταντής    ΑΣΣΟΕ
81    Κωσταμπάρης Άγγελος    Ιστορικό Αρχαιολογικό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
82    Κώστας Χαριτάκης    Επιμελητής εκδόσεων 
83    Λάγιος Βασίλης    Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
84    Λαμπρίδης Γιάννης    Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
85    Λαυρεντάκη Ζωή    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
86    Λεμπέσης Φώτης    Πολυτεχνείο Κρήτης
87    Λεοντίδου Ευτυχία    Γιατρός ΕΚΠΑ
88    Λευκιμμιάτης Χάρης    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Σόφιας
89    Λιάγκος Γιώργος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών, Μελος ΔΣ Συλλόγου Μηχ/κων ΔΕΗ
90    Μακνέα Κριστίνα    Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ
91    Μανωλίδης Κώστας    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
92    Ματσίκα Μάρθα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
93    Μιχαηλίδου Ναταλία    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΑΠΘ
94    Μιχάλα Σοφία    Πολίτης 
95    Μιχαλόπουλος Ιωάννης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
96    Μιχελάκης Άγγελος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
97    Μούκα Αθανασία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
98    Μπακογιάννη Έφη    ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
99    Μπαλαούρα Όλγα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
100    Μπαλαούρας Γεώργιος    Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Μέλος Διοικούσας ΤΕΕ ΤΗ & ΔΣ ΣΠΜΕ
101    Μπαλαούρας Μάκης    Τραπεζικός 
102    Μπαλάτσα Ιωάννα    Τοπογάφος Μηχανικός ΑΠΘ
103    Μπαλατσού Ισμήνη    Εκπαιδευτικός , Μουσικός 
104    Μπαλής Σπύρος    ΜΠΔ Πολυτεχνείο Κρήτης
105    Μπαλτάς Χαράλαμπος    Πολιτικό ΕΚΠΑ
106    Μπάρτζια Μαρίνα    Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
107    Μπεκίρη Ανθούλα    Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών
108    Μπέτσης Λευτέρης    Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
109    Μπισμπίκης Μηνάς    Διαιτολογίας και Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
110    Μπομπός Κώστας    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
111    Μπούκη Ελένη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, Μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
112    Μπουμπουρής Αλέξανδρος    Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης
113    Μυλωθρίδου Αναστασία    μέλος ΕΔΙΠ Δασολόγος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
114    Νικολοπούλου Γεωργία    Διοικητικό Προσωπικό Πανεπιστήμιο Πατρών
115    Νικολοπούλου Χρυσούλα    Φοιτήτρια Πολυτεχνείο Κρήτης
116    Ντάκουλας Δημήτριος    Γεωπόνος 
117    Ντουντουνάκης Μανώλης    μέλος ΕΔΙΠ Πολυτεχνείο Κρήτης
118    Οικονομόπουλος Γιώργος    Ιατρός 
119    Οικονόμου Γιώργος Ν.    Δρ. Φιλοσοφίας, συγγραφέας 
120    Οικονόμου Μελέτιος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
121    Οικονόμου Ουρανία    Αρχιτέκτων Μηχανικός , Αντιπρόεδρος ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής
122    Ορφανός Δημήτρης    Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών
123    Παϊσίου Καρολίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
124    Πάνου Γιάννης    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
125    Πάνου Τάνια    Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
126    Παπαγεωργίου Κλεοπάτρα    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
127    Παπαγκίκα Κατερίνα    Γιατρός 
128    Παπαδήμας Αλκιβιάδης    Μαθηματικός 
129    Παπαδόπουλος Αθανάσιος    μέλος ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Πολυτεχνείο Κρήτης
130    Παπακώστας Κώστας    Πολιτικός Μηχανικός , Πανεπιστήμιο Μπολόνιας
131    Παπαποστόλου Ελένη    Συνταξιούχος εκπαιδευτικός 
132    Παπούλης Κωνσταντίνος    Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
133    Παππάς Γιώργος    Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, Μέλος Αντιπροσωπείας και πρώην Προεδρος ΤΕΕ Ηπείρου
134    Παππάς Στέλιος    Οικονομολόγος 
135    Παραβολιάσης Δημήτρης    Μηχανικών περιβάλλοντος ΔΠΘ
