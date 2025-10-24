Για εγκληματική οργάνωση διώκονται οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεκινούν οι απολογίες των 37 συλληφθέντων για παράνομες επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ αφού οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για σήμερα, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να απολογηθούν μέχρι και τη Δευτέρα. Και οι 37 που συνελήφθησαν έπειτα από «κινηματογραφική» αστυνομική επιχείρηση σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και με την εξεταστική να βρίσκεται σε εξέλιξη αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη κατά περίσταση για τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για «οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. [...] Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τουλάχιστον το 2018 η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε., χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ «φούσκωναν» τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων», ενώ κάποιοι ξέπλεναν χρήμα μέσω στοιχηματισμού.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και αφορά τους 37 συλληφθέντες, τους υπόλοιπους από τους 125 κατηγορουμένους της πρώτης δικογραφίας, καθώς και άλλους 424 κατηγορουμένους που περιλαμβάνονται σε δεύτερη δικογραφία, η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, με κάποιους εκ των κατηγορουμένων να εμφανίζονται και στις δύο δικογραφίες.