136    Πασχαλίδη Μυρτώ    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης, Πρώην μέλος ΔΣ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών
137    Παυλέα Ρουμπίνη    Πολιτικός μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
138    Πετράκος Θανάσης    Μαθηματικός ΕΚΠΑ, πρώην βουλευτής
139    Πιπεράκη Ελπίδα    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
140    Πιτσιλαδής Πέτρος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
141    Πίττας Κώστας    Μηχανολόγος Μηχανικός , Πανεπιστήμιο Πάτρας
142    Πλαΐνη Χριστίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Μεγάλης Βρετανίας
143    Πολυζωίδης Δημήτρης    Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
144    Ράπτης Κωνσταντίνος    Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ
145    Ρασούλη Ελένη    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
146    Ρέππα Ντίνα    Εκπαιδευτικός , Πρώην μέλος ΔΣ ΔΟΕ
147    Ρωμαντζής Φοίβος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ
148    Σαμδάνης Κώστας    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
149    Σαράτση Τιτίκα-Μαρία    Φιλόλογος-Δημοσιογράφος, απόφοιτος της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ 
150    Σερβετάς Έκτορας    ΑΣΣΟΕ
151    Σερέκα Ιωάννα    Φοιτήτρια ΕΜΠ
152    Σιαφάκα Αθηνά    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
153    Σιβαρόπουλος Εμμανουήλ    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
154    Σιώκου Αναστασία (Τασούλα)    Συνταξιούχος διοικητικός υπάλληλος ΕΜΠ (Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) ΕΜΠ
155    Σκαμνάκης Θανάσης     
156    Σμυρνιού Αγάπη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
157    Σορολοπίδης Γιώργος    Απόφοιτος ΑΒΣΠ 
158    Σουλεμέτση Εύη    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
159    Σπανούδη Δέσποινα    Χημικός Μηχανικός , ΑΠΘ
160    Σπίρτζης Χρήστος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ
161    Σταθάτος Στέφανος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
162    Στουρνάρα Μαρία    Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ
163    Στουρνάρας Γιάννης Λάζαρος    Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
164    Ταλιαδώρου Σοφία    Οικονομικό ΕΚΠΑ
165    Ταντούρης Μιχάλης Ισίδωρος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
166    Τζάκρης Μάριος    Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ
167    Τζουμάκας Στέφανος    πρώην Υπουργός
168    Τόκας Λάμπρος    Δημοσιογράφος 
169    Τόλιος Γιάννης    Διδάκτωρ Οικονομικών - Ερευνητής 
170    Τριάντης Λουκάς    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
171    Τσαρσιταλίδη Μαρία -Ελένη    Εκπαιδευτικός Μουσικής ΕΚΠΑ
172    Τσεμάνης Νίκος    Πολιτικός Μηχανικός 
173    Τσιμήγκας Ευάγγελος    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ
174    Τσούμαρη Μαρία    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
175    Τσούτσης Κωνσταντίνος    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, πρόεδρος Τμήματος Πρέβεζας
176    Φερμέλη Λυδία    Πολιτικός Μηχανικος ΔΠΘ
177    Φιντικάκης Νίκος    Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 
178    Φλώρος Γιάννης    Δημοσιογράφος 
179    Φλώρου Ευμορφία    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείο Μιλάνου
180    Φοντάνας Ιωάννης    συνταξιούχος εκπαιδευτικός απόφοιτος Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
181    Φωτεινόπουλος Σταύρος    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ
182    Χαραλαμπάκη Κάτια    Ψυχίατρος 
183    Χατζηχαραλάμπους Βλάσης    Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ΟΠΑ
184    Χατζόπουλος Στάθης    Δικηγόρος 
185    Χιονίδη Κατερίνα    Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
186    Χονδρούλης Ιωάννης    Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστήμιο Κρήτης
187    Χουλιαράς Φώτης    Συνταξιούχος Μηχανικος Πανεπιστήμιο Πατρών
188    Χρυσουλάκη Δήμητρα    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Κρήτης
189    Ψάλτας Γιάννης    Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστήμιο Federico II ΝΑΠΟΛΗΣ
190    Ψαρομήλιγκος Αρτέμης    Δημοσιογράφος 

Όσοι και όσες επιθυμούν, μπορούν να προσυπογράψουν το κείμενο ΕΔΩ